Los riesgos de limitar las deducciones
Mientras, las empresas sortean con las auditorías exprés y pausas a sellos digitales, en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ya advierten sobre los riesgos de limitar las deducciones.
“Uno de los principales riesgos o preocupaciones es el mecanismo de control de deducciones, sin distinguir entre deducciones indebidas y deducciones legítimas. En empresas con bajo margen, el ISR a cargo puede incrementarse hasta 66.5%, e incluso algunos números que hemos corrido en el Comité Fiscal llegan a incrementos de impuestos efectivamente enterados de más de 100%. Incluso en algunos el ISR podría superar la utilidad real de ciertas empresas”, adelantó Víctor Hugo Vázquez Aguilar, presidente del Consejo Técnico del IMEF.
Sectores como distribución, manufactura y comercialización van a ser los más afectados, advirtió el especialista del IMEF.
Hacienda plantea para 2027 que las empresas con ingresos mayores a los 50 millones de pesos, no puedan solicitar deducciones de más del 96.7% de sus ingresos acumulables, cuando éstas superen justo este límite. En tanto, a las empresas que deducen menos, es decir, que no aplican esquemas o planeaciones agresivas fiscales (con el objetivo de pagar la menor tasa efectiva) tendrán un límite de 99%.
También se limita la amortización de pérdidas fiscales acumuladas al 50% de la utilidad fiscal en cada ejercicio, pero para evitar que las empresas pierdan ese derecho, amplía de 10 a 20 años el plazo legal para poder deducirlas.
El especialista del IMEF añadió que el diferimiento en las deducciones no aplicadas por 20 ejercicios, con sujeción a los mismos límites, también hace incierta su recuperación efectiva. Otro riesgo de preocupación es el efecto acumulativo del ajuste al coeficiente de utilidad y la limitación de pérdidas fiscales al 50%, “lo cual genera una presión desproporcionada sobre el flujo de efectivo y el capital de trabajo sin atender circunstancias particulares”.