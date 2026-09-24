México quiere decidir con mayor precisión a qué sectores llega la inversión extranjera directa (IED), acompañar a las empresas después de su llegada y conseguir que sus proyectos entren en operación. La Secretaría de Economía plantea ese giro para 2027 con una bolsa menor: el programa que reúne la promoción comercial y la atracción de capital pasaría de 133.7 millones de pesos aprobados en 2026 a 95.3 millones propuestos para 2027, un recorte de 30.9% real.
México frena la promoción de IED: recortará 31% su presupuesto en 2027
Atraer el interés de una empresa ya no parece suficiente. Entre enero de 2023 y junio de 2026 se anunciaron inversiones por 286,300 millones de dólares en México, según el Mexico Investment Monitor de Deloitte Econosignal. Sin embargo, solo 11.3% de ese monto corresponde a proyectos que ya operan. Otro 42% está en construcción y 46.6% permanece en la etapa de anuncio. Para que el capital produzca bienes y empleos, primero debe salir del papel.
Con este escenario se entiende el giro de la estrategia de Economía. Para este año en su estrategia programática, la dependencia se proponía “fomentar y promover acciones para la atracción de inversión extranjera directa” y aprovechar el nearshoring para presentar a México como destino de las compañías que reorganizaban sus cadenas productivas. En el documento de 2027 ya no aparece esa instrucción expresa de promover la relocalización ante empresas extranjeras.
Ahora propone “implementar mecanismos de seguimiento y acompañamiento a inversionistas extranjeros, así como esquemas para focalizar la inversión en sectores estratégicos”. La relocalización sigue entre sus objetivos, pero el texto pone mayor peso en orientar los proyectos y darles seguimiento, un cambio en la prioridad.
La bolsa se reduce
Para ejecutar esa estrategia, Economía propone menos recursos en las dos áreas que integran el programa de promoción comercial y atracción de inversión extranjera: La Unidad de Inteligencia Económica Global pasaría de 85.7 a 53.7 millones de pesos, una baja de 39.3% real. La Dirección General de Inversión Extranjera recibiría 41.6 millones, frente a 48 millones en 2026: 16% menos en términos reales.
El gobierno mexicano busca acelerar la materialización de inversiones ligadas al Plan México. También responde a un desempeño menos firme de lo que sugiere la cifra acumulada de IED. Durante el primer semestre de 2026 entraron 34,968 millones de dólares, un monto histórico, pero ya en el comportamiento trimestral mostró una señal de freno, pues en el segundo trimestre del año el flujo de capital extranjero disminuyó frente al mismo periodo del año anterior.
Juan Pablo Castañón, de COMCE, advierte otra señal dentro de esos flujos: cerca de 88% de la IED del primer semestre provino de utilidades reinvertidas por empresas que ya están en México. Las nuevas inversiones representaron apenas 7.8%. “Realmente, inversión inversión, pues es el 7.8%”, señaló.
Para Castañón, las inquietudes sobre el sistema jurídico y las dudas pendientes alrededor de la Ley de Inversiones Mixtas influyen en las decisiones de las empresas. Ve un amplio potencial en energía, pero considera que los inversionistas necesitan saber también si habrá infraestructura de transmisión y distribución suficiente para aprovechar la electricidad de los nuevos proyectos. Sin esas respuestas, una oportunidad de inversión puede tardar en convertirse en una obra.
Los anuncios muestran cuánto depende México de que ese paso se concrete. Deloitte registró 73 proyectos anunciados en el primer semestre de 2026, 55% menos que un año antes. Su valor sumó 36,353 millones de dólares, una caída anual de 20.7%. El menor número de compromisos y el tiempo que requieren para iniciar operaciones limitan, por ahora, su efecto en la manufactura y el empleo formal.
Además, el dinero anunciado se concentra: energía, alimentos, bebidas y tabaco, transporte y automotriz reunieron 88% del monto comprometido durante el semestre. Energía representó por sí sola 50%, frente a 14.4% un año antes. Si Economía busca focalizar la IED, tendrá que precisar dónde hacen falta proveedores, contenido nacional e infraestructura para que esos proyectos fortalezcan las cadenas productivas.
México conserva atractivo ante los inversionistas: subió del puesto 25 al 19 en el índice de confianza para la IED de Kearney. Esa mejor percepción todavía no aparece en una ejecución más rápida de proyectos, apunta Deloitte, que prevé una moderación de los flujos de inversión durante el resto de 2026.
El T-MEC marca los tiempos
A las decisiones de cada empresa se suma la incertidumbre comercial. Los Criterios Generales de Política Económica para 2027, de Hacienda, prevén una recuperación gradual de la inversión privada apoyada en una mayor claridad sobre el T-MEC. Economía contempla dar seguimiento a la revisión del tratado y a su implementación y administración. Deloitte también identifica esa revisión como uno de los motivos de cautela de los inversionistas.
Luis Alberto Aziz Checa, socio fundador de Aziz & Kaye Business Law, observa el efecto entre sus clientes. Explica que las empresas pasaron de contar con un horizonte de estabilidad de 16 años a planear bajo revisiones anuales. También les cuesta calcular cuánto durará un arancel si Estados Unidos puede recurrir a otro instrumento legal para mantenerlo.
Las compañías que asesora no han cancelado sus proyectos, pero algunas retrasan las decisiones o reparten la inversión en etapas. Aziz Checa sostiene que la cercanía con Estados Unidos, la mano de obra y las cadenas de suministro existentes mantienen a México dentro de sus planes. “La incertidumbre está afectando el ritmo de inversión”, resumió.
Ahí se pondrá a prueba la estrategia de 2027. Economía quiere elegir mejor el destino del capital y acompañarlo hasta que los proyectos avancen, en un momento en que disminuyen las nuevas inversiones y muchos anuncios siguen sin operar. Tendrá que hacerlo con 30.9% menos recursos reales en el programa encargado de promover el comercio y atraer IED.