La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos busca establecer mecanismos de confianza para que los bancos permitan como modo de identificación y para apertura de cuentas la CURP digital, informó el secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.
La Ley de Economía Digital permitirá abrir cuentas bancarias con la CURP biométrica
“Abrir una cuenta bancaria de manera remota requiere un factor de confianza que autentique que la persona que está abriendo la cuenta es quien dice ser, o si yo hago una transferencia o un pago de cierto monto también requiero esa autenticación, o para para acceder a algunos servicios financieros, entre ellos crédito, se requiere también fuertes de fuentes de confianza. La ley establece dos de manera central; uno es la CURP digital”, explicó Peña Merino, en reunión con diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para discutir y analizar la iniciativa de Ley, enviada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, el pasado ocho de septiembre.
Explicó que la CURP digital está detallada en la Ley General de Población ya aprobada, y a solicitud del sector, ésta se integra como un mecanismo adicional de identificación y confianza para la apertura de cuentas y el acceso a servicios digitales. Para los bancos e instituciones financieras es obligatorio aceptarla como un mecanismo de identificación, pero para los usuarios, es un proceso voluntario.
“Quien quiera tener una CURP digital como una identificación puede obtenerla, quien no quiera puede no obtenerla, pero si un particular la presenta con un mecanismo de identificación, es obligatoria, su aceptación. Y también el expediente digital ciudadano, el cual permitirá el uso y reconocimiento de documentos digitales oficiales por parte de instituciones financieras”, dijo Peña Merino.
Detalló que el uso de dichos mecanismos deberá realizarse a solicitud de las personas con los mecanismos de seguridad, ciberseguridad y validación correspondientes, pues “los dueños de los datos son las personas. No somos ni las autoridades, ni las instituciones financieras”.
Banco de México debe garantizar que cuentas se usen para recursos lícitos
Si bien, la iniciativa de Ley busca que la apertura de cuentas sea lo más fácil posible, este mecanismo propone habilitar la facultad a Banxico de mitigar el riesgo de que estas cuentas se utilicen para el manejo de recursos de procedencia ilícita, explicó Othon Moreno González, director general de Sistemas de Pagos e Infraestructura de Mercado en Banco de México (Banxico).
“La forma en que las autoridades hemos atendido estos dos objetivos de inclusión financiera y de prevención de operaciones ilícitas, es a través de una estructura de nivel de cuentas, es decir, se permite una apertura sencilla cuando las operaciones tienen menores montos y por lo tanto menores riesgos. Lo que se busca es seguir explotando esa facilidad para también permitirle a los pequeños comercios poder incrementar su nivel operacional, sin arriesgar la comisión de algún tipo de delito financiero por la facilidad de apertura de cuentas”, comentó Moreno González.
Agregó que la propuesta de Ley también establece la facultad a Banxico para proveer programas informáticos como el SPEI, como las soluciones de pago simplificado, a través de los códigos QR, como es el caso de CoDi; y a la simplificación de la identificación de cuentas, como es el caso del teléfono celular. Además Banxico debe tener la capacidad para continuar con la provisión de infraestructuras como el SPEI para la provisión de servicios de pago.
Hacienda definirá sectores estratégicos para el avance de pagos digitales
El titular de la Agencia de Transformación Digital, refirió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público definirá los sectores en los que el pago digital será la principal forma de pago, mientras que el regulador de cada sector emitirá las reglas de operación y los plazos para su adopción gradual.
Esta determinación se asocia con temas de seguridad y protección contra el lavado de dinero. Aseveró a diputados que no es una acción unilateral, pues en su determinación fue en conjunto con las autoridades correspondiente, por ejemplo, la Secretaría de Energía o la de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes.
Reiteró que, en caso de contingencias siempre se tendrá que aceptar el pago de efectivo, independiente al sector. Y que se prevé hacer pública la lista de sectores en un plazo de 15 días.
Además, la iniciativa de Ley habilita a los tres órdenes de gobierno para aceptar pagos digitales en los trámites y servicios que brinden para lo cual deberán habilitar la infraestructura necesaria para recibirlos.