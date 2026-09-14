La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2027 proyecta obtener 2,806 millones de pesos por cuotas compensatorias, un aumento real de 50.4% frente a lo aprobado para 2026.

En sentido contrario, el Proyecto de Presupuesto de Egresos plantea un recorte real de 41.1% al área encargada de investigar prácticas desleales de comercio internacional.

Las cuotas compensatorias aparecen en la iniciativa de Hacienda dentro del rubro de aprovechamientos. La clasificación tiene sustento en la Ley de Comercio Exterior, que las define como los cobros aplicados a mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios, conocida como dumping, o que recibieron subvenciones en su país de origen.

No se trata de aranceles generales ni de multas aduaneras, son medidas dirigidas a productos y países específicos después de que una investigación comprueba la existencia de una práctica desleal y el daño ocasionado a los fabricantes mexicanos.

La división de responsabilidades también es relevante: la Secretaría de Economía, mediante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), investiga los casos y determina las cuotas; Hacienda, por conducto de las autoridades aduaneras, las aplica y recauda cuando las mercancías ingresan al país.