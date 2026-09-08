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Economía

Sin impuestos nuevos para 2027, Hacienda apuesta por apretar ISR a empresas, y más inscripciones al RESICO

Hacienda busca dinamizar la recaudación de ISR con límites a las deducciones de empresas, y una ampliación para registrarse en el RESICO y así integrar más micro y pequeños negocios a la formalidad.
mar 08 septiembre 2026 10:18 PM
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De ser aprobado, el mecanismo estandarizado para las personas morales, aplicaría para los contribuyentes del régimen general a partir de 2027, con ingresos superiores a 50 millones de pesos. Bajo este mecanismo se ponen límites a las deducciones autorizadas, y también a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. (Foto: Artemio Guerra Baz/Cuartoscuro. )

Para el siguiente año, los ingresos tributarios generarán 8.2 billones de pesos, lo que representa el 15.9% del PIB, y un incremento real de 3.9% en comparación con lo aprobado para 2026.

Para lograrlo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) plantea en el Paquete Económico 2027 modificaciones a la Ley del ISR, con el objetivo de frenar los esquemas de planeación fiscal agresiva, y perfeccionar la lucha antifactureras y su emisión de comprobantes apócrifos. Además de un combate a la informalidad, con la ampliación de límites para integrarse al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), y la continuación de la fiscalización de la economía digital.

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En continuación con la lucha antifactureras que inició en 2014, y que se fortaleció a partir de 2026 , habilitando las auditorías exprés y la cancelación de sellos digitales para este tipo de firmas que simulan operaciones, Hacienda propone para 2027 un mecanismo estandarizado que establece límites a las deducciones y a las pérdidas fiscales de las personas morales.

Hacienda refirió que como parte de estas acciones, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó de 2024 a agosto de 2026, realizó 3,194 publicaciones en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de empresas que factura operaciones simuladas. En el mismo periodo bloqueó 38,584 sellos digitales, mientras concluyó 1,941 actos de revisión dirigidos a empresas que compraron o dedujeron comprobantes apócrifos.

Sin impuestos nuevos para los mexicanos, pero menos deducciones para las empresas

De ser aprobado, el mecanismo estandarizado para las personas morales, aplicaría para los contribuyentes del régimen general, con ingresos superiores a 50 millones de pesos. Bajo este mecanismo se ponen límites a las deducciones autorizadas, y también a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.

Esta propuesta de cambios hace excepciones a los regímenes de Coordinados, AGAPES, maquiladoras, empresas en concurso mercantil o quiebra, aseguradoras y a empresas en sus primeros años de inscripción en el RFC, con el objetivo de no afectar su etapa de consolidación inicial, destacó el documento para cambios a la Ley del ISR.

También se reduce el tope de deducción de intereses netos del 30% al 20% de la utilidad fiscal. Se establece que los pagos al extranjero solo serán deducibles en el ejercicio en que se efectúe el pago y se entere la retención correspondiente. Además, la deducción por el pago por servicios o uso temporal de bienes solo procederá en el ejercicio en que se preste efectivamente el servicio o transcurra el periodo contratado.

Dentro de la lista de cambios, también se propone eliminar el diferimiento de ISR para grupos corporativos.

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"Las modificaciones a la Ley del ISR buscan fortalecer la equidad tributaria, a través de que la contribución de las empresas sea más consistente con su capacidad económica, y contiene mecanismos para el combate a la elusión y la evasión fiscal, cerrando el camino al uso de factureras como la manera de aprobar deducciones", dijo el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, al entregar el Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados.

Hacienda busca más RESICOs, ampliar el límite de ingresos

Con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes e integrar micronegocios, talleres, tiendas de abarrotes y pequeños comerciantes a la formalidad, Hacienda plantea cambios para ampliar el límite de ingresos para inscribirse al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Para personas físicas el límite de ingresos anuales para tributar en este régimen pasa de 3.5 millones, a 5 millones de pesos. Además, se elimina la prohibición de reingreso por incumplimientos formales, permitiendo regresar al régimen al regularizarse.

Para personas morales, incrementa el límite de ingresos de 35 millones a 50 millones de pesos y se convierte en un régimen opcional, además se permite el reingreso en ejercicios posteriores, si se vuelve a cumplir el parámetro de ingresos, para este sector se elevan las tasas de deducción de inversiones. Para estos contribuyentes se aceleran los porcentajes máximos de deducción anual de activos para personas morales.

Para el sector primario se eleva de 900,000 pesos a un millón de pesos, el monto de ingresos exentos del pago de ISR para personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.

IEPS contra el contrabando de combustibles

Además, para evitar el contrabando, simulación documental, robo y facturación irregular, se implementa una cuota IEPS para distribuidores, comercializadores y estaciones de servicio de combustibles. Esta se prevé que aplique a partir del primero de julio del siguiente año, y se pagará sobre la diferencia positiva que resulte de restar los litros vendidos en el mes, y los litros comprados.

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Cambios para plataformas digitales

En continuación con la fiscalización de la economía digital, Hacienda plantea que las plataformas tecnológicas deberán retener una tasa fija de 2.5% de ISR a personas morales que vendan bienes o presten servicios a través de ellas (o del 20% si no proporcionan su RFC.

Se obliga a las plataformas a retener el 100% del IVA a residentes en el extranjero sin establecimiento en México. Además precisan que repartidores o conductores de plataformas digitales continuarán tributando bajo el régimen de actividades empresariales o servicios independientes.

Continuarán programas para repatriación de capitales y regularización fiscal

La propuesta de Hacienda para el ejercicio fiscal 2027 plantea la continuación de los programas para la repatriación de capitales y la regularización fiscal.

Se concede un beneficio para retornar recursos mantenidos en el extranjero al 7.5% de ISR (sin deducciones), condicionado a que los fondos permanezcan invertidos al menos 3 años en actividades productivas, bienes de activo fijo o proyectos del Plan México.

En tanto, para la regularización fiscal, continuará la condonación al 100% de multas, recargos y gastos de ejecución por contribuciones omisas, aprovechamientos o sanciones administrativas. El tope será para contribuyentes con ingresos por hasta 300 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2025.

Cambios para el sector financiero

Para el sector financiero y bancario, Hacienda propone que sólo se pueda deducir el 25% del pago de las cuotas ordinarias pagadas por la banca múltiple al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

En tanto, como cada año, se ajustó la tasa de retención provisional sobre intereses pagados por el sistema financiero a personas físicas a 0.68%, desde un 0.90% que aplica este año.

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