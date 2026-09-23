La propuesta entregada el pasado 8 de septiembre al Congreso por el Ejecutivo Federal, contiene modificaciones para que las autoridades aduaneras puedan aplicar un embargo precautorio inmediato cuando determinen que hay diferencias entre el valor de mercancías que declara un importador, y el precio asignado por la autoridad.

En la actualidad, esto ocurre cuando una mercancía declarada está por debajo del 50% del precio referido, y la reforma busca eliminar este umbral. También se propone que la autoridad inicie facultades de comprobación por variaciones de precio respecto a mercancías comparables.

Si bien la reforma busca eliminar la subvaluación de mercancías, aplicaría a nivel general, y no a industrias específicas que se han visto afectadas por esta mala práctica de competencia desleal. Esto generaría atrasos en las cadenas de valor, especialmente a las que trabajan sus cadenas de suministro bajo el modelo Just in Time como la manufacturera, de autopartes, de fabricación de vehículos y maquinaria.

En su participación, Gabriel Padilla, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA) expuso el caso documentado de una empresa que cubrió las contribuciones, actualizaciones y recargos determinados por la autoridad, solicitó formalmente la liberación de la mercancía, sin embargo, el embarque permaneció retenido aproximadamente seis meses .

“Seis meses no representan solamente un problema administrativo, pueden significar paros de producción, incumplimientos con armadoras, costos de almacenaje, capital inmovilizado y afectaciones a compromisos de exportación”, comentó Padilla.

En tanto, la investigadora y académica, Zurisaday Cruz explicó que un dictamen técnico de valor por parte de los verificadores aduaneros toma más de una semana.