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Economía

Casetas y gasolineras están listas para cobros digitales, asevera Peña Merino

Las casetas de cobro en carreteras ya tienen infraestructura para leer tags, mientras más del 95% de las gasolineras ya cuentan con terminales punto de venta, explicó el titular de la Agencia de Transformación Digital.
mié 23 septiembre 2026 04:05 PM
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Trabajadores en gasolineras realizan cobros con terminal punto de venta. Foto: Foto: Saúl López/Cuartoscuro.
La propuesta de la Ley de Economía Digital prevé el cobro digital en gasolineras; una propuesta acertada, pues es una medida clave para combatir el huachicol y la simulación fiscal, consideró el diputado, Jericó Abramo Masso de la bancada del PRI. (Foto: Saúl López/Cuartoscuro. )

La mayoría de las casetas en carreteras y gasolineras en México se encuentran listas para cobros y pagos digitales, como lo propone la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos , aseveró el secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, ante cuestionamientos de diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La propuesta de Ley, entregada por el Ejecutivo al Congreso, plantea facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prohibir el uso de efectivo en diversos recintos como casetas de cobro y gasolineras.

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"En agosto se concluyó la sustitución total de todo el hardware, de toda la infraestructura tecnológica que permite la lectura oportuna de los tags. Van a ver un impulso importante al tag de la propia autoridad, que es el IAVE. Además se van a habilitar carriles en donde también se pueda pagar con Codi, con el celular, donde se genera en una pantalla un QR que lo lee el celular, se hace la transferencia, se hace la confirmación y se levanta la flecha.

No obstante, el diputado, Jericó Abramo Masso del grupo parlamentario del PRI, refirió que en las más de 600 casetas del país se generan largas filas por fallas en el sistema o falta de señal en las terminales de tarjeta, lo que obliga el uso de efectivo. En tanto, Hugo Luna de Movimiento Ciudadano destacó que hay problemas de interoperabilidad, como en la autopista Manzanillo-Guadalajara, donde el TAG oficial otorgado a legisladores no es aceptado.

Gasolineras están en zonas de cobertura garantizada

En tanto, tras un análisis de cobertura de conectividad, la Agencia encontró que el 98.5% de las estaciones de venta de combustible se encuentran en zonas de cobertura garantizada. También en coordinación con la Comisión Bancaria y de Valores e instituciones financieras estima que alrededor de 95% de las estaciones de servicio de combustibles tiene una terminal punto de venta.

"Si se habilita la generación del QR en estas mismas terminales, se garantiza, que con un costo mínimo se pueden realizar transferencias vía CODI, por ejemplo. Esto no es generar nuevas brechas, al contrario, es reducirlas. Es permitir que en una población que ya vive en zonas de cobertura, que ya es usuaria de dispositivos celulares, pueda utilizar estos mecanismos para realizar transferencias, y reducir el uso de efectivo", aseveró el titular de la Agencia de Transformación Digital.

Abramo Masso consideró que esta propuesta es acertada pues es una medida clave para combatir el huachicol y la simulación fiscal.

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El diputado del PRI sugirió que la aplicación de estos cobros digitales sea progresiva a la par de una campaña de educación financiera. Mientras, el diputado de Movimiento Ciudadano cuestionó cómo podrán pagar los jóvenes de 16 años que ya manejan, si aún no tienen la mayoría de edad para abrir cuentas bancarias.

De acuerdo con la Agencia, se estima que hay 20 millones de adultos que no cuentan con una cuenta bancaria, pero en los últimos seis años el país vive una "intensa bancarización".

"Solo el Banco del Bienestar tiene 38 millones de derechohabientes con el acceso a una cuenta bancaria. Y el Banco del Bienestar, como ya lo ha anunciado, en las próximas semanas libera una actualización de su aplicación que permite, entre otras cosas, hacer uso de SPEI y CODI para el pago digital", comentó Peña Merino.

Menos comisiones para pymes

En la reunión de la Comisión, con el sector social y privado, Sabás López Rico de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CANACO-SERVyTUR) destacó que son necesarias reuniones de trabajo para construir un nuevo esquema de comisiones para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

"Con información de 31 entidades federativas se muestra que el 94% de estos negocios tienen smartphone y el 88% cuentan con internet, pero el 46% no acepta tarjeta. Al preguntar por los principales obstáculos para incorporar los pagos digitales, el costo de las comisiones fue la barrera mencionada con mayor frecuencia, con 35% de las respuestas; le siguieron la falta de conexión a internet en la zona con el 20.7%", explicó López Rico.

La preferencia de los clientes fue mencionada por el 17.4%. El desconocimiento sobre el funcionamiento en los medios de pagos digitales el 16.9%. El tiempo para disponer de los recursos el 15.4% y el temor de fraudes representa el 10.4%, agregó.

El comparativo internacional 2025-2026 de la CANACO ubica a México entre los niveles más altos de la tasa de descuento comercial. Las comisiones superan el 3.56%, promedio conservador. Mientras cuatro de cada 10 micronegocios en el país excluyen el pago digital. A detalle, España registra una minoría de apenas 0.31% a 0.34%; y Corea del Sur aplica un modelo escalonado en tarifas preferenciales, según el tamaño del comercio.

"Por eso, proponemos formalmente una mesa técnica permanente con el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Asociación de Bancos de México, los adquirentes, los agregadores de pago y el sector empresarial, para construir un nuevo esquema de comisiones", culminó.

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Gasolina infraestructura carretera

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