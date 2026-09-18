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Economía

Hacienda continúa con baja de impuestos a gasolinas, diésel va por segunda semana con cero IEPS

Del 19 al 25 de septiembre, se otorgará un descuento o estímulo fiscal de 100% a la cuota IEPS que se cobra al diésel, mayormente utilizado para el movimiento masivo de personas y mercancías.
vie 18 septiembre 2026 06:00 PM
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Estación de servicio en la Ciudad de México. Foto: Rashide Frias/Cuartoscuro.
Esta es la segunda semana consecutiva que Hacienda otorga un estímulo de 100% y un estímulo complementario, al litro de diésel. (Foto: Rashide Frias/Cuartoscuro. )

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continúa con bajas en las cuotas por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) para las gasolinas Magna y Premium, mientras el litro de diésel estará exento del cobro de esta cuota para la semana del 19 al 25 de septiembre, no obstante, esto no significa que puedan bajar los precios finales en estaciones de servicio.

De acuerdo con la dependencia, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para esta semana el litro de gasolina Magna tendrá una cuota de 2.49 pesos, cuando la que aplica hasta este viernes 18 de septiembre, es de 3.25 pesos. La cuota es por un estimulo de 62.7% o de 4.21 pesos.

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En tanto, la gasolina Premium tendrá un estímulo de 59.12% o 3.34 pesos por litro, por lo que su cuota de IEPS federal será de 2.31 pesos.

Esto no significa que puedan bajar los precios de los combustibles, pues cuando Hacienda recorta los estímulos o descuentos a las cuotas por el impuesto IEPS significa que los precios del petróleo y sus derivados están subiendo de precio en el mercado internacional.

Al recortar o disminuir la carga por impuestos a las gasolinas, el gobierno evita incrementos súbitos en los precios a los consumidores, esto representa menos recaudación de ingresos para el erario público y ayuda a que el precio no rebase los precios topados: 24 pesos para el litro de Magna y 27 pesos para el litro de diésel. Estas cuotas y subsidios se publican todos los viernes en el DOF.

Diésel sigue con cero IEPS

En tanto, por segunda semana consecutiva la cuota IEPS para el litro de diésel tendrá un subsidio de 100%, la cuota que se deja de cobrar es de 7.36 pesos.

Adicionalmente, Hacienda otorgó un estímulo complementario a este combustible por 1.83 pesos por litro, un apoyo más de diez veces mayor al que se otorgó esta semana que termina el viernes 28, el cual fue de 0.15 pesos.


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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Gasolina

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