Esto no significa que puedan bajar los precios de los combustibles, pues cuando Hacienda recorta los estímulos o descuentos a las cuotas por el impuesto IEPS significa que los precios del petróleo y sus derivados están subiendo de precio en el mercado internacional. Al recortar o disminuir la carga por impuestos a las gasolinas, el gobierno evita incrementos súbitos en los precios a los consumidores, esto representa menos recaudación de ingresos para el erario público y ayuda a que el precio no rebase los precios topados. Estas cuotas y subsidios se publican todos los viernes en el DOF.

El precio tope para la gasolina Magna es de 24 pesos, y hoy su precio promedio en el país se reporta en 23.69 pesos por litro, refiere el sitio PetroIntelligence.

Gasolina Premium con menos IEPS

Para el litro de gasolina Premium, la carga tributaria se redujo un peso de una semana a otra, la cuota para la gasolina roja será de 4.31 pesos; 1.01 pesos menos que la cuota que se cobró esta semana. Pese a menores cargas tributarias que también se otorgaron para esta semana que termina, el precio promedio en el país de este combustible oscila los 28.58 pesos por litro, hoy viernes cuatro de septiembre de acuerdo con PetroIntelligence.

Diésel tiene cuota de apenas 0.68 pesos

Finalmente, el descuento para la cuota IEPS del diésel fue de hasta 90.78%, así solo se le cargará un monto de 0.68 pesos por litro en su precio final.

Pese a estos apoyos, el precio promedio a nivel nacional del Diésel se reporta en los 27.02 pesos por litro, cuando el tope establecido por el gobierno y gasolineros es de 27.00.