México todavía guarda municiones para elevar aranceles a importaciones asiáticas

El país aplica en 2026 un arancel promedio de 11.1% bajo el trato de Nación Más Favorecida (NMF), pero tiene consolidado ante la OMC un techo promedio de 36.2%, de acuerdo con el perfil comercial más reciente del organismo.

La diferencia representa un colchón que México puede utilizar para proteger industrias, contener importaciones que compiten con la producción nacional o incentivar que las empresas compren más insumos dentro del país y de Norteamérica, siempre que el gravamen de cada mercancía no rebase su límite particular.

Pero esto no implica que el gobierno pueda subir automáticamente todos los aranceles hasta 36.2%. Tanto el arancel aplicado como el consolidado son promedios construidos a partir de miles de fracciones arancelarias. Cada producto tiene su propia tasa y un margen distinto antes de tocar el techo.

El margen cobra relevancia en plena reorganización de las cadenas productivas y ante la presión de Estados Unidos para que su vecino reduzca la entrada de mercancías , componentes e inversiones procedentes de China.

El tema también se cruza con la revisión del T-MEC, pues Washington busca que una mayor parte de lo que se fabrica y consume en Norteamérica provenga de la propia región y observa con recelo que productos o insumos chinos utilicen a México como vía de acceso al mercado estadounidense. Elevar aranceles a países sin tratado permite al gobierno mexicano responder a parte de esas preocupaciones sin alterar las preferencias que reciben Estados Unidos y Canadá.

El margen ya comenzó a reducirse, pues en 2025, el arancel NMF aplicado por México promedió 8.5%, por lo que el aumento a 11.1% en 2026 refleja una política comercial más restrictiva. Ese año, los mayores NMF promedio se concentraban en ropa y prendas de vestir, con 29.2%; azúcares y confitería, con 26.7%, y bebidas y tabaco, con 25.9%.