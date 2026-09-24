México frena la promoción de IED: recortará 31% su presupuesto en 2027

Atraer el interés de una empresa ya no parece suficiente. Entre enero de 2023 y junio de 2026 se anunciaron inversiones por 286,300 millones de dólares en México, según el Mexico Investment Monitor de Deloitte Econosignal. Sin embargo, solo 11.3% de ese monto corresponde a proyectos que ya operan. Otro 42% está en construcción y 46.6% permanece en la etapa de anuncio. Para que el capital produzca bienes y empleos, primero debe salir del papel.

Con este escenario se entiende el giro de la estrategia de Economía. Para este año en su estrategia programática, la dependencia se proponía “fomentar y promover acciones para la atracción de inversión extranjera directa” y aprovechar el nearshoring para presentar a México como destino de las compañías que reorganizaban sus cadenas productivas. En el documento de 2027 ya no aparece esa instrucción expresa de promover la relocalización ante empresas extranjeras.

Ahora propone “implementar mecanismos de seguimiento y acompañamiento a inversionistas extranjeros, así como esquemas para focalizar la inversión en sectores estratégicos”. La relocalización sigue entre sus objetivos, pero el texto pone mayor peso en orientar los proyectos y darles seguimiento, un cambio en la prioridad.





La bolsa se reduce

Para ejecutar esa estrategia, Economía propone menos recursos en las dos áreas que integran el programa de promoción comercial y atracción de inversión extranjera: La Unidad de Inteligencia Económica Global pasaría de 85.7 a 53.7 millones de pesos, una baja de 39.3% real. La Dirección General de Inversión Extranjera recibiría 41.6 millones, frente a 48 millones en 2026: 16% menos en términos reales.

El gobierno mexicano busca acelerar la materialización de inversiones ligadas al Plan México. También responde a un desempeño menos firme de lo que sugiere la cifra acumulada de IED. Durante el primer semestre de 2026 entraron 34,968 millones de dólares, un monto histórico, pero ya en el comportamiento trimestral mostró una señal de freno, pues en el segundo trimestre del año el flujo de capital extranjero disminuyó frente al mismo periodo del año anterior.