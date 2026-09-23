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Era hijo del fundador de La Costeña, creó su empresa con 20 empleados y hoy Jumex mueve 25,116 millones

Eugenio López Rodea convirtió una apuesta empresarial iniciada en 1961 en una de las principales compañías de bebidas de México, con presencia dentro y fuera del país.
mié 23 septiembre 2026 03:06 PM
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Lata de La Costeña Rajas de Jalapeño de 105 gramos y botella de vidrio Jumex Mango sobre mesa de madera en sala de juntas con ventanales y edificios al fondo.
La historia de Jumex comenzó con una pequeña operación dedicada a procesar y envasar frutas y jugos. (Expansión/Meta AI)

Dice el dicho que infancia es destino, y la historia detrás del nacimiento de Jumex parece darle la razón. Su origen está ligado a una familia que ya conocía de cerca el mundo de los negocios y que había construido una de las compañías de alimentos más reconocidas de México: La Costeña.

Desde muy joven, el futuro fundador de Jumex estuvo involucrado en el negocio familiar. Acompañó de cerca a su padre en las labores de la empresa y fue testigo de su crecimiento, una experiencia que le permitió conocer desde dentro lo que implicaba construir y hacer crecer una compañía. Esa formación terminaría marcando su propia carrera empresarial.

Se trataba de Eugenio López Rodea, hijo de Vicente López Resines, fundador de La Costeña. Primero participó en el negocio de su padre y aprendió de primera mano sus secretos y desafíos, pero con el tiempo decidió tomar un camino propio y apostar por una industria distinta.

De esa decisión nació Jumex, una empresa que terminaría convirtiéndose en uno de los grandes nombres de las bebidas en México.

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La historia de Eugenio López Rodea, el fundador de Jumex

Trabajar en La Costeña le había dado a López Rodea una escuela empresarial desde muy joven. Conocía el negocio de los alimentos desde dentro y había aprendido junto a su padre cómo hacer crecer una compañía; así lo ha documentado Tec de Monterrey .

Vicente López Resines había comenzado décadas antes con una pequeña tienda de abarrotes en Tlatelolco , donde vendía chiles en vinagre, y posteriormente desarrolló procesos de producción y esterilización que permitieron llevar aquellos productos a una escala mucho mayor.

López Rodea conocía esa historia de primera mano. Había participado en el negocio familiar, pero en lugar de limitarse a continuar el camino de La Costeña, encontró una oportunidad para desarrollar un proyecto propio dentro de la misma industria de alimentos.

En 1961, cuando tenía apenas 26 años, puso en marcha Empacadora de Frutos y Jugos, conocida como Frugo, con una plantilla inicial de alrededor de 20 trabajadores. La operación comenzó de manera modesta y su primer producto fue un néctar de durazno en una lata de 150 mililitros, de acuerdo con la historia oficial de Grupo Jumex .

La diferencia con el negocio de su padre estaba en el producto y en el mercado al que decidió apostar. Mientras La Costeña había construido su crecimiento alrededor de conservas y alimentos procesados, López Rodea concentró su nueva empresa en el procesamiento y envasado de frutas y jugos.

Tres años después, en 1964, comenzó el proceso para registrar la marca Jumex (Jugos de México). El nombre Frugo fue quedando atrás y aquel proyecto que había comenzado con 20 trabajadores empezó a tomar la forma de la empresa que décadas después se convertiría en Grupo Jumex.

Eugenio López Rodea, fundador de Jumex, fallece
Eugenio López Rodea fundó Jumex en 1961, después de participar desde joven en el negocio de su padre, Vicente López Resines. (Cortesía)

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El legado empresarial de Eugenio López Rodea

A partir de entonces, el reto para López Rodea fue convertir aquella primera apuesta en una compañía capaz de crecer junto con el mercado mexicano. La operación dejó atrás la escala con la que había comenzado y la marca fue ganando espacio hasta convertirse en una referencia dentro de la categoría de jugos y néctares. El fundador mantuvo durante décadas el rumbo de la empresa y la llevó a ampliar su oferta más allá de aquel primer néctar de durazno.

Ese crecimiento también estuvo acompañado por una estrategia de expansión. Jumex desarrolló nuevas presentaciones y productos, amplió su capacidad de producción y comenzó a llevar sus bebidas a otros países. La empresa pasó así de atender principalmente al mercado mexicano a construir una presencia internacional, mientras la marca se mantenía vinculada a una categoría muy concreta en el consumo cotidiano.

López Rodea también dejó una característica que marcaría a la compañía en las siguientes décadas: el carácter familiar de su propiedad y conducción. Jumex permaneció como una empresa privada y familiar, mientras otras grandes compañías mexicanas de alimentos y bebidas optaron por estructuras distintas. Esa continuidad permitió que el apellido López siguiera ligado a la empresa incluso después de la muerte de su fundador en 2022 .

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Jumex nació como Frugo y posteriormente adoptó el nombre que hoy identifica al grupo. (Foto: Facebook Grupo Jumex)

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Jumex vs. La Costeña, ¿quién es quién en la actualidad?

Más de seis décadas después de que López Rodea pusiera en marcha su propio proyecto empresarial, Jumex y La Costeña siguen siendo dos compañías relevantes dentro de la industria mexicana de alimentos y bebidas. Sus negocios son distintos y sus portafolios también, pero ambas conservan marcas con una fuerte presencia entre los consumidores mexicanos.

La dimensión de cada una puede verse en la edición 2026 de Las 500 empresas más importantes de México , el ranking elaborado por Expansión. La Costeña pasó del lugar 239 al 236, con ingresos por 18,970 millones de pesos y una plantilla laboral de 4,500 personas.

Grupo Jumex, en tanto, pasó del lugar 204 al 198. Sus ingresos reportados en la edición más reciente alcanzaron 25,116 millones de pesos, una cifra superior a la de La Costeña. Sin embargo, Jumex no hace público el número de empleados del grupo, por lo que en ese aspecto no existe un dato equivalente para ambas empresas.

Las diferencias también aparecen cuando se observa lo que hay detrás de cada marca. La Costeña mantiene un amplio negocio de alimentos envasados y conservas, con marcas como La Costeña, Totis, Pap’s y Nipón . Jumex, por su parte, concentra su operación principalmente en bebidas y ha construido un portafolio que va mucho más allá de los jugos con los que comenzó en los años sesenta.

Así, las dos empresas que partieron de una misma familia empresarial terminaron construyendo dimensiones y negocios propios. La Costeña conserva el legado iniciado por Vicente López Resines; Jumex representa el proyecto que Eugenio López Rodea comenzó por separado y que seis décadas después continúa como una de las principales compañías mexicanas de bebidas.

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Jumex La Costeña

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