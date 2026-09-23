Mientras BBVA reduce sus horarios en sucursales, estos bancos cierran después de las 4

¿Cuáles son los bancos que operan fuera del horario convencional?

Si bien en México existen diferentes instituciones de banca múltiple, son contados los que ofrecen servicio a sus clientes fuera del horario convencional, que suele ser de lunes a viernes de 8:00 o 9:00 de la mañana a 4:00 pm.

Recientemente, BBVA anunció un ajuste en sus horarios de operación , por lo que ahora sus 1,500 sucursales operarán de 9:00 a 16:00 horas. Otras cadenas como Banamex, HSBC o Banorte brindan horarios de atención similares, coincidiendo en la hora de cierre de operaciones.

En contraste, existen algunas cadenas que brindan horarios de operación más amplios, ya sea porque abren más tarde, o porque operan con esquemas similares a los de tiendas de autoservicio. Estos son los bancos que cierran operaciones más tarde:

Banco Azteca

La premisa de la banca de Grupo Salinas es brindar atención presencial a sus clientes en cualquier momento, por lo que opera los 365 días del año en un horario de atención de 9:00 a 9:00 pm.

Banco Azteca ofrece servicio de 9:00 a 9:00. (Cortesía)

Grupo Financiero Inbursa

El banco de Grupo Carso brinda un horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 5:30 pm en sucursales físicas.

Además, en el caso de las que están establecidas en tiendas Walmart tienen un horario más amplio, de lunes a domingo (incluyendo días festivos) de 11:30 a 7:30 pm.

Banregio

La página web oficial de este banco señala que las sucursales Punto Banregio, Punto Banregio Empresas y de modalidad tradicional brindan atención a clientes de lunes a viernes de 9:00 a 5:00 pm.

Banco Multiva

Esta cadena ofrece un horario de atención en sucursales de 9:00 a 5:00 pm.

