Gasolineras y casetas podrían dejar de aceptar efectivo; la propuesta que cambiaría cómo pagas

De acuerdo con Arturo Luna, de Fintech México y vicepresidente de Asuntos de Gobierno para Visa México, si se llega a aprobar la ley, la SHCP tendría 15 días para definir los sectores estratégicos en los que aplicaría esta disposición.

Luna añadió que la expectativa de la industria es que las gasolineras y las casetas de peaje sean de los primeros sectores considerados.

“Pensamos (...) que van a arrancar con gasolineras y las casetas de peaje”, señaló durante el evento México en su era contactless rumbo a 2030, organizado por Sistema de Transferencias y Pagos ( STP).

¿Qué cambiaría en las gasolineras y casetas?

La propuesta no establece que desde ahora todas las gasolineras o casetas tengan prohibido recibir efectivo.

El cambio dependería de que la iniciativa sea aprobada y de que posteriormente Hacienda determine cuáles serán los sectores considerados estratégicos.

En esos sectores, la regla sería que el pago se realice por medios digitales o electrónicos, aunque la propia iniciativa contempla excepciones cuando existan problemas de conectividad o contingencias de red.



Esto significa que el cambio no sería simplemente sustituir los billetes por tarjetas. El concepto de pago digital contempla diferentes herramientas, entre ellas tarjetas, transferencias electrónicas y sistemas como SPEI, CoDi y DiMo.

El gobierno también tendría que aceptar pagos digitales

La iniciativa no solamente busca modificar la manera en que pagan los consumidores en determinados establecimientos.

Otro de sus puntos establece que los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, deberán ofrecer la posibilidad de realizar pagos digitales en los trámites y servicios que proporcionen a la ciudadanía.

La intención es que una persona pueda pagar un trámite o servicio gubernamental sin tener que acudir necesariamente con efectivo.

La propuesta contempla tarjetas, transferencias electrónicas, SPEI, CoDi y DiMo como alternativas para realizar pagos digitales. (Anastasija Vujic/Getty Images/iStockphoto)





Para Arturo Luna, este punto es relevante porque el gobierno estaría “predicando con el ejemplo” al incorporar los pagos digitales en sus propios servicios.