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Economía

Las gasolinas y diésel tendrán menos impuestos, pero precios no bajarán

Hacienda redujo las cuotas que cobra a los combustibles por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), para la semana del 5 al 11 de septiembre.
vie 04 septiembre 2026 06:35 PM
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Estación de servicio de gasolina. Foto: Joe Raedle/Getty Images.
El precio tope para la gasolina Magna es de 24 pesos, y hoy su precio promedio en el país se reporta en 23.69 pesos por litro, refiere el sitio PetroIntelligence. (Foto: Joe Raedle/Getty Images.)

Las gasolinas y el diésel tendrán menores cuotas por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobran en sus precios finales, pero esto no significa que bajen sus precios para la semana del cinco al 11 de septiembre.

La cuota IEPS para el litro de la gasolina Magna será de 4.59 pesos por litro, 0.58 pesos menos que el monto que cobró en la semana que culmina este viernes cuatro de septiembre, detalló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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Esto no significa que puedan bajar los precios de los combustibles, pues cuando Hacienda recorta los estímulos o descuentos a las cuotas por el impuesto IEPS significa que los precios del petróleo y sus derivados están subiendo de precio en el mercado internacional. Al recortar o disminuir la carga por impuestos a las gasolinas, el gobierno evita incrementos súbitos en los precios a los consumidores, esto representa menos recaudación de ingresos para el erario público y ayuda a que el precio no rebase los precios topados. Estas cuotas y subsidios se publican todos los viernes en el DOF.

El precio tope para la gasolina Magna es de 24 pesos, y hoy su precio promedio en el país se reporta en 23.69 pesos por litro, refiere el sitio PetroIntelligence.

Gasolina Premium con menos IEPS

Para el litro de gasolina Premium, la carga tributaria se redujo un peso de una semana a otra, la cuota para la gasolina roja será de 4.31 pesos; 1.01 pesos menos que la cuota que se cobró esta semana. Pese a menores cargas tributarias que también se otorgaron para esta semana que termina, el precio promedio en el país de este combustible oscila los 28.58 pesos por litro, hoy viernes cuatro de septiembre de acuerdo con PetroIntelligence.

Diésel tiene cuota de apenas 0.68 pesos

Finalmente, el descuento para la cuota IEPS del diésel fue de hasta 90.78%, así solo se le cargará un monto de 0.68 pesos por litro en su precio final.

Pese a estos apoyos, el precio promedio a nivel nacional del Diésel se reporta en los 27.02 pesos por litro, cuando el tope establecido por el gobierno y gasolineros es de 27.00.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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