México requiere transitar de la manufactura a la innovación

Durante la mesa “México en expansión” en el Expansión Summit 2026, los funcionarios señalaron que a nivel internacional México tiene prestigio por la calidad de su plataforma manufacturera y por contar con un marco institucional que respeta la propiedad intelectual.

Vidal Llerenas aseguró que México es reconocido a nivel internacional por su marco legal en propiedad intelectural. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña/Expansión)



Lleneras Morales planteó que a México le falta "acomodar sus piezas" para que lo que genera en ciencia, de emprendedurismo y técnica se traduzca en innovación.

“No es que no se reconozca, es que no generamos una cantidad de innovación. Somos muy buenos haciendo manufactura somos muy buenos haciendo otras actividades, la propiedad industrial está reconocida (...), el tema eso cómo lo conviertes en innovación”, dijo.

No hemos logrado ser un hub de innovación. En la economía hay estas corrientes de que las economías crecen no solo por la acumulación del capital, sino por la innovación que se genera, Vidal Lleneras, titular del IMPI.



Por su parte, el titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico reconoció que hay una agenda amplia para lograr impulsar la innovación, y entre los retos hace falta “creérselo un poco más” porque a nivel internacional México tiene prestigio.

“Envidian la plataforma manufacturera que tiene México, con los problemas que puede tener, con las áreas de oportunidad que puede haber, pero ciertamente hemos construido una economía que nuestros vecinos hacia el sur envidiaría”, aseguró.



Las declaraciones se empatan con lo señalado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el InnovaFest Querétaro 2026, donde aseguró que México necesita dar el salto de la manufactura hacia la creación de tecnología propia.

“No es lo mismo que seamos los que ensamblamos, a que seamos los que creamos”, dijo al insistir que el país cuenta con la capacidad para desarrollar innovaciones, pero requiere acelerar la generación de patentes, facilitar el camino de los emprendedores y ampliar su acceso a fondos de inversión.