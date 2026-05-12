Tras perder 1,300 millones de pesos con bineo, Banorte ahora apuesta por su nueva plataforma VA!

Bineo formaba parte de una estrategia del banco para captar a un público joven al mismo tiempo que buscaba colocar tarjetas de crédito mediante Rappicard, otro negocio que arrancó operaciones en 2021.

"Con esta propuesta, Banorte busca posicionar a VA como una alternativa para el segmento joven, ofreciendo una experiencia más simple, flexible y transparente, sin comisiones por manejo de cuenta ni requisitos de saldo mínimo", detalló el banco en un comunicado.

Tras la venta de este negocio a Klar, el banco redireccionó su oferta de productos y lanzó esta nueva oferta que incluye tarjetas de crédito tradicionales y garantizadas así como cuentas de débito.

También incluye portabilidad y adelantos de nómina, un programa de lealtad, programación de ahorro y un módulo dedicado a educación financiera.

Un estudio de NTT Data señala que los bancos modernos serán los que puedan combinar innovación con compromiso social mediante productos accesibles, educación financiera, asesoramiento personalizado y soluciones que reduzcan las barreras al crédito.

"La plataforma incluye un sistema de administración con IA que analiza hábitos de consumo y ofrece recomendaciones prácticas para optimizar el uso del dinero", señaló Banorte en un comunicado enviado a Expansión.

Banorte añadió que con 'Va' apostará a un modelo que prioriza la experiencia del cliente, el acceso inmediato a beneficios, el cuidado de la salud financiera y una relación más cercana con un segmento en el que no era relevante.

El banco no dio detalles de la inversión que se requirió para esta nueva plataforma.