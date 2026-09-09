Gasolineras y casetas podrían dejar de aceptar efectivo; la propuesta que cambiaría cómo pagas

En el Paquete Económico 2027 se integró la iniciativa de Ley de Economía Digital que plantea darle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) facultades para definir sectores estratégicos en los que el pago pueda realizarse exclusivamente por medios digitales y podrían iniciar con gasolineras y casetas.
La propuesta forma parte de la estrategia del gobierno para reducir la dependencia del efectivo y avanzar hacia una economía donde una mayor proporción de las operaciones se realice mediante medios electrónicos.
Uno de los cambios que impactaría a los consumidores está en la posibilidad de que Hacienda determine qué actividades económicas deberán aceptar únicamente pagos digitales.
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De acuerdo con Arturo Luna, de Fintech México y vicepresidente de Asuntos de Gobierno para Visa México, si se llega a aprobar la ley, la SHCP tendría 15 días para definir los sectores estratégicos en los que aplicaría esta disposición.
Luna añadió que la expectativa de la industria es que las gasolineras y las casetas de peaje sean de los primeros sectores considerados.
“Pensamos (...) que van a arrancar con gasolineras y las casetas de peaje”, señaló durante el evento México en su era contactless rumbo a 2030, organizado por Sistema de Transferencias y Pagos ( STP).
¿Qué cambiaría en las gasolineras y casetas?
La propuesta no establece que desde ahora todas las gasolineras o casetas tengan prohibido recibir efectivo.
El cambio dependería de que la iniciativa sea aprobada y de que posteriormente Hacienda determine cuáles serán los sectores considerados estratégicos.
En esos sectores, la regla sería que el pago se realice por medios digitales o electrónicos, aunque la propia iniciativa contempla excepciones cuando existan problemas de conectividad o contingencias de red.
Esto significa que el cambio no sería simplemente sustituir los billetes por tarjetas. El concepto de pago digital contempla diferentes herramientas, entre ellas tarjetas, transferencias electrónicas y sistemas como SPEI, CoDi y DiMo.
El gobierno también tendría que aceptar pagos digitales
La iniciativa no solamente busca modificar la manera en que pagan los consumidores en determinados establecimientos.
Otro de sus puntos establece que los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, deberán ofrecer la posibilidad de realizar pagos digitales en los trámites y servicios que proporcionen a la ciudadanía.
La intención es que una persona pueda pagar un trámite o servicio gubernamental sin tener que acudir necesariamente con efectivo.
Para Arturo Luna, este punto es relevante porque el gobierno estaría “predicando con el ejemplo” al incorporar los pagos digitales en sus propios servicios.
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Abrir una cuenta bancaria también podría hacerse de forma remota
Otro de los pilares de la iniciativa es el llamado Expediente Digital Ciudadano, con la propuesta se busca que el acuerdo y expediente digital ciudadano puedan ser reconocidos como documentación oficial.
Esto facilitaría que las personas físicas y las micro, pequeñas y medianas empresas puedan abrir cuentas y contratar productos financieros de manera completamente remota.
“Esa parte es muy importante porque sigue abonando a facilitar y que no tengas que desplazarte físicamente a algún lugar para efectos de poder abrir un producto o servicio financiero”, explicó Luna.
La meta es que la mitad de los pagos sean digitales para 2030
El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para incrementar el uso de medios de pago electrónicos en México.
La meta planteada por el gobierno es que 50% de los pagos que se realizan en el país sean digitales para 2030.
Para alcanzar ese objetivo, la iniciativa busca combinar cambios regulatorios con medidas que faciliten el acceso y uso de servicios financieros digitales.
Entre las herramientas que ya impulsa el Banco de México se encuentran las cuentas N2 BIS, que buscan facilitar la apertura de cuentas y permiten un límite de depósitos mensual de hasta 15,000 UDIS, así como los sistemas de pagos electrónicos y transferencias.
La industria ve con buenos ojos la iniciativa, aunque todavía la revisa
Desde el sector financiero y fintech, la reacción inicial ha sido positiva, aunque algunos participantes todavía analizan los alcances concretos de la propuesta.
Neri Tollardo, CEO y cofundador de Banco Plata, señaló que la institución todavía se encuentra revisando la iniciativa, pero destacó la participación del gobierno, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en este tipo de medidas.
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“Necesitamos su ayuda, no podemos hacerlo de manera sola”, señaló al referirse a la colaboración entre las autoridades y la industria para avanzar en la digitalización de los pagos.
¿Qué falta para que cambie la forma de pagar?
La iniciativa todavía debe pasar por el proceso legislativo correspondiente. Por ello, las gasolineras y casetas no pueden considerarse desde ahora espacios en los que esté prohibido pagar en efectivo.
Lo importante será si el Congreso aprueba la Ley de Economía Digital en los términos propuestos y, posteriormente, cuáles serán los sectores que Hacienda determine como estratégicos.
Si la propuesta avanza como está planteada, las gasolineras y casetas de peaje podrían convertirse en algunos de los primeros lugares donde el consumidor tenga que recurrir a una tarjeta, transferencia u otro medio electrónico para pagar.