Pero esa mejora tiene un límite. La calificadora advierte que el déficit bajaría poco y que, con la meta propuesta para 2027, la deuda pública todavía puede aumentar como proporción de la economía.

El gobierno prevé que los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más amplia del déficit, pasen de 4.1% del PIB en 2026 a 3.9% en 2027. La reducción sería de apenas 0.2 puntos porcentuales. Además, la meta es menos exigente que el 3.5% planteado en abril, en los Precriterios de política económica.

Dicho de forma sencilla: Hacienda propone reducir la diferencia entre lo que gasta y lo que ingresa el sector público, pero aún tendría que pedir prestado para cubrir una parte importante de sus obligaciones.

Ingresos más realistas

Para Fitch, uno de los aciertos del presupuesto es su previsión de crecimiento. El gobierno estima que la economía mexicana avanzará entre 1.5% y 2.5% en 2027 , con un punto medio de 2%. La cifra se acerca al pronóstico de 1.8% de la calificadora.

Una previsión más realista reduce el riesgo de que los ingresos tributarios queden por debajo de lo presupuestado. Fitch señala que las expectativas de crecimiento más elevadas en propuestas anteriores hacían más difícil cumplir las metas fiscales.

La otra diferencia está en cómo se pretende reducir el déficit, ya que después de años de contener el gasto, Fitch considera que hay poco margen para seguir por esa vía. Por ello, el Paquete Económico incorpora medidas que buscan elevar los ingresos en un equivalente a 0.7% del PIB en 2027.

No todo ese aumento duraría, pues según la calificadora, 0.4 puntos del PIB corresponderían a medidas permanentes, entre ellas límites más estrictos al uso de deducciones fiscales por parte de las empresas y acciones contra la evasión. Los 0.3 puntos restantes provendrían principalmente de ingresos no tributarios que Fitch considera en gran medida extraordinarios.

Esa distinción importa para los años siguientes: un ingreso que se recibe una sola vez puede ayudar a cumplir la meta de 2027, pero no sirve para financiar de forma recurrente pensiones, servicios públicos e inversión.

