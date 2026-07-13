No solo Nu: estas apps financieras también quieren convertirse en banco y operar en México

Tras la autorización que recibió Nu México para transformarse en banco, otras plataformas financieras también buscan dar ese paso para ampliar su oferta de productos y competir en igualdad de condiciones con BBVA, Banorte o Banamex.
Con el nuevo paso que ha dado Nu, otras compañías ya han manifestado públicamente su interés en obtener una licencia bancaria o fortalecer su presencia en el sistema financiero mexicano, un mercado donde cada vez más usuarios realizan operaciones desde una aplicación móvil.
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Apps financieras que buscan la licencia bancaria como Nu
- Mercado Pago
En mayo de 2024, Mercado Pago , que opera como empresa Fintech, hizo pública su intención de buscar la licencia bancaria y, para finales de este año, el brazo financiero de Mercado Libre confirmó que presentó ante la CNBV la solicitud para obtenerla en México. La intención de Mercado Libre es poder ampliar la gama de productos para sus usuarios que actualmente utilizan sus cuentas digitales, tarjetas, soluciones de pago y herramientas para pequeños negocios.
- Klar
En el mismo año, Klar , la fintech mexicana, que comenzó ofreciendo tarjetas de crédito y posteriormente incorporó cuentas de ahorro e inversiones, señaló que inició su proceso para obtener una licencia bancaria como parte de su estrategia de crecimiento de largo plazo para consolidarse como una institución financiera integral.
- Ualá
El listado también incluye a Ualá, firma de origen argentino que en 2022 adquirió ABC Capital, operación con la que obtuvo una plataforma para fortalecer su presencia en el sistema financiero mexicano. Desde entonces ha ampliado su oferta de productos digitales y ha expresado su intención de crecer dentro del mercado bancario nacional.
En agosto de 2024, Finsus confirmó que en septiembre de ese año comenzaría el proceso formal para operar bajo el esquema de banca múltiple. Sin embargo, en los últimos meses de este año el director general de la Sofipo señaló que debieron actualizar su expediente ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con el fin de mejorar la calidad de la información y así obtener de manera más ágil la licencia.
¿Qué debe pasar para que una app financiera sea banco?
Las instituciones deben acreditar niveles mínimos de capital, fortalecer sus esquemas de administración de riesgos, cumplir normas de gobierno corporativo y someterse a una supervisión permanente de la CNBV y del Banco de México.
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Para los usuarios, este cambio podría traducirse en una mayor oferta de productos, desde cuentas de nómina y créditos hipotecarios hasta financiamiento empresarial y nuevos instrumentos de ahorro e inversión, todo desde una misma plataforma digital.
La historia de Nu antes de la licencia bancaria
Nu comenzó operaciones en México en 2019 con una tarjeta de crédito sin anualidad, un producto con el que buscó atraer a usuarios que tradicionalmente habían quedado fuera del sistema financiero o que buscaban una alternativa a la banca tradicional.
Con el paso de los años amplió su oferta hacia cuentas de ahorro, depósitos con rendimiento y préstamos personales, convirtiéndose en una de las fintech con mayor crecimiento en el país y superando los 11 millones de clientes.
Para fortalecer su presencia en México, la empresa obtuvo en 2023 la autorización para adquirir Akala, una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) que posteriormente cambió su nombre a Nu México Financiera. Esa operación permitió a la compañía ofrecer productos de ahorro bajo un marco regulatorio distinto y fue considerada el primer paso para construir una infraestructura financiera más amplia antes de solicitar una licencia bancaria.
Nu se transforma en banco
Durante la última década surgieron decenas de empresas tecnológicas que comenzaron ofreciendo tarjetas de crédito, cuentas digitales, transferencias electrónicas, inversiones o préstamos personales, pero bajo figuras regulatorias distintas a la banca tradicional.
Muchas de estas compañías operan como Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), Sociedades Financieras Populares (Sofipos) o Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes).
A partir de estas figuras, las empresas pueden prestar diversos servicios financieros, aunque con limitaciones respecto a un banco, principalmente en materia de captación de recursos y oferta de productos.
El panorama cambió cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó a Nu México para convertirse en institución de banca múltiple.
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La autorización representa un paso histórico para el sector fintech, ya que la empresa dejará de operar únicamente como una Sofipo para evolucionar hacia una institución bancaria, una vez que concluya el proceso.
Con una licencia bancaria, Nu podrá ampliar su portafolio de servicios, fortalecer su estrategia de captación de depósitos y desarrollar nuevos productos financieros para los millones de clientes que ha acumulado en México.