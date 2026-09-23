Mientras BBVA reduce sus horarios en sucursales, estos bancos cierran después de las 4

Las ocupaciones diarias obligan que las personas busquen espacios fuera de los horarios de oficina para la realización de ciertos trámites, incluidos los bancarios, por lo que es necesario saber cuáles son las cadenas que abren y cierran más tarde.
Si bien en la actualidad prácticamente todos los bancos cuentan con modelos de banca digital para facilitar los trámites de sus clientes, algunos todavía optan por visitar sucursales y resolver sus dudas de manera presencial.
Es aquí donde chocan los tiempos de trabajo con los de operación en sucursal, pues la gran mayoría de los bancos que operan en México tienen horarios “de oficina”, es decir, suelen abrir entre 8:00 y 9:00 de la mañana y cierran aproximadamente a las 4:00 pm.
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¿Cuáles son los bancos que operan fuera del horario convencional?
Si bien en México existen diferentes instituciones de banca múltiple, son contados los que ofrecen servicio a sus clientes fuera del horario convencional, que suele ser de lunes a viernes de 8:00 o 9:00 de la mañana a 4:00 pm.
Recientemente, BBVA anunció un ajuste en sus horarios de operación , por lo que ahora sus 1,500 sucursales operarán de 9:00 a 16:00 horas. Otras cadenas como Banamex, HSBC o Banorte brindan horarios de atención similares, coincidiendo en la hora de cierre de operaciones.
En contraste, existen algunas cadenas que brindan horarios de operación más amplios, ya sea porque abren más tarde, o porque operan con esquemas similares a los de tiendas de autoservicio. Estos son los bancos que cierran operaciones más tarde:
Banco Azteca
La premisa de la banca de Grupo Salinas es brindar atención presencial a sus clientes en cualquier momento, por lo que opera los 365 días del año en un horario de atención de 9:00 a 9:00 pm.
Grupo Financiero Inbursa
El banco de Grupo Carso brinda un horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 5:30 pm en sucursales físicas.
Además, en el caso de las que están establecidas en tiendas Walmart tienen un horario más amplio, de lunes a domingo (incluyendo días festivos) de 11:30 a 7:30 pm.
Banregio
La página web oficial de este banco señala que las sucursales Punto Banregio, Punto Banregio Empresas y de modalidad tradicional brindan atención a clientes de lunes a viernes de 9:00 a 5:00 pm.
Banco Multiva
Esta cadena ofrece un horario de atención en sucursales de 9:00 a 5:00 pm.
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Pese a crecimiento digital, muchas personas siguen realizando trámites presenciales en bancos
La banca digital sigue creciendo en México y prueba de ello es que es que durante su primer reporte trimestral de 2026, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportó la operación de 11,312 sucursales de los distintos bancos que operan en el país. Esto representa una disminución de 505 en comparación con el año previo, como consecuencia de la migración digital.
A pesar de ello, son los propios usuarios de la banca quienes siguen visitando sucursales físicas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) publicada en 2025 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 76.5% de los mexicanos posee un producto financiero formal (cuenta de ahorro, crédito, seguro o Afore), lo que representa a 8 de cada 10 personas.
La encuesta precisa que durante el año de realización del estudio (2024), el 62.8% de las personas entre 18 y 70 años de edad acudió al menos una vez a una sucursal bancaria. Esto representa un aumento frente al 58.6% registrado en el ejercicio previo, publicado en 2021.
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De este grupo, el 11.7% utilizó la ventanilla como medio para consultar su saldo o realizar operaciones de sus cuentas, lo que representa una disminución en comparación del 16.7% en comparación con 2021. El 62.8% acudió a la sucursal física para recibir atención para la gestión general de productos financieros, como créditos, cuentas de ahorro, seguros o Afore.
Por otra parte, el número de personas que utilizan la banca móvil fue de 69.1% en 2024, superior al 54.3% reportado por el mismo estudio de 2021.