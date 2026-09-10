México requiere transitar de la manufactura a la innovación

Ante los vaivenes en la economía mundial por la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, México debe impulsar una política industrial que transite de ser un referente en la manufactura a un centro de innovación.
Vidal Llerenas, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y Sergio Silva Castañeda, titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico de la Secretaría de Economía, coincidieron que el desafío hacia el futuro es la innovación.
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Durante la mesa “México en expansión” en el Expansión Summit 2026, los funcionarios señalaron que a nivel internacional México tiene prestigio por la calidad de su plataforma manufacturera y por contar con un marco institucional que respeta la propiedad intelectual.
Lleneras Morales planteó que a México le falta "acomodar sus piezas" para que lo que genera en ciencia, de emprendedurismo y técnica se traduzca en innovación.
“No es que no se reconozca, es que no generamos una cantidad de innovación. Somos muy buenos haciendo manufactura somos muy buenos haciendo otras actividades, la propiedad industrial está reconocida (...), el tema eso cómo lo conviertes en innovación”, dijo.
No hemos logrado ser un hub de innovación. En la economía hay estas corrientes de que las economías crecen no solo por la acumulación del capital, sino por la innovación que se genera,
Vidal Lleneras, titular del IMPI.
Por su parte, el titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico reconoció que hay una agenda amplia para lograr impulsar la innovación, y entre los retos hace falta “creérselo un poco más” porque a nivel internacional México tiene prestigio.
“Envidian la plataforma manufacturera que tiene México, con los problemas que puede tener, con las áreas de oportunidad que puede haber, pero ciertamente hemos construido una economía que nuestros vecinos hacia el sur envidiaría”, aseguró.
Las declaraciones se empatan con lo señalado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el InnovaFest Querétaro 2026, donde aseguró que México necesita dar el salto de la manufactura hacia la creación de tecnología propia.
“No es lo mismo que seamos los que ensamblamos, a que seamos los que creamos”, dijo al insistir que el país cuenta con la capacidad para desarrollar innovaciones, pero requiere acelerar la generación de patentes, facilitar el camino de los emprendedores y ampliar su acceso a fondos de inversión.
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El impulso del Plan México
Ante el complicado panorama internacional derivado de la política arancelaria de Trump y la revisión del Tratado Comercio, Sergio Silva contó que desde la Presidencia de México y la Secretaría de Economía se identificó que el país tenía que apostar por actividades que lo fortalezcan y de ahí viene el Plan México.
Además se deriva el impulso al programa “Hecho en México”, a priorizar el contenido nacional y los polos de desarrollo. “Están pensados para ir fortaleciendo esas cadenas productivas”, indicó.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el Plan México –la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para retomar el crecimiento económico del país– busca llevar el crecimiento del PIB a 3% cada año, a partir de 2030.
Los polos de desarrollo
Sergio Silva comentó que la política industrial es una apuesta, no es una ciencia exacta, en la que están inmersos los polos de desarrollo.
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“El diseño lo que pretende es maximizar la probabilidad de éxito de los polos pero tenemos que hacer apuestas, de otra manera no se hace política industrial”, reconoció.
Para ello, se ha buscado coordinación y liderazgo desde los gobiernos estatales, los cuales son los responsables de proponer dónde instalarlos y desde la Secretaría de Economía se eligieron 15 con mayor probabilidad de éxito.
“Les damos a los estados buena parte del liderazgo del proyecto ¿por qué? porque ellos tiene información de qué puede funcionar en cada uno de los lugares porque están ahí”, detalló.
Más allá de incentivos federales y trámites, se les da seguimiento a cómo avanzan los polos de desarrollo, pero siempre con el liderazgo estatal.
Llerenas explicó que si bien están identificadas zonas del país en las que los polos de desarrollo pueden tener éxito, hay otras regiones que también tienen condiciones para la industria.
“Una política industrial sectorial, es decir, escoger qué sectores nos interesan, que el plan México sí lo tiene, pero también una política industrial regional, es decir a qué regiones traer industria”, comentó.
Como parte del Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la instalación de 15 polos de desarrollo en 14 entidades del país en los que se proyecta la generación de 300,000 empleos y una inversión de 1.5 del PIB en el sexenio.