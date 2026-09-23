"En agosto se concluyó la sustitución total de todo el hardware, de toda la infraestructura tecnológica que permite la lectura oportuna de los tags. Van a ver un impulso importante al tag de la propia autoridad, que es el IAVE. Además se van a habilitar carriles en donde también se pueda pagar con Codi, con el celular, donde se genera en una pantalla un QR que lo lee el celular, se hace la transferencia, se hace la confirmación y se levanta la flecha.

No obstante, el diputado, Jericó Abramo Masso del grupo parlamentario del PRI, refirió que en las más de 600 casetas del país se generan largas filas por fallas en el sistema o falta de señal en las terminales de tarjeta, lo que obliga el uso de efectivo. En tanto, Hugo Luna de Movimiento Ciudadano destacó que hay problemas de interoperabilidad, como en la autopista Manzanillo-Guadalajara, donde el TAG oficial otorgado a legisladores no es aceptado.

Gasolineras están en zonas de cobertura garantizada

En tanto, tras un análisis de cobertura de conectividad, la Agencia encontró que el 98.5% de las estaciones de venta de combustible se encuentran en zonas de cobertura garantizada. También en coordinación con la Comisión Bancaria y de Valores e instituciones financieras estima que alrededor de 95% de las estaciones de servicio de combustibles tiene una terminal punto de venta.

"Si se habilita la generación del QR en estas mismas terminales, se garantiza, que con un costo mínimo se pueden realizar transferencias vía CODI, por ejemplo. Esto no es generar nuevas brechas, al contrario, es reducirlas. Es permitir que en una población que ya vive en zonas de cobertura, que ya es usuaria de dispositivos celulares, pueda utilizar estos mecanismos para realizar transferencias, y reducir el uso de efectivo", aseveró el titular de la Agencia de Transformación Digital.

Abramo Masso consideró que esta propuesta es acertada pues es una medida clave para combatir el huachicol y la simulación fiscal.