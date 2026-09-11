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Economía

Hacienda le baja los impuestos a gasolinas; diésel tendrá cero IEPS

Del 12 al 18 de septiembre, las gasolinas y diésel tendrán la semana del año con los mayores descuentos a sus cuotas por el Impuestos Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
vie 11 septiembre 2026 06:28 PM
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Despachador de gasolinas y diésel. Foto: Saúl López/Cuartoscuro.
Cada litro de gasolina Premium pagará una cuota IEPS de apenas 0.07 pesos, para la semana del 12 al 18 de septiembre. (Foto: Saúl López/Cuartoscuro. )

Hacienda redujo las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que cobra a las gasolinas Magna y Premium, mientras el diésel no tendrá carga alguna por este impuesto, para la semana del 12 al 18 de septiembre.

De acuerdo con la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora, la gasolina Magna tendrá una cuota IEPS de 3.25 pesos por litro. La cuota es más baja en comparación con la que se cobro en la semana del 5 al 11 de septiembre de 4.59 pesos por litro.

El estímulo al IEPS de la gasolina Magna será de 51.4%, o 3.45 pesos de descuento.

En tanto, la cuota IEPS para el litro de gasolina Premium será de 3.07 pesos por litro, por un descuento o estímulo a su cuota de 45.7%.

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Diésel con cero IEPS y subsidio complementario

En tanto, cada litro de diésel que se venda en la semana del 12 al 18 de septiembre no tendrá cuota IEPS, esto por un descuento de 100%. Además tendrá un subsidio complementario de 0.15 pesos por litro.

Esto representa que por cada litro que se venda durante esta semana Hacienda dejará de recaudar poco más de 7.36 pesos.

Esto no significa que puedan bajar los precios de los combustibles, pues cuando Hacienda recorta los estímulos o descuentos a las cuotas por el impuesto IEPS significa que los precios del petróleo y sus derivados están subiendo de precio en el mercado internacional. Al recortar o disminuir la carga por impuestos a las gasolinas, el gobierno evita incrementos súbitos en los precios a los consumidores, esto representa menos recaudación de ingresos para el erario público y ayuda a que el precio no rebase los precios topados. Estas cuotas y subsidios se publican todos los viernes en el DOF.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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