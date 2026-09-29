“Nada de esto modifica el marco legal que ya norma la relación entre el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las instituciones financieras”, destacó el titular, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, en reunión con diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para discutir y analizar la propuesta, la semana pasada.

De aprobarse la Ley y entrar en vigor, quien haga los cobros no deberá aplicar cargos por supuestos impuestos por recibir pagos con tarjetas de débito y crédito virtuales o físicas; órdenes de transferencias de fondos y domiciliación; pagos con aplicaciones en el celular como Apple Pay o Google Pay: códigos QR; dispositivos NFC, o en plataformas digitales.

¿Qué impuestos sí se cobran con o sin pagos digitales?

No obstante, la adquisición y venta de bienes y servicios en México sí tiene gravámenes como el Impuesto al Valor Agregado ( IVA) que obedece a una tasa de 16% en el territorio nacional, y 8% en las regiones fronterizas sur y norte, también el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ( IEPS) que son cuotas específicas o porcentajes, dependiendo el tipo de producto como gasolinas, refrescos, jugos, cigarros, alimentos con alta densidad calórica como pastelitos, entre otros, explicó Margarita Medrano, socia de Impuestos de la firma fiscal y legal, Baker Tilly en México.

¿Qué sucederá con el SAT cuando entre la Ley de Economía Digital?

Si bien la propuesta de Ley no contiene cambios en materia fiscal, los pagos digitales dejan huellas en el sistema financiero, las cuales pueden ser rastreadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que es la autoridad del gobierno federal encargada de recaudar impuestos, además de ejercer acciones para asegurar que las personas y las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales como declaraciones y pagos.

“El efecto secundario o colateral de los pagos digitales, es que a la larga, esa información le puede servir a las instituciones para fiscalizar”, comentó Jesús Guillermo Mendieta González, vocero de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de la Contaduría Pública de México.