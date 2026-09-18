Hacienda continúa con baja de impuestos a gasolinas, diésel va por segunda semana con cero IEPS

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continúa con bajas en las cuotas por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) para las gasolinas Magna y Premium, mientras el litro de diésel estará exento del cobro de esta cuota para la semana del 19 al 25 de septiembre, no obstante, esto no significa que puedan bajar los precios finales en estaciones de servicio.
De acuerdo con la dependencia, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para esta semana el litro de gasolina Magna tendrá una cuota de 2.49 pesos, cuando la que aplica hasta este viernes 18 de septiembre, es de 3.25 pesos. La cuota es por un estimulo de 62.7% o de 4.21 pesos.