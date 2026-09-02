Los bancos estrenan una nueva forma de confirmar tu identidad por SMS y debes saber cómo funciona

¿Qué cambia para los clientes?

La principal modificación es la forma en que se comprueba que una persona es titular.

La regulación bancaria establece distintos factores de autenticación, es decir, mecanismos que permiten verificar la identidad del cliente antes de autorizar determinadas operaciones.

Con la nueva disposición, el número de celular habilitado para recibir mensajes SMS se incorpora como una de las vías permitidas para enviar el factor de autenticación categoría 3.

Esto implica que si una operación requiere ese código, podrá recibirlo mediante un mensaje de texto en el número de celular que tenga registrado.





¿En qué operaciones puede utilizarse?

El cambio no aplica para cualquier operación que pueda hacerse desde una aplicación bancaria.

La disposición se refiere a los servicios que ofrecen los comisionistas de base tecnológica, es decir, intermediarios que pueden prestar determinados servicios financieros por medios digitales bajo las condiciones establecidas por la regulación.

Entre las operaciones contempladas están la apertura de determinadas cuentas de nivel 2 y las transferencias relacionadas con ellas; créditos de hasta 3,000 UDIS, lo que equivale a 26,434.79 pesos mexicanos; pagos de bienes y servicios, así como consultas de saldos y movimientos de productos financieros contratados mediante estos comisionistas.