"Las modificaciones a la Ley del ISR buscan fortalecer la equidad tributaria, a través de que la contribución de las empresas sea más consistente con su capacidad económica, y contiene mecanismos para el combate a la elusión y la evasión fiscal, cerrando el camino al uso de factureras como la manera de aprobar deducciones", dijo el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, al entregar el Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados.
Hacienda busca más RESICOs, ampliar el límite de ingresos
Con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes e integrar micronegocios, talleres, tiendas de abarrotes y pequeños comerciantes a la formalidad, Hacienda plantea cambios para ampliar el límite de ingresos para inscribirse al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).
Para personas físicas el límite de ingresos anuales para tributar en este régimen pasa de 3.5 millones, a 5 millones de pesos. Además, se elimina la prohibición de reingreso por incumplimientos formales, permitiendo regresar al régimen al regularizarse.
Para personas morales, incrementa el límite de ingresos de 35 millones a 50 millones de pesos y se convierte en un régimen opcional, además se permite el reingreso en ejercicios posteriores, si se vuelve a cumplir el parámetro de ingresos, para este sector se elevan las tasas de deducción de inversiones. Para estos contribuyentes se aceleran los porcentajes máximos de deducción anual de activos para personas morales.
Para el sector primario se eleva de 900,000 pesos a un millón de pesos, el monto de ingresos exentos del pago de ISR para personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.
IEPS contra el contrabando de combustibles
Además, para evitar el contrabando, simulación documental, robo y facturación irregular, se implementa una cuota IEPS para distribuidores, comercializadores y estaciones de servicio de combustibles. Esta se prevé que aplique a partir del primero de julio del siguiente año, y se pagará sobre la diferencia positiva que resulte de restar los litros vendidos en el mes, y los litros comprados.