Para el 2027 pinta que continuarán estas actualizaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos que son dañinos para la salud. Pues en la discusión previa al Paquete Económico 2027 se presentaron propuestas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para actualizar la forma de calcular este impuesto a las bebidas alcohólicas y a los alimentos con alto contenido de sodio.

Hasta el bolsillo del mexicano

Los primeros resultados de las alzas al IEPS muestran que el gravamen sí llega al bolsillo del consumidor y modifica sus decisiones de compra, pero no necesariamente en el sentido esperado por la política de salud pública.

En lugar de dejar los cigarros o los refrescos, los compradores buscan presentaciones más pequeñas, marcas de menor precio o productos alternativos para mantenerlos dentro de su presupuesto, explicó Isabel Contreras, administradora y dueña de una tienda de abarrotes de la colonia San Simón Tolnáhuac, en la Ciudad de México

“La gente no ha dejado de fumar porque es más caro, pero cambia a las marcas más baratas como los Chesterfield”, compartió.

El comportamiento es relevante para el gobierno porque los impuestos saludables tienen precisamente el propósito de desincentivar el consumo de productos considerados nocivos para la salud. Sin embargo, la experiencia de los pequeños comercios apunta a que el consumidor está absorbiendo parte del aumento mediante ajustes en su canasta, antes que renunciar al producto.

En el caso de los refrescos y las bebidas azucaradas, Contreras identifica una conducta similar. Los clientes optan por botellas de menor tamaño, principalmente presentaciones de alrededor de 200 mililitros, además de recurrir a presentaciones familiares o productos retornables para contener el gasto.

El efecto no se limita a la composición de la compra. Los pequeños comercios también reportan un impacto directo sobre sus ventas . De acuerdo con estimaciones de la Alianza Nacional de los Pequeños Comerciantes (ANPEC), los cambios en los gravámenes han contribuido a una caída de entre 15% y 20% en las ventas de las tiendas de la esquina.

El ajuste al consumo

Para Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercio en Pequeño), el incremento del IEPS a los cigarros también tiene un efecto no deseado: abre espacio para productos de contrabando o pirata.

“Estos cigarrillos tienen una diferencia abismal en el costo. Una cajetilla de cigarro puede costar entre los 60 y 80 y de las marcas más conocidas ronda los 110 pesos, y cuando una cajetilla de cigarro pirata se consume tiene un precio 15 pesos, por lo que ha desplazado al cigarro nacional, que cumple con las normas de calidad y con las normas de producción”, declaró.

La sustitución de productos también aparece en el mercado de bebidas. El consumidor que no abandona el refresco puede reducir el volumen que compra o buscar una presentación con un precio menor. Para los comercios, esto significa que el impuesto puede conservar su capacidad recaudatoria aun cuando no consiga reducir proporcionalmente el número de consumidores.

“La gente no está consumiendo menos refresco, esto es una falacia, sobre todo en las zonas populares donde falta el agua, la gente es donde más refresco compra”, dijo López Becerra.