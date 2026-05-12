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Economía

Banorte retoma apuesta por jóvenes tras pérdida de 1,300 mdp de bineo

El banco lanzó una aplicación con la que busca retomar su interés en el público joven ofreciendo tarjetas de crédito y débito, así como inversiones.
mar 12 mayo 2026 06:57 PM
Tras perder 1,300 millones de pesos con bineo, Banorte ahora apuesta por su nueva plataforma VA!
Banorte lanzó una oferta de productos digitales para atraer a un público joven. (FJZEA/Getty Images/iStockphoto)

Banorte retomó su apuesta por atraer a un público joven lanzando una nueva plataforma llamada “Va”, con la que ofrecerá productos como cuentas digitales y tarjetas de crédito.

El banco lanzó hace unas semanas esta aplicación independiente del banco donde los usuarios pueden acceder a cuentas de débito, créditos, inversiones y gestión de finanzas personales.

El lanzamiento llega más de un año después de que Banorte anunciara el cierre de su banco digital, bineo, un negocio que decidió vender y que reportó pérdidas de más de 1,300 millones de pesos .

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Bineo formaba parte de una estrategia del banco para captar a un público joven al mismo tiempo que buscaba colocar tarjetas de crédito mediante Rappicard, otro negocio que arrancó operaciones en 2021.

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"Con esta propuesta, Banorte busca posicionar a VA como una alternativa para el segmento joven, ofreciendo una experiencia más simple, flexible y transparente, sin comisiones por manejo de cuenta ni requisitos de saldo mínimo", detalló el banco en un comunicado.

Tras la venta de este negocio a Klar, el banco redireccionó su oferta de productos y lanzó esta nueva oferta que incluye tarjetas de crédito tradicionales y garantizadas así como cuentas de débito.

También incluye portabilidad y adelantos de nómina, un programa de lealtad, programación de ahorro y un módulo dedicado a educación financiera.

Un estudio de NTT Data señala que los bancos modernos serán los que puedan combinar innovación con compromiso social mediante productos accesibles, educación financiera, asesoramiento personalizado y soluciones que reduzcan las barreras al crédito.

"La plataforma incluye un sistema de administración con IA que analiza hábitos de consumo y ofrece recomendaciones prácticas para optimizar el uso del dinero", señaló Banorte en un comunicado enviado a Expansión.

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Banorte añadió que con 'Va' apostará a un modelo que prioriza la experiencia del cliente, el acceso inmediato a beneficios, el cuidado de la salud financiera y una relación más cercana con un segmento en el que no era relevante.

El banco no dio detalles de la inversión que se requirió para esta nueva plataforma.

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La competencia entre fintechs, bancos y Sofipos

La estrategia de Banorte es una de varias alternativas que ofrece el mercado. En los últimos años empresas fintech como Mercado Pago o Spin by Oxxo han sido algunas de las alternativas que han buscado atrapar clientes con una oferta amplia de productos que van desde los seguros, las tarjetas y las cuentas de ahorro.

Las Sofipos como Stori, Nu, Finsus, Crediclub o Didi México compiten desde su cancha con productos principalmente de tarjetas de crédito y sin necesidad de una red de sucursales. La apuesta también han sido las cuentas con rendimientos.

Del lado de los bancos, algunos jugadores consiguieron licencias de banco en los últimos meses como Banco Plata, que entró al mercado ofreciendo tarjetas de crédito con cashback.

También recibió su licencia, en los meses recientes, Revolut, un banco dedicado a las divisas y con una estrategia que incluye membresías.

Santander lanzó su banco digital, Openbank, y busca conquistar al mercado joven con productos de ahorro y préstamo.

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GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. Tarjeta de Crédito

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