No solo Nu: estas apps financieras también quieren convertirse en banco y operar en México

Apps financieras que buscan la licencia bancaria como Nu

- Mercado Pago

En mayo de 2024, Mercado Pago , que opera como empresa Fintech, hizo pública su intención de buscar la licencia bancaria y, para finales de este año, el brazo financiero de Mercado Libre confirmó que presentó ante la CNBV la solicitud para obtenerla en México. La intención de Mercado Libre es poder ampliar la gama de productos para sus usuarios que actualmente utilizan sus cuentas digitales, tarjetas, soluciones de pago y herramientas para pequeños negocios.

- Klar

En el mismo año, Klar , la fintech mexicana, que comenzó ofreciendo tarjetas de crédito y posteriormente incorporó cuentas de ahorro e inversiones, señaló que inició su proceso para obtener una licencia bancaria como parte de su estrategia de crecimiento de largo plazo para consolidarse como una institución financiera integral.

Klar busca ampliar la oferta de productos financieros en México. (Cortesía)

- Ualá

El listado también incluye a Ualá, firma de origen argentino que en 2022 adquirió ABC Capital, operación con la que obtuvo una plataforma para fortalecer su presencia en el sistema financiero mexicano. Desde entonces ha ampliado su oferta de productos digitales y ha expresado su intención de crecer dentro del mercado bancario nacional.

- Finsus

En agosto de 2024, Finsus confirmó que en septiembre de ese año comenzaría el proceso formal para operar bajo el esquema de banca múltiple. Sin embargo, en los últimos meses de este año el director general de la Sofipo señaló que debieron actualizar su expediente ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con el fin de mejorar la calidad de la información y así obtener de manera más ágil la licencia.

¿Qué debe pasar para que una app financiera sea banco?

Las instituciones deben acreditar niveles mínimos de capital, fortalecer sus esquemas de administración de riesgos, cumplir normas de gobierno corporativo y someterse a una supervisión permanente de la CNBV y del Banco de México.