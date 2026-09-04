Una redistribución en el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la cerveza, aguardiente con precios más elevados, y tequila y mezcal a mejores costos en México es el panorama que se dibuja para 2027, con la propuesta de cambiar la forma en cómo se calcula el IEPS a las bebidas alcohólicas , la cual fue presentada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de frente a la entrega, análisis, discusión y votación del Paquete Económico 2027.
Cervezas, ‘aguas locas’ más caras y tequila más accesible; así pinta la renovación al IEPS para 2027
Después de 46 años de aplicarse, legisladores, gobierno y representantes del sector de bebidas alcohólicas coinciden en que se debe cambiar del esquema ad valorem -que grava estas bebidas con tasas desde 26.5% y hasta 53% por grado de alcohol a su precio-, al esquema ad quantum -que radica en aplicar una cuota específica y se basa en volumen de la bebida (ml.) y contenido alcohólico (Alc. Vol.), explicó la directora general de CIVyL , Panambí Garcés,
“La recomendación que presentamos es concreta: cambiar el esquema de ad valorem a ad quantum y establecer un mecanismo específico de protección para las denominaciones de origen”, dijo la diputada del Partido del Trabajo, Vanessa López Carrillo, al presentar el informe de los Foros sobre el Tratamiento Fiscal de las Bebidas Alcohólicas, y una propuesta para reformar la Ley del IEPS en este sentido, ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el pasado 2 de septiembre.
IEPS para las cervezas
El cambio, al aplicar una cuota específica por grado alcohólico a las bebidas alcohólicas en general, haría una redistribución en el cobro del IEPS, que permitiría cobrar mejor el impuesto a las cervezas industriales, e incrementaría la carga tributaria y el precio de bebidas con alto contenido alcohólico, pero de bajo precio, como el aguardiente. Este se utiliza en México para la preparación de bebidas alcohólicas que se conocen como ‘aguas locas’.
En términos prácticos, este ajuste representaría entre 60 centavos y un peso por cerveza al erario, dependiendo de su presentación (lata, latón, caguama). El cambio en el esquema permitiría avanzar hacia una redistribución en la aportación que tiene cada actor de la industria, pues actualmente la cerveza representa el 93% del volumen de bebidas alcohólicas comercializadas en México, pero sólo aporta el 63.3% de la recaudación del IEPS. Mientras los destilados representan el 6.3% del volumen y aportan el 33.3% del impuesto, detalló López Carrillo, quien considera que es una condición asimétrica.
Es un cambio, en el caso de las cervezas industriales hacia cuotas que podrían ser menores, pero aplicadas a todo el gran volumen que se vende en el país, pues al aplicarse el esquema actual de gravamen al precio del producto, se pierde recaudación por el tema de la informalidad, explicó Heraclio de Lucas, líder de la iniciativa Moderniza IEPS.
Un ejercicio, realizado por Moderniza IEPS y Expansión, aplicado a un latón de cerveza clara (473 ml.) con 4.5% de alcohol, refiere que el IEPS pasaría de 4.33 pesos con el esquema actual a 3.06 pesos, con el esquema propuesto (cuota máxima de 144 pesos por litro de alcohol puro, que propone PT).
Además de la informalidad, también hay tergiversación en la determinación del precio que cada marca productora establece para aplicar el IEPS y el IVA. “El nuevo esquema busca eliminar esta situación porque se va directo al volumen alcohólico y mililitros que dice en tu etiqueta”, añadió de Lucas.
De acuerdo con la diputada del PT, el ajuste que aplicaría a los distintos tipos de bebidas alcohólicas generaría 6,500 millones de pesos extra al erario, destacó la diputada.
Más impuestos para ‘aguas locas’, menos para el tequila
En contraparte, la carga fiscal bajaría para destilados como el tequila y el mezcal, y subiría para bebidas de bajo precio con grado de alcohol considerable, explicó Felipe Villalobos, gerente de Administración y Planeación de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT).
Un ejercicio realizado por el especialista en impuestos de la CNIT, muestra que de aplicar el nuevo esquema a una tasa de 138 pesos por litro de alcohol puro, el precio promedio de una botella de tequila de 750 ml., con 38% de volumen alcohólico, bajaría 119 pesos, es decir pasaría de 476 pesos (con porcentaje de 53% de IEPS) a 357 pesos.
Mientras, un panal de aguardiente de 960 ml, con 24 grados de alcohol, pasaría de 30 pesos a 56 pesos, por un incremento en el IVA y IEPS.
Con los cambios, la aportación de IVA por bebidas alcohólicas también se incrementaría porque este se calcula sobre el precio del producto y el IEPS.
Cabe destacar que esta propuesta apenas es analizada y debe ser incluida en el proceso de discusión aprobación del Paquete Económico 2027 , el cual inicia el próximo 8 de septiembre. La propuesta específica es una cuota de 144.5 pesos por litro de alcohol puro o 1.445 pesos por cada grado de alcohol puro por litro. La propuesta de organizaciones de tequileros es de 138 pesos.
Más impuestos para preparar micheladas y aguas locas
Cabe destacar que dentro de estas propuestas para 2027, también se propone gravar con el IEPS a los productos con exceso de sodio, entre los que se encuentran las salsas rojas y negras para preparar micheladas, preparaciones de limón, además de polvitos picosos.
También hay que recordar, que para este año subió la cuota para los polvos y jarabes para preparar aguas de sabor, también para jugos y refrescos , que usualmente son utilizados para preparar las ‘aguas locas’. El IEPS que aplica a estos productos aumentará el próximo año por inflación.
Hay apertura de legisladores
Después de más de cuatro décadas, se observa una mayor apertura por parte de los legisladores para aplicar el cambio al IEPS, además se tiene el antecedente el año pasado, de que se aplicaron actualizaciones al IEPS a refrescos y tabaco, comentó la directora general de Civyl.
Garcés refiere que con este esquema México se alinearía a recomendaciones de la OMS, y que aplica en la mayoría de los países de la OCDE, incluyendo Estados Unidos y Canadá, socios del T-MEC.
Del otro lado, la industria cervecera se resiste al cambio; “los grandes grupos cerveceros no manifestaron apoyo explícito a la transición y, de acuerdo con el documento, prefieren el esquema vigente (…) consideran que un incremento de la carga fiscal podría trasladarse al consumidor y afectar la demanda (…)”, detalla el informe de los Foros sobre el Tratamiento Fiscal de las Bebidas Alcohólicas.