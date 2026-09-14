El gobierno federal espera obtener más ingresos de las medidas aplicadas contra importaciones desleales, pero propone reducir los recursos del área responsable de investigarlas justo cuando México registra su mayor actividad antidumping en tres décadas y China concentra buena parte de las nuevas cuotas.
México prevé recaudar 50% más por cuotas a importaciones desleales en 2027, con China bajo la lupa
La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2027 proyecta obtener 2,806 millones de pesos por cuotas compensatorias, un aumento real de 50.4% frente a lo aprobado para 2026.
En sentido contrario, el Proyecto de Presupuesto de Egresos plantea un recorte real de 41.1% al área encargada de investigar prácticas desleales de comercio internacional.
Las cuotas compensatorias aparecen en la iniciativa de Hacienda dentro del rubro de aprovechamientos. La clasificación tiene sustento en la Ley de Comercio Exterior, que las define como los cobros aplicados a mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios, conocida como dumping, o que recibieron subvenciones en su país de origen.
No se trata de aranceles generales ni de multas aduaneras, son medidas dirigidas a productos y países específicos después de que una investigación comprueba la existencia de una práctica desleal y el daño ocasionado a los fabricantes mexicanos.
La división de responsabilidades también es relevante: la Secretaría de Economía, mediante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), investiga los casos y determina las cuotas; Hacienda, por conducto de las autoridades aduaneras, las aplica y recauda cuando las mercancías ingresan al país.
Más investigaciones
El incremento previsto en los ingresos coincide con una mayor actividad de la UPCI. Durante 2025, México inició 21 investigaciones antidumping, la cifra anual más alta desde 1994, cuando abrió 22.
La actividad se mantuvo en 2026. Entre enero y julio comenzaron 13 investigaciones antidumping y una antisubvención. En septiembre se añadió el procedimiento sobre las importaciones de placa de acero en hoja originarias de Japón, por lo que el acumulado aumentó a 14 casos antidumping.
Al 31 de julio de 2026, la unidad tenía 69 procedimientos en curso relacionados con remedios comerciales. De ellos, 32 correspondían a investigaciones antidumping, dos a investigaciones antisubvención, 29 a exámenes de vigencia y seis a revisiones de cuotas compensatorias.
La estadística utiliza el método producto-país de la Organización Mundial del Comercio. Esto significa que una investigación sobre el mismo producto procedente de dos naciones se contabiliza como dos casos.
Por ejemplo, la investigación abierta en febrero de 2026 sobre aceros laminados en frío aparece tres veces porque comprende importaciones de Estados Unidos, Malasia y China. El expediente incluye, además, una investigación antisubvención contra el producto estadounidense.
Las 21 investigaciones antidumping de 2025 colocaron a México cerca de niveles no observados en más de tres décadas. En 1993 se abrieron 56 casos y en 1994 fueron 22, pero desde entonces el número anual se había mantenido, con pocas excepciones, por debajo de 15.
Los procedimientos iniciados en 2025 incluyeron productos como cartoncillo, láminas de policarbonato, sulfato de amonio, aceros laminados en caliente, perfiles de aluminio, bicicletas, recubrimientos cerámicos, vidrio, cables y tornillos.
En 2026 se sumaron casos sobre manzanas estadounidenses ; aceros laminados en frío de Estados Unidos, Malasia y China; cartoncillo de Austria, Finlandia y Suecia; poliéster resina de Malasia y Vietnam; ácido esteárico de Argentina, además de vidrio de espejo, cintas plásticas y papel térmico procedentes de China.
Nuevas cuotas
El aumento de las investigaciones comenzó a convertirse en nuevas medidas. Durante 2025, Economía publicó cuatro resoluciones definitivas que impusieron cuotas compensatorias sobre poliéster resina, calzado, hule SBS y clavos de acero en rollo, todos originarios de China.
Entre enero y el 11 de septiembre de 2026 se emitieron nueve resoluciones definitivas más, más del doble que en todo el año anterior.
Las cuotas alcanzaron al aceite epoxidado de soya de Brasil y China; vidrio flotado claro de China y Malasia; piña en almíbar de Tailandia, Filipinas e Indonesia; cartoncillo, policarbonato y sulfato de amonio chinos; aceros laminados en caliente de China y Vietnam, además de perfiles y barras de aluminio.
En algunos casos, los cobros superan un dólar por kilogramo. Las láminas de policarbonato chinas quedaron sujetas a una cuota de 4.2301 dólares por kilogramo. Los perfiles huecos de aluminio pagan 1.72 dólares si proceden de Estados Unidos y 1.93 dólares si su origen es China.
China concentra medidas
Al cierre de julio existían 97 cuotas compensatorias vigentes, tanto provisionales como definitivas. Las medidas comprendían 63 productos originarios de 22 países.
China concentraba 45 cuotas , equivalentes a 46.39% del total, mientras Estados Unidos acumulaba diez. Por actividad económica, las industrias metálicas básicas y sus manufacturas reunían 61.85% de las medidas.
La concentración coincide con las preocupaciones por la sobrecapacidad industrial y la entrada de productos extranjeros a precios bajos, particularmente en acero, aluminio, químicos, plásticos y otras manufacturas.
Desde 1987, México ha iniciado 413 investigaciones sobre remedios comerciales: 383 por dumping, 26 por subvenciones y cuatro sobre salvaguardias. Como resultado de estos procedimientos se impusieron 244 medidas compensatorias.
El sector de metales básicos y sus manufacturas concentró 40.7% de las investigaciones y 48% de las medidas adoptadas desde el inicio del registro.
Más carga, menos recursos
El aumento de la recaudación no implica que los recursos se entreguen a la UPCI. El dinero cobrado en las aduanas forma parte de los ingresos públicos, mientras el presupuesto del área investigadora depende de las asignaciones aprobadas para la Secretaría de Economía.
Sin embargo, la posibilidad de imponer y mantener las cuotas sí depende de su trabajo. La unidad debe recopilar información de productores, importadores y exportadores; calcular los márgenes de dumping o subvención; demostrar el daño a la industria nacional y defender sus resoluciones ante tribunales nacionales e instancias internacionales.
A las nuevas investigaciones se suman los exámenes de vigencia para determinar si una cuota debe continuar, las revisiones de sus montos y los procedimientos derivados de resoluciones judiciales.
El Paquete Económico para 2027 plantea así un contraste: Hacienda espera recaudar 50.4% más mediante cuotas compensatorias determinadas a partir de investigaciones comerciales, pero propone reducir 41.1% los recursos reales del área encargada de construir su sustento técnico y jurídico.