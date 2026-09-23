Dice el dicho que infancia es destino, y la historia detrás del nacimiento de Jumex parece darle la razón. Su origen está ligado a una familia que ya conocía de cerca el mundo de los negocios y que había construido una de las compañías de alimentos más reconocidas de México: La Costeña.

Desde muy joven, el futuro fundador de Jumex estuvo involucrado en el negocio familiar. Acompañó de cerca a su padre en las labores de la empresa y fue testigo de su crecimiento, una experiencia que le permitió conocer desde dentro lo que implicaba construir y hacer crecer una compañía. Esa formación terminaría marcando su propia carrera empresarial.

Se trataba de Eugenio López Rodea, hijo de Vicente López Resines, fundador de La Costeña. Primero participó en el negocio de su padre y aprendió de primera mano sus secretos y desafíos, pero con el tiempo decidió tomar un camino propio y apostar por una industria distinta.

De esa decisión nació Jumex, una empresa que terminaría convirtiéndose en uno de los grandes nombres de las bebidas en México.