Previo a la discusión del Paquete Económico 2027, los diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y el gobierno mexicano preparan cambios y nuevas disposiciones a aplicarse el próximo año para reforzar y perfeccionar la lucha contra las empresas ‘factureras’ y sus comprobantes fiscales falsos ; además de la regularización del uso de IA por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la identificación de riesgos fiscales.
Con caza de 'factureras' e IA, gobierno y diputados buscan más dinero para el SAT
Las ‘factureras’ o empresas fantasmas son sociedades constituidas legalmente ante el SAT que simulan la venta de bienes o servicios para emitir comprobantes fiscales, entre los principales objetivos destaca disminuir cargas fiscales, desviar recursos públicos o dar apariencia de legalidad a fondos de procedencia ilícita. Entre 2014 y 2019 se identificaron cerca de 8,204 facureras, las cuales generaron un daño al erario por 1.6 billones de pesos, por la emisión de ocho millones de facturas falsas, refiere el documento.
La lucha antifactureras se inició en 2014, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF). En 2026, el gobierno de Claudia Sheinbaum reforzó esta batalla también con cambios en el Código para habilitar las auditorías exprés, y extendiendo revisiones y sanciones para emisores y receptores de estas facturas. Para 2027, el gobierno ya contempla la continuación de esta batalla.
“Queremos atajar desde todos los puntos esta evasión fiscal que todavía se da a través del esquema de las facturas falsas, entonces ese es uno de los elementos que estamos planteando, que vamos a presentar el miércoles, para el nuevo paquete fiscal, bueno Paquete Económico, porque son ingresos, egresos y otras acciones, cambios en leyes que vamos a presentar. Entonces, por eso es factible hacerlo, porque aumentan los ingresos”, dijo la presidenta de México esta mañana previo a la presentación del Paquete Económico 2027, que será este 8 de septiembre por parte del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en la Cámara de Diputados
En este sentido, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, presentó una serie de propuestas al Código Fiscal, que son resultado de foros con especialistas y representantes del sector, y “que desde distintas vías buscan fortalecer la recaudación y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de los contribuyentes”.
Para reforzar la lucha antifactureras se busca fortalecer los controles en la contratación de servicios y consultorías por parte de los entes públicos con mecanismos, que permitan verificar que las empresas contratadas tengan existencia real y tengan la capacidad efectiva para prestar los servicios que facturan.
“La Auditoría Superior de la Federación ha documentado redes de proveedores fantasmas en al menos tres entidades federativas con operaciones por más de 14,000 millones de pesos en servicios públicos y alrededor de 10,000 millones de pesos en obra pública. Frente a esta realidad, la conclusión del grupo no es simplemente ampliar indiscriminadamente las facultades de fiscalización, sino focalizarlas mejor”, dijo el diputado en reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público el pasado dos de septiembre.
Para el combate a las factureras “la infraestructura digital, con la que ya cuenta el Estado debe permitir identificar perfiles de riesgo y distinguir entre contribuyentes cumplidos, inconsistencias formales y estructuras con indicios efectivos de evasión o simulación”, detalló el diputado de Morena.
Por igual, se exploran acciones más coordinadas entre la UIF, SAT y la FGR, además de cooperación internacional, para identificar a beneficiarios de estas facturas.
IA para detectar riesgos fiscales
En la misma reunión, Ramírez Cuéllar presentó propuestas para cambios al artículo 42 del CFF para regular la IA, y el uso de algoritmos y big data para detectar perfiles de riesgo por parte del SAT, siempre y cuando se asegure la protección de datos personales, transparencia, y garantizar que ninguna decisión fiscal sea tomada 100% automatizada por una máquina, a través de la revisión humana.
Norma Leyla Rangel López, presidenta de la Comisión Nacional de Consultoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, refiere que el uso de la IA, en conjunto con la factura electrónica, le sirve a la autoridad fiscal para conocer la trazabilidad de las operaciones de cada contribuyente; “qué hiciste, por qué lo hiciste, para qué lo hiciste, en qué momento lo hiciste. Todo eso lo cruza con información de bancos, se va a cazar también con lo que dan cuenta los proveedores, los clientes.”
Esto facilita mucho las medidas recaudatorias, y que la autoridad tenga la mayor certeza de deudas o inconsistencia cuando llega al contribuyente, añadió la especialista del IMCP.
También en el sentido de generar más ingresos, se explora la propuesta de fiscalizar a las empresas que generan ingresos en México mediante usuarios, datos, algoritmos, suscripciones o servicios prestados desde el extranjero y sin presencia física en el país.
“Esto obliga a revisar conceptos como la presencia económica significativa, las responsabilidades de los intermediarios digitales y las reglas aplicables a la fiscalización de las plataformas,” dijo Cuéllar.