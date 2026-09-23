El diputado del PRI sugirió que la aplicación de estos cobros digitales sea progresiva a la par de una campaña de educación financiera. Mientras, el diputado de Movimiento Ciudadano cuestionó cómo podrán pagar los jóvenes de 16 años que ya manejan, si aún no tienen la mayoría de edad para abrir cuentas bancarias.
De acuerdo con la Agencia, se estima que hay 20 millones de adultos que no cuentan con una cuenta bancaria, pero en los últimos seis años el país vive una "intensa bancarización".
"Solo el Banco del Bienestar tiene 38 millones de derechohabientes con el acceso a una cuenta bancaria. Y el Banco del Bienestar, como ya lo ha anunciado, en las próximas semanas libera una actualización de su aplicación que permite, entre otras cosas, hacer uso de SPEI y CODI para el pago digital", comentó Peña Merino.
Menos comisiones para pymes
En la reunión de la Comisión, con el sector social y privado, Sabás López Rico de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CANACO-SERVyTUR) destacó que son necesarias reuniones de trabajo para construir un nuevo esquema de comisiones para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
"Con información de 31 entidades federativas se muestra que el 94% de estos negocios tienen smartphone y el 88% cuentan con internet, pero el 46% no acepta tarjeta. Al preguntar por los principales obstáculos para incorporar los pagos digitales, el costo de las comisiones fue la barrera mencionada con mayor frecuencia, con 35% de las respuestas; le siguieron la falta de conexión a internet en la zona con el 20.7%", explicó López Rico.
La preferencia de los clientes fue mencionada por el 17.4%. El desconocimiento sobre el funcionamiento en los medios de pagos digitales el 16.9%. El tiempo para disponer de los recursos el 15.4% y el temor de fraudes representa el 10.4%, agregó.
El comparativo internacional 2025-2026 de la CANACO ubica a México entre los niveles más altos de la tasa de descuento comercial. Las comisiones superan el 3.56%, promedio conservador. Mientras cuatro de cada 10 micronegocios en el país excluyen el pago digital. A detalle, España registra una minoría de apenas 0.31% a 0.34%; y Corea del Sur aplica un modelo escalonado en tarifas preferenciales, según el tamaño del comercio.
"Por eso, proponemos formalmente una mesa técnica permanente con el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Asociación de Bancos de México, los adquirentes, los agregadores de pago y el sector empresarial, para construir un nuevo esquema de comisiones", culminó.