De acuerdo con Hacienda, la propuesta responde a la necesidad de actualizar una contraprestación que no ha sufrido modificación desde los años 90 y de reconocer el valor actual del uso y explotación de activos patrimonio de la Nación.

"El esquema mantiene una tasa preferencial de 0.5% durante los primeros 15 años de las nuevas concesiones para incentivar nuevas inversiones. La tasa propuesta de 3% se mantiene significativamente inferior a las tasas de concesiones de infraestructura similar que otorga la Federación, en puertos marítimos y aeropuertos el derecho para concesionarios privados asciende hasta 9% sobre ingresos brutos", destacó.

La dependencia, a cargo de Édgar Amador Zamora aseveró que la propuesta se encuentra en condiciones similares o inclusive por debajo de las contribuciones previstas en algunas concesiones ferroviarias de otros países latinoamericanos.

"No se prevé un incremento significativo en las tarifas ferroviarias o en mercancías, ya que el pago de los derechos es poco relevante en los costos totales de las empresas concesionarias, además de tener un ponderador bajo en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)", aseveró.

El comunicado refiere que el gobierno dará seguimiento a la evolución de las tarifas y a los efectos logísticos para evitar impactos injustificados sobre los usuarios. La finalidad es lograr un equilibrio razonable entre la rentabilidad de las concesiones, la competitividad del transporte ferroviario y la recuperación del Estado sobre los bienes públicos.