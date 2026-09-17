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Economía

Las empresas lidian con auditorías exprés, mientras se preparan para límites a sus deducciones

Especialistas advierten que los cambios fiscales pueden presionar el flujo de efectivo, elevar el ISR de algunas empresas y trasladar parte del costo a precios.
jue 17 septiembre 2026 05:55 AM
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Empresarios analizan posibles efectos de los límites a las deducciones que plantea Hacienda para 2027. Foto: iStock.
Sectores como distribución, manufactura y comercialización van a ser los más afectados, advierte el IMEF.
 (Foto: iStock. )

Las empresas no terminan de enfrentar los cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF) que comenzaron a aplicar este año -que habilitan nuevas publicaciones de listas negras, auditorías exprés y pausas a sellos digitales , y ya estudian los posibles efectos que tendrán los ajustes que se preparan a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para limitar sus deducciones en 2027, propuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entre los efectos inmediatos está una afectación al flujo de efectivo, lo cual se convierte en ajustes de gastos para las empresas, y que también pueden generar alzas en los precios finales de bienes y servicios, contó en entrevista, Margarita Medrano, socia de Impuestos de la firma fiscal y legal, Baker Tilly en México.

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El año pasado hubo reformas muy relevantes al Código Fiscal (...) que otorgaron al Servicio de Administración Tributaria distintas facultades para llevar distintos tipos de fiscalizaciones, “prácticamente ese rubro ya está cubierto, aunado al tema de la inteligencia artificial, la big data, y toda la información con la que actualmente cuenta la autoridad por comprobantes fiscales”, explicó la especialista en impuestos.

La reforma de 2026 al Código otorgó al SAT nuevas facultades para realizar auditorías exprés, congelar cuentas ante temas de crédito, además de la pausa al sello digital, si la autoridad detecta que se utilizaron facturas emitidas por empresas fantasmas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para hacer deducciones y no fueron desvirtuadas. Este sello es indispensable para la emisión de facturas para las empresas, la nómina de sus trabajadores.

Estos cambios ya pasan factura a las empresas: adoptan nuevas herramientas tecnológicas para monitorear las listas, automatizan procesos, capacitan a su personal, investigan más a sus proveedores y clientes. También ya enfrentan pausas a sus sellos digitales y auditorías más rápidas.

“Ya hay revisiones de esa naturaleza, incluso ya hay publicaciones en el DOF con nombre y apellido de empresas que se encuentran en el supuesto de ser factureras, y esto representa un efecto dominó. Si tú como entidad te percatas, o no, de que alguien con quien tú has tenido una operación está publicado como una entidad que emite comprobantes falsos, tendrás que autocorregirte, tienes que eliminar o considerar cualquier tipo de efecto que hayas dado a esas operaciones con esas empresas”, detalló Medrano.

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Los riesgos de limitar las deducciones

Mientras, las empresas sortean con las auditorías exprés y pausas a sellos digitales, en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ya advierten sobre los riesgos de limitar las deducciones.

“Uno de los principales riesgos o preocupaciones es el mecanismo de control de deducciones, sin distinguir entre deducciones indebidas y deducciones legítimas. En empresas con bajo margen, el ISR a cargo puede incrementarse hasta 66.5%, e incluso algunos números que hemos corrido en el Comité Fiscal llegan a incrementos de impuestos efectivamente enterados de más de 100%. Incluso en algunos el ISR podría superar la utilidad real de ciertas empresas”, adelantó Víctor Hugo Vázquez Aguilar, presidente del Consejo Técnico del IMEF.

Sectores como distribución, manufactura y comercialización van a ser los más afectados, advirtió el especialista del IMEF.

Hacienda plantea para 2027 que las empresas con ingresos mayores a los 50 millones de pesos, no puedan solicitar deducciones de más del 96.7% de sus ingresos acumulables, cuando éstas superen justo este límite. En tanto, a las empresas que deducen menos, es decir, que no aplican esquemas o planeaciones agresivas fiscales (con el objetivo de pagar la menor tasa efectiva) tendrán un límite de 99%.

También se limita la amortización de pérdidas fiscales acumuladas al 50% de la utilidad fiscal en cada ejercicio, pero para evitar que las empresas pierdan ese derecho, amplía de 10 a 20 años el plazo legal para poder deducirlas.

Oficinas del SAT. Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.
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El especialista del IMEF añadió que el diferimiento en las deducciones no aplicadas por 20 ejercicios, con sujeción a los mismos límites, también hace incierta su recuperación efectiva. Otro riesgo de preocupación es el efecto acumulativo del ajuste al coeficiente de utilidad y la limitación de pérdidas fiscales al 50%, “lo cual genera una presión desproporcionada sobre el flujo de efectivo y el capital de trabajo sin atender circunstancias particulares”.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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