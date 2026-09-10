CEO de Banamex, Edgardo del Rincón, vuelve a “casa” para cambiar la cultura del banco

“Lo más bonito y lo más importante es el cambio de cultura que el banco requiere”, dijo durante el cierre del evento que reunió a líderes empresariales y del gobierno en México.

El directivo trabajó durante 34 años en Banamex, salió de la institución en 2019 y regresó siete años después. Entre ambos momentos encabezó BanBajío , donde fue director general desde 2019. El 22 de abril de este año asumió formalmente la dirección del Banco Nacional de México.



“Para mí es como regresar a casa. Banamex fue mi primer trabajo. Ahí crecí y conocí la mayor parte de las áreas del banco. Tuve también una experiencia internacional con Citi y regresar realmente es como volver a casa”, afirmó.

Del Rincón dijo que su retorno también representa el reencuentro con antiguos colegas y la oportunidad de trabajar con el talento que se incorporó durante los años en que estuvo fuera.

Su llegada ocurre, además, en un momento que calificó como histórico para el Banco Nacional de México, después del proceso que separó las operaciones de Banamex de la banca corporativa e institucional de Citi en México.

Del producto al cliente

La transformación que plantea Del Rincón comienza por cambiar la manera en que Banamex diseña sus productos, evalúa a sus ejecutivos y coordina a las áreas que tienen contacto con los clientes. “Les platiqué de este cambio de pensar en el producto a pensar en el cliente y en lo que realmente requiere. Esto se dice rápido, pero necesita muchos cambios”, explicó.

Para conseguirlo, Banamex tendrá que revisar incentivos, indicadores de desempeño y mecanismos de colaboración interna. Incluso podría modificar parte de su estructura organizacional.

“Requiere modificar seguramente incentivos y cómo los medimos, los ‘scorecards’ de distintas áreas y ejecutivos, y tratar de ver cómo culturalmente favorecemos el trabajo en equipo entre todas las áreas que ven al cliente desde distintas formas de atención”, señaló.

El cambio cultural, reconoció, tomará tiempo y exigirá la participación de todo el cuerpo directivo. “Es un reto, en términos de liderazgo, espectacular. No solamente para mí, sino para todo el cuerpo directivo del banco”, afirmó.

Del Rincón ha buscado transmitir esta visión directamente a los trabajadores. Desde su llegada ha mantenido encuentros con distintos equipos, incluidas videoconferencias en la que participan más de 8,000 colaboradores, algo que define el tipo de liderazgo que quiere imprimir en el banco. También viajó a Monterrey para reunirse con empresarios de Nuevo León y Tamaulipas y explicar los cambios que se preparan en la institución.

“Es importante lograr que nuestra gente se la crea, que vea que es posible y que está en nuestras manos definir el banco que queremos ser”, dijo. Para el directivo, una transformación de este tamaño constituye una oportunidad que pocas veces se presenta durante una carrera profesional. “Banamex se va a renovar en ese sentido con la ayuda de toda su gente”, sostuvo.

Una oportunidad que no se podía rechazar

Del Rincón aseguró que uno de los motivos para aceptar la dirección general fue la posibilidad de acompañar la transición de Banamex hacia una institución independiente y, eventualmente, con acciones listadas en el mercado de valores. “Una oportunidad de este tipo se presenta pocas veces en la carrera profesional de una persona. Al haber crecido en el banco, le tengo un gran amor a la institución”, expresó.

El reto, agregó, consiste en devolver a Banamex la posición que, desde su perspectiva, debe ocupar en el sistema financiero mexicano, mientras deja de formar parte de un grupo financiero global y se prepara para una eventual oferta pública inicial (OPI).

Citi anunció en 2022 su decisión de desprenderse de sus negocios de banca de consumo y empresarial en México. Como parte de ese proceso, Fernando Chico Pardo adquirió 25% de Banamex y un grupo de inversionistas acordó la compra de otro 24%. La institución también se prepara para una OPI, cuyo momento y estructura dependerán de las condiciones financieras, regulatorias y de mercado.

Bajo ese contexto, Rincón consideró que la experiencia de Citi "dejó estándares internacionales y prácticas de negocio valiosas", pero señaló que la nueva estructura permitirá diseñar una institución más enfocada en México.

“Podemos diseñar un banco totalmente mexicano y hay grandes oportunidades para mejorar procesos, añadir simplificación y tener un banco totalmente centrado en el cliente”, aseguró.

Entre los primeros resultados que espera están procesos más sencillos, respuestas más rápidas y un apetito de riesgo definido completamente en México. Esto, dijo, permitirá tener un mejor entendimiento de las oportunidades y necesidades del mercado nacional.

“Muy pronto van a ver un Banamex con procesos más simples, con capacidad de entregar respuestas al cliente muy rápido, con mucha agilidad y con un apetito de riesgo que ya se va a definir totalmente en México”, adelantó.

