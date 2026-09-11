Hacienda redujo las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que cobra a las gasolinas Magna y Premium, mientras el diésel no tendrá carga alguna por este impuesto, para la semana del 12 al 18 de septiembre.

De acuerdo con la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora, la gasolina Magna tendrá una cuota IEPS de 3.25 pesos por litro. La cuota es más baja en comparación con la que se cobro en la semana del 5 al 11 de septiembre de 4.59 pesos por litro.

El estímulo al IEPS de la gasolina Magna será de 51.4%, o 3.45 pesos de descuento.

En tanto, la cuota IEPS para el litro de gasolina Premium será de 3.07 pesos por litro, por un descuento o estímulo a su cuota de 45.7%.