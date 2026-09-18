Hacienda continúa con baja de impuestos a gasolinas, diésel va por segunda semana con cero IEPS

En tanto, la gasolina Premium tendrá un estímulo de 59.12% o 3.34 pesos por litro, por lo que su cuota de IEPS federal será de 2.31 pesos.

Esto no significa que puedan bajar los precios de los combustibles, pues cuando Hacienda recorta los estímulos o descuentos a las cuotas por el impuesto IEPS significa que los precios del petróleo y sus derivados están subiendo de precio en el mercado internacional.

Al recortar o disminuir la carga por impuestos a las gasolinas, el gobierno evita incrementos súbitos en los precios a los consumidores, esto representa menos recaudación de ingresos para el erario público y ayuda a que el precio no rebase los precios topados: 24 pesos para el litro de Magna y 27 pesos para el litro de diésel. Estas cuotas y subsidios se publican todos los viernes en el DOF.

Diésel sigue con cero IEPS

En tanto, por segunda semana consecutiva la cuota IEPS para el litro de diésel tendrá un subsidio de 100%, la cuota que se deja de cobrar es de 7.36 pesos.

Adicionalmente, Hacienda otorgó un estímulo complementario a este combustible por 1.83 pesos por litro, un apoyo más de diez veces mayor al que se otorgó esta semana que termina el viernes 28, el cual fue de 0.15 pesos.



