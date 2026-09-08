En continuación con la lucha antifactureras que inició en 2014, y que se fortaleció a partir de 2026 , habilitando las auditorías exprés y la cancelación de sellos digitales para este tipo de firmas que simulan operaciones, Hacienda propone para 2027 un mecanismo estandarizado que establece límites a las deducciones y a las pérdidas fiscales de las personas morales.

Hacienda refirió que como parte de estas acciones, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó de 2024 a agosto de 2026, realizó 3,194 publicaciones en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de empresas que factura operaciones simuladas. En el mismo periodo bloqueó 38,584 sellos digitales, mientras concluyó 1,941 actos de revisión dirigidos a empresas que compraron o dedujeron comprobantes apócrifos.

Sin impuestos nuevos para los mexicanos, pero menos deducciones para las empresas

De ser aprobado, el mecanismo estandarizado para las personas morales, aplicaría para los contribuyentes del régimen general, con ingresos superiores a 50 millones de pesos. Bajo este mecanismo se ponen límites a las deducciones autorizadas, y también a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.

Esta propuesta de cambios hace excepciones a los regímenes de Coordinados, AGAPES, maquiladoras, empresas en concurso mercantil o quiebra, aseguradoras y a empresas en sus primeros años de inscripción en el RFC, con el objetivo de no afectar su etapa de consolidación inicial, destacó el documento para cambios a la Ley del ISR.

También se reduce el tope de deducción de intereses netos del 30% al 20% de la utilidad fiscal. Se establece que los pagos al extranjero solo serán deducibles en el ejercicio en que se efectúe el pago y se entere la retención correspondiente. Además, la deducción por el pago por servicios o uso temporal de bienes solo procederá en el ejercicio en que se preste efectivamente el servicio o transcurra el periodo contratado.

Dentro de la lista de cambios, también se propone eliminar el diferimiento de ISR para grupos corporativos.