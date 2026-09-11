“Esto implica que cada vez hay un menor margen de maniobra para hacer política pública, para hacer programas sociales, para incrementar la inversión y que cada nuevo objetivo de política que el gobierno se plantee implique, o hacer recortes en algún otro lado, o aumentar la deuda, ese es el principal problema de que el espacio fiscal se haya venido reduciendo en los últimos años”, explicó Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público en México Evalúa.

Esta alta proporción por gastos obligatorios, como el costo financiero de la deuda y pensiones, representa menos recursos en gastos que fomentan el capital humano o la garantía de derechos, y el crecimiento económico, consideró el especialista.

De acuerdo con Hacienda, para el siguiente año se destinarán 1.6 billones de pesos para el pago de intereses de la deuda pública, esto representa 15% del gasto público neto proyectado.

México Evalúa refiere que en relación a los gastos disponibles, el costo financiero se llevará el 69%, es decir 69 pesos de cada 100 pesos, registros de este laboratorio de investigación detallan que esta es la mayor proporción desde 1990, el menor registro fue en 1994 con 17%.

“Por cada 100 pesos de gasto público; 39 se destinarán al pago de intereses y a las pensiones del IMSS, las de ISSSTE, PEMEX, CFE y las Pensiones Bienestar. Mientras que, de cada 100 pesos, solamente 35 se destinan al desarrollo humano y el crecimiento económico”, agregó Cano.

La brecha se cierra ligeramente respecto al año anterior al pasar de 1.7 puntos del PIB a 0.9, pero permanece en uno de sus niveles más amplios: el presupuesto sigue pagando más el pasado antes que construir el futuro. Con la deuda al alza, esa brecha no se cerrará por sí sola, destacó México Evalúa en su análisis del Paquete Económico 2027.

Apenas en el primer semestre de este año, el pago de intereses de la deuda fue 1.8 veces mayor que el destinado a inversión para obra pública como carreteras, escuelas, hospitales, aeropuertos y puertos.





“Esto nos habla que las prioridades del gasto no están enfocadas en fomentar en garantizar esos servicios y en garantizar recursos que fomenten el crecimiento económico y generen más oportunidades para la gente”, consideró Cano.