“Abrir una cuenta bancaria de manera remota requiere un factor de confianza que autentique que la persona que está abriendo la cuenta es quien dice ser, o si yo hago una transferencia o un pago de cierto monto también requiero esa autenticación, o para para acceder a algunos servicios financieros, entre ellos crédito, se requiere también fuertes de fuentes de confianza. La ley establece dos de manera central; uno es la CURP digital”, explicó Peña Merino, en reunión con diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para discutir y analizar la iniciativa de Ley, enviada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, el pasado ocho de septiembre.

Explicó que la CURP digital está detallada en la Ley General de Población ya aprobada, y a solicitud del sector, ésta se integra como un mecanismo adicional de identificación y confianza para la apertura de cuentas y el acceso a servicios digitales. Para los bancos e instituciones financieras es obligatorio aceptarla como un mecanismo de identificación, pero para los usuarios, es un proceso voluntario.

“Quien quiera tener una CURP digital como una identificación puede obtenerla, quien no quiera puede no obtenerla, pero si un particular la presenta con un mecanismo de identificación, es obligatoria, su aceptación. Y también el expediente digital ciudadano, el cual permitirá el uso y reconocimiento de documentos digitales oficiales por parte de instituciones financieras”, dijo Peña Merino.

Detalló que el uso de dichos mecanismos deberá realizarse a solicitud de las personas con los mecanismos de seguridad, ciberseguridad y validación correspondientes, pues “los dueños de los datos son las personas. No somos ni las autoridades, ni las instituciones financieras”.

Banco de México debe garantizar que cuentas se usen para recursos lícitos

Si bien, la iniciativa de Ley busca que la apertura de cuentas sea lo más fácil posible, este mecanismo propone habilitar la facultad a Banxico de mitigar el riesgo de que estas cuentas se utilicen para el manejo de recursos de procedencia ilícita, explicó Othon Moreno González, director general de Sistemas de Pagos e Infraestructura de Mercado en Banco de México (Banxico).