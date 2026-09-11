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Economía

Paquete Económico 2027: Más de 80 de cada 100 pesos del gasto público ya están comprometidos

Un 39% del gasto se destinará a intereses y a pensiones, mientras solamente 35% se orientará a la inversión en infraestructura, salud, educación y Estado de derecho, detalla México Evalúa.
vie 11 septiembre 2026 05:55 AM
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Paquete Económico 2027
Para 2027 el pago de intereses de la deuda se llevaría 1.6 billones de pesos: esto representa el 15% del gasto público neto proyectado. (Anylú Hinojosa-Peña)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propone en el Paquete Económico 2027 un Presupuesto de Egresos de la Federación por 10.63 billones de pesos, de los cuales 8.53 billones serán para gastos obligatorios como los intereses de la deuda, las transferencias a los estados, los servicios personales y las pensiones.

Del gasto público total previsto para 2027, los gastos obligatorios representan el 80.2%, es decir, por cada 100 pesos que se gasten, más de 80 pesos serán para estas erogaciones ineludibles. Aunque este es un porcentaje menor al esperado para el cierre de 2026 en 82.4%, estos gastos se mantienen por arriba del 80% del presupuesto que se prevé pagar para el siguiente año, dejando un menor margen para gastos que pueden dinamizar la economía como la inversión en obra pública.

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“Esto implica que cada vez hay un menor margen de maniobra para hacer política pública, para hacer programas sociales, para incrementar la inversión y que cada nuevo objetivo de política que el gobierno se plantee implique, o hacer recortes en algún otro lado, o aumentar la deuda, ese es el principal problema de que el espacio fiscal se haya venido reduciendo en los últimos años”, explicó Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público en México Evalúa.

Esta alta proporción por gastos obligatorios, como el costo financiero de la deuda y pensiones, representa menos recursos en gastos que fomentan el capital humano o la garantía de derechos, y el crecimiento económico, consideró el especialista.

De acuerdo con Hacienda, para el siguiente año se destinarán 1.6 billones de pesos para el pago de intereses de la deuda pública, esto representa 15% del gasto público neto proyectado.

México Evalúa refiere que en relación a los gastos disponibles, el costo financiero se llevará el 69%, es decir 69 pesos de cada 100 pesos, registros de este laboratorio de investigación detallan que esta es la mayor proporción desde 1990, el menor registro fue en 1994 con 17%.

“Por cada 100 pesos de gasto público; 39 se destinarán al pago de intereses y a las pensiones del IMSS, las de ISSSTE, PEMEX, CFE y las Pensiones Bienestar. Mientras que, de cada 100 pesos, solamente 35 se destinan al desarrollo humano y el crecimiento económico”, agregó Cano.

La brecha se cierra ligeramente respecto al año anterior al pasar de 1.7 puntos del PIB a 0.9, pero permanece en uno de sus niveles más amplios: el presupuesto sigue pagando más el pasado antes que construir el futuro. Con la deuda al alza, esa brecha no se cerrará por sí sola, destacó México Evalúa en su análisis del Paquete Económico 2027.

Apenas en el primer semestre de este año, el pago de intereses de la deuda fue 1.8 veces mayor que el destinado a inversión para obra pública como carreteras, escuelas, hospitales, aeropuertos y puertos.

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El pago de intereses de la deuda casi duplica el dinero para la inversión en infraestructura


“Esto nos habla que las prioridades del gasto no están enfocadas en fomentar en garantizar esos servicios y en garantizar recursos que fomenten el crecimiento económico y generen más oportunidades para la gente”, consideró Cano.

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Reforma fiscal necesaria

El margen para más recursos que se puedan destinar a inversión, se ha hecho más pequeño también por la lenta generación de ingresos tributarios. Los petroleros vienen en declive, y no ha habido una reforma fiscal para dinamizar la llegada de ingresos tributarios.

“Si no se modifica el sistema de pensiones, y no se avanza en ese sentido, y encima no se realiza una reforma fiscal, este este margen va a continuar así de estrecho”, consideró Iván Benumea, coordinador del Programa de Justicia Fiscal en Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

En julio de 2026, los ingresos del sector público registraron 170,306 millones de pesos menos a lo programado , esto fue por una menor recaudación de impuestos, especialmente del ISR (-118,832 millones de pesos), y menos ingresos por extracción, explotación, producción y exportación de petróleo (-100,545 millones).

“En realidad el presupuesto, aunque se ajusta en algunos rubros y en algunos ramos año con año es inercial en el sentido de que los gastos obligatorios no le permiten a la Federación implementar nuevas políticas públicas o atender ciertos problemas públicos. Por ello, en la medida en que logremos recaudar más, será más viable implementar otro tipo de programas sociales, de proyectos de inversión, por ejemplo, en materia de transición energética”, comentó el especialista de Fundar.

Destacó que, aunque en este Paquete Económico 2027, hay algunas medidas que podrían incrementar la recaudación, todavía no se no se hace una reforma fiscal más profunda.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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