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Economía

Hacienda propone actualizar el Derecho por uso de vías férreas de 1.25% a 3%; descarta alzas en tarifas o bienes

El objetivo es actualizar una contraprestación que no ha sufrido modificaciones desde los años 90 y reconocer el valor actual del uso y explotación de activos patrimonio de la nación.
vie 18 septiembre 2026 09:53 AM
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Trabajadores en las vías del tren México-Querétaro.
La finalidad de incrementar el Derecho de uso de vías ferroviarias es lograr un equilibrio razonable entre la rentabilidad de las concesiones, la competitividad de este transporte y la recuperación del Estado sobre los bienes públicos, destacó Hacienda en un comunicado. (Foto: César Gómez Reyna/Cuartoscuro. )

Como parte de la propuesta del Paquete Económico 2027, que tendrá que ser discutida y votada por el Congreso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propone actualizar la tasa del Derecho por uso, goce o aprovechamiento de las vías férreas para aquellas concesiones que se encuentran en el año 16 o más de la vigencia de la concesión.

"La tasa propuesta en un sector altamente concentrado pasaría de 1.25% a 3.0% de sus ingresos brutos, lo que representa un incremento de 1.75 pesos por cada 100 pesos de ingresos de las empresas. El porcentaje de 140% corresponde a la variación relativa entre ambas tasas", informó la dependencia en un comunicado.

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De acuerdo con Hacienda, la propuesta responde a la necesidad de actualizar una contraprestación que no ha sufrido modificación desde los años 90 y de reconocer el valor actual del uso y explotación de activos patrimonio de la Nación.

"El esquema mantiene una tasa preferencial de 0.5% durante los primeros 15 años de las nuevas concesiones para incentivar nuevas inversiones. La tasa propuesta de 3% se mantiene significativamente inferior a las tasas de concesiones de infraestructura similar que otorga la Federación, en puertos marítimos y aeropuertos el derecho para concesionarios privados asciende hasta 9% sobre ingresos brutos", destacó.

La dependencia, a cargo de Édgar Amador Zamora aseveró que la propuesta se encuentra en condiciones similares o inclusive por debajo de las contribuciones previstas en algunas concesiones ferroviarias de otros países latinoamericanos.

"No se prevé un incremento significativo en las tarifas ferroviarias o en mercancías, ya que el pago de los derechos es poco relevante en los costos totales de las empresas concesionarias, además de tener un ponderador bajo en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)", aseveró.

El comunicado refiere que el gobierno dará seguimiento a la evolución de las tarifas y a los efectos logísticos para evitar impactos injustificados sobre los usuarios. La finalidad es lograr un equilibrio razonable entre la rentabilidad de las concesiones, la competitividad del transporte ferroviario y la recuperación del Estado sobre los bienes públicos.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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