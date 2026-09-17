El año pasado hubo reformas muy relevantes al Código Fiscal (...) que otorgaron al Servicio de Administración Tributaria distintas facultades para llevar distintos tipos de fiscalizaciones, “prácticamente ese rubro ya está cubierto, aunado al tema de la inteligencia artificial, la big data, y toda la información con la que actualmente cuenta la autoridad por comprobantes fiscales”, explicó la especialista en impuestos.

La reforma de 2026 al Código otorgó al SAT nuevas facultades para realizar auditorías exprés, congelar cuentas ante temas de crédito, además de la pausa al sello digital, si la autoridad detecta que se utilizaron facturas emitidas por empresas fantasmas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para hacer deducciones y no fueron desvirtuadas. Este sello es indispensable para la emisión de facturas para las empresas, la nómina de sus trabajadores.

Estos cambios ya pasan factura a las empresas: adoptan nuevas herramientas tecnológicas para monitorear las listas, automatizan procesos, capacitan a su personal, investigan más a sus proveedores y clientes. También ya enfrentan pausas a sus sellos digitales y auditorías más rápidas.

“Ya hay revisiones de esa naturaleza, incluso ya hay publicaciones en el DOF con nombre y apellido de empresas que se encuentran en el supuesto de ser factureras, y esto representa un efecto dominó. Si tú como entidad te percatas, o no, de que alguien con quien tú has tenido una operación está publicado como una entidad que emite comprobantes falsos, tendrás que autocorregirte, tienes que eliminar o considerar cualquier tipo de efecto que hayas dado a esas operaciones con esas empresas”, detalló Medrano.