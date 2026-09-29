La iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos no propone cobrar impuestos por pagos digitales, pues sus objetivos son promover los pagos digitales y electrónicos, acelerar la inclusión financiera, habilitar la identidad y la contratación remota de servicios financieros, además de fomentar la formalización y el crédito para micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con el documento de la propuesta.
¿Pagarás impuestos al SAT por pagos digitales? Esto es lo que debes saber de la iniciativa de Ley
“Nada de esto modifica el marco legal que ya norma la relación entre el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las instituciones financieras”, destacó el titular, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, en reunión con diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para discutir y analizar la propuesta, la semana pasada.
De aprobarse la Ley y entrar en vigor, quien haga los cobros no deberá aplicar cargos por supuestos impuestos por recibir pagos con tarjetas de débito y crédito virtuales o físicas; órdenes de transferencias de fondos y domiciliación; pagos con aplicaciones en el celular como Apple Pay o Google Pay: códigos QR; dispositivos NFC, o en plataformas digitales.
¿Qué impuestos sí se cobran con o sin pagos digitales?
No obstante, la adquisición y venta de bienes y servicios en México sí tiene gravámenes como el Impuesto al Valor Agregado ( IVA) que obedece a una tasa de 16% en el territorio nacional, y 8% en las regiones fronterizas sur y norte, también el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ( IEPS) que son cuotas específicas o porcentajes, dependiendo el tipo de producto como gasolinas, refrescos, jugos, cigarros, alimentos con alta densidad calórica como pastelitos, entre otros, explicó Margarita Medrano, socia de Impuestos de la firma fiscal y legal, Baker Tilly en México.
¿Qué sucederá con el SAT cuando entre la Ley de Economía Digital?
Si bien la propuesta de Ley no contiene cambios en materia fiscal, los pagos digitales dejan huellas en el sistema financiero, las cuales pueden ser rastreadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que es la autoridad del gobierno federal encargada de recaudar impuestos, además de ejercer acciones para asegurar que las personas y las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales como declaraciones y pagos.
“El efecto secundario o colateral de los pagos digitales, es que a la larga, esa información le puede servir a las instituciones para fiscalizar”, comentó Jesús Guillermo Mendieta González, vocero de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de la Contaduría Pública de México.
Actualmente, sin Ley de Economía Digital, en una auditoría, el SAT solicita y cruza tres elementos: registros contables, declaraciones y estados de cuenta bancarios.
De entrar en vigor la nueva Ley, se podrán abrir cuentas sin necesidad de estar en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pero sí con la CURP biométrica y el Expediente Digital Ciudadano, incluso sin acudir a sucursales bancarias.
Pero, sin otorgar nuevas facultades al SAT, con la identificación de la persona y movimientos de estados de cuenta, la autoridad puede armar una auditoría, en la cual, el contribuyente deberá aclarar cómo obtuvo recursos, cuándo los obtuvo y por qué recibe depósitos, por ejemplo, si se trata de un préstamo, y presentar elementos o contratos que soporten dicho argumento para justificar por qué no se pagaron impuestos por esos ingresos, detalló Mendieta González.
¿Me conviene que me fiscalice el SAT?
Que el SAT fiscalice significa que revisará, auditará y evaluará las actividades financieras, el objetivo es corroborar que el contribuyente cumple correctamente con sus obligaciones fiscales y el pago de impuestos correspondientes.
“Definitivamente existe el miedo de que el SAT te vea más, pero tendría que haber un SAT responsable que respete los derechos de los contribuyentes. Bajo ese supuesto, no nos debería dar miedo pagar impuestos y digitalizarnos si los beneficios son claros. ¿Cómo le haces para que estar digitalizado y visible en el sector formal sea mejor que estar en la informalidad?", cuestionó Felipe Vallejo, presidente de la Asociación Fintech México, durante el episodio " ¿México está listo para eliminar el efectivo en gasolineras y casetas? ", del podcast Cuéntame de Economía.
Detalló que los negocios que tienen una terminal punto de venta en México venden 20% más, que los que no.
“Si la gente ve que va a vender 40% o 50% más por estar en el ecosistema de pagos, entonces dice: 'igual sí me conviene que me fiscalicen'”, añadió Vallejo.