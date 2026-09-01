Para que el incremento en el IEPS suceda, la SHCP debe proponerlo en el Paquete Económico próximo a presentarse, a más tardar el ocho de septiembre, o puede sumarse a las disposiciones para 2027, si uno o varios legisladores o grupos parlamentarios suben a la discusión la propuesta y es aprobada por la mayoría de las dos cámaras.

Ampliar la lista del IEPS a ultraprocesados

Actualmente, este IEPS de 8% aplica a nueve tipos de productos: botanas; productos de confitería; chocolate y demás productos derivados del cacao; flanes y pudines; dulces de frutas y de hortalizas; cremas de cacahuate y avellanas; dulces de leche; alimentos preparados a base de cereales, y helados y paletas de hielo.

Pero hay sus excepciones para productos de la cadena de trigo, como la tortilla, el pan no dulce, galletas saladas; de la cadena de maíz como la tortilla y sus alimentos sin azúcares y galletas de maíz saladas. También los cereales para lactantes, y pan no dulce de otros cereales, integral o no, incluyendo el pan de caja.

Si bien mayormente, todos los productos a los que aplica este IEPS tienen etiquetado frontal por exceso de azúcares, no todos los productos que tienen el etiquetado por otros conceptos como exceso de sodio, grasas saturadas o grasas trans, están gravados con el IEPS.

De darse la discusión para aumentar el IEPS, también debería de revisarse la clasificación o listado de productos que estarían dentro, ambas revisiones; el aumento y la lista, deberían realizarse. “Las revisiones deberían ir más allá de lo calórico, puede ser por exceso de sodio, pero no en calorías”, agregó la especialista de El Poder del Consumidor.

Más propuestas para comida chatarra

Sobre el tema, también está la Alianza por la Justicia Fiscal, que congrega a siete asociaciones de la sociedad civil, quienes, en vez de proponer un incremento de 8% a 20% al IEPS a estos alimentos, pone sobre la mesa una serie de acciones, donde destaca la posibilidad de aumentar los costos de los permisos, licencias de producción y comercialización para que las empresas internalicen y paguen por el costo social que trasladan al sistema salud.

“No tenemos una propuesta específica para aumentar el IEPS a alimentos ultraprocesados, eso es porque, en este tema no llegamos a un acuerdo como tal, por el contexto en el que nos encontramos en México, nos tomamos este tema muy en serio porque hay una sensibilidad mayor en gravar alimentos, que en gravar tabaco o alcohol”, explicó en entrevista, Sophia Appl Scorza, coordinadora técnica de la Alianza por la Justicia Fiscal.

La especialista destacó que más de la mitad de los hogares en México, sufre algún tipo de inseguridad alimenticia, incluso en la Ciudad de México tenemos entornos donde no hay un acceso físico o económico, o alternativas para alimentos saludables, incluso hay pobreza de tiempo que no permite a la población, por ejemplo, destinar tiempo para la preparación de alimentos.

En tanto, los hogares pertenecientes a deciles de menores ingresos destinan una proporción significativamente mayor de sus ingresos al gasto total en alimentos: el decil más bajo destina 52% de sus ingresos, mientras que el decil más alto destina tan sólo 14 % de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI en 2024.

Además, la población del primer decil de ingreso que presenta carencia en cuanto al acceso a la alimentación nutritiva y de calidad es de 36.6 %, en comparación con el porcentaje nacional de 18.2 %, detalló el cuadernillo “Propuestas de Impuestos Saludables: por más derechos y cuidados en México” , presentado la semana pasada, de la Alianza por la Justicia Fiscal.