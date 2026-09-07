Las ‘factureras’ o empresas fantasmas son sociedades constituidas legalmente ante el SAT que simulan la venta de bienes o servicios para emitir comprobantes fiscales, entre los principales objetivos destaca disminuir cargas fiscales, desviar recursos públicos o dar apariencia de legalidad a fondos de procedencia ilícita. Entre 2014 y 2019 se identificaron cerca de 8,204 facureras, las cuales generaron un daño al erario por 1.6 billones de pesos, por la emisión de ocho millones de facturas falsas, refiere el documento.

La lucha antifactureras se inició en 2014, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF). En 2026, el gobierno de Claudia Sheinbaum reforzó esta batalla también con cambios en el Código para habilitar las auditorías exprés, y extendiendo revisiones y sanciones para emisores y receptores de estas facturas. Para 2027, el gobierno ya contempla la continuación de esta batalla.

“Queremos atajar desde todos los puntos esta evasión fiscal que todavía se da a través del esquema de las facturas falsas, entonces ese es uno de los elementos que estamos planteando, que vamos a presentar el miércoles, para el nuevo paquete fiscal, bueno Paquete Económico, porque son ingresos, egresos y otras acciones, cambios en leyes que vamos a presentar. Entonces, por eso es factible hacerlo, porque aumentan los ingresos”, dijo la presidenta de México esta mañana previo a la presentación del Paquete Económico 2027, que será este 8 de septiembre por parte del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en la Cámara de Diputados

En este sentido, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, presentó una serie de propuestas al Código Fiscal, que son resultado de foros con especialistas y representantes del sector, y “que desde distintas vías buscan fortalecer la recaudación y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de los contribuyentes”.

Para reforzar la lucha antifactureras se busca fortalecer los controles en la contratación de servicios y consultorías por parte de los entes públicos con mecanismos, que permitan verificar que las empresas contratadas tengan existencia real y tengan la capacidad efectiva para prestar los servicios que facturan.