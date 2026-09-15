La inversión extranjera directa en México profundiza su giro hacia las actividades tecnológicas , ya que el capital dirigido al ensamble de automóviles y camiones cayó 25.7% durante el primer semestre de 2026, mientras los recursos destinados a equipo de cómputo, comunicación, medición y componentes electrónicos aumentaron 187.5%.
Electrónicos aceleran 187% mientras la inversión extranjera en autos cae 25.7%
Los datos confirman una tendencia que ya asomaba en el comercio exterior y en anuncios previos de inversión: la electrónica gana espacio dentro de la manufactura mexicana.
El creciente interés por la electrónica y el equipo de cómputo forma parte de un reacomodo más amplio del capital internacional. De acuerdo con el McKinsey Global Institute, cerca de tres cuartas partes de los anuncios mundiales de inversión extranjera directa realizados desde 2022 se concentran en centros de datos, infraestructura digital, energía, semiconductores y manufactura avanzada. La UNCTAD añade que los centros de datos captaron más de una quinta parte de la inversión greenfield mundial en 2025, mientras los proyectos de semiconductores aumentaron 35%. México encaja en esta tendencia por su capacidad manufacturera, su cercanía con Estados Unidos y su integración productiva con el principal mercado de inteligencia artificial y centros de datos.
Mientras el ensamble de automóviles perdió recursos, la fabricación de autopartes recibió 31.2% más. La inversión cambia de lugar dentro de la cadena: reduce su presencia en los vehículos terminados, conserva su apuesta por las piezas y acelera en productos electrónicos y tecnológicos.
Entre enero y junio, la inversión en automóviles y camiones bajó de 3,591.8 a 2,668.3 millones de dólares, de acuerdo con cifras originalmente publicadas de la Secretaría de Economía. En un año, esta actividad dejó de recibir 923.5 millones.
En sentido contrario avanzaron los electrónicos y el equipo de cómputo. La inversión pasó de 626.2 a 1,800.7 millones de dólares, un incremento de 1,174.5 millones.
La brecha entre ambas actividades se cerró con rapidez. En el primer semestre de 2025, la fabricación de vehículos captaba casi seis veces más capital que los electrónicos. Un año después, recibió apenas 1.5 veces más.
Las autopartes resisten
El freno en las armadoras no se extendió a sus proveedores. La fabricación de partes para vehículos automotores captó 1,616.5 millones de dólares, frente a 1,232.2 millones un año antes. El crecimiento fue de 31.2%, equivalente a 384.3 millones adicionales.
Los resultados revelan dos velocidades dentro de una misma cadena. El capital perdió fuerza en el ensamble final, pero mantuvo su apuesta por las piezas que abastecen a las armadoras de México y otros mercados de Norteamérica.
China, Corea del Sur y Francia explicaron parte de ese avance. La inversión china en autopartes pasó de 22.9 a 184.7 millones de dólares, un salto de 704.9%. Corea del Sur la elevó de 53.1 a 89.9 millones, mientras Francia pasó de 7.7 a 174.9 millones.
Corea del Sur fue una excepción en otro sentido: además de invertir más en autopartes, aumentó 84.7% el capital destinado a automóviles y camiones, hasta 304.3 millones de dólares. Esto muestra que la caída nacional no fue compartida por todos los países, sino que respondió a reducciones mayores de otros inversionistas.
Electrónicos aceleran
El avance tecnológico tampoco se concentró en una sola actividad. La fabricación de componentes electrónicos recibió 784.3 millones de dólares, 134.4% más que en el primer semestre de 2025.
La inversión en instrumentos de medición, control, navegación y equipo médico electrónico pasó de 20.3 a 611.9 millones de dólares. Los servicios de diseño de sistemas de cómputo también cambiaron de dirección: transitaron de un flujo negativo de 25.9 millones a uno positivo de 423.5 millones.
A este movimiento se sumó la fabricación de maquinaria y equipo, que captó 765.9 millones de dólares, un crecimiento de 153.9%.
En conjunto, estas actividades apuntan a una mayor presencia de la electrónica, la automatización, el procesamiento de información y la fabricación de equipos especializados dentro del mapa de la inversión extranjera.
La ola de IA impacta en la inversión
El avance coincide con una ola mundial de inversión relacionada con la inteligencia artificial y los centros de datos.
La Corporación Financiera Internacional (IFC), institución del Grupo Banco Mundial, calcula que la inversión en este tipo de infraestructura dentro de las economías emergentes pasó de 6,000 millones de dólares en 2015 a un máximo de 31,000 millones en 2024.
Los anuncios mundiales de inversión extranjera directa para centros de datos superaron 320,000 millones de dólares en 2025, 74% más que un año antes, y representaron casi una cuarta parte del gasto de capital anunciado mediante IED.
Aunque las economías avanzadas captaron la mayor parte de esos recursos, los mercados emergentes concentraron alrededor de 40%. La inversión también aceleró en América Latina, especialmente en Brasil y México, mientras Chile y Colombia avanzaron como ubicaciones secundarias, según el informe de la IFC .
El estudio no vincula directamente esos proyectos con los flujos registrados por la Secretaría de Economía en la fabricación de electrónicos. Sin embargo, ofrece contexto para entender el mayor interés por las actividades que abastecen la expansión digital, desde computadoras y componentes electrónicos hasta instrumentos de medición, servicios de cómputo y equipo especializado.
Asia toma posiciones y eligen México
China, Taiwán y Corea del Sur elevaron su inversión en México, aunque el capital de cada país se dirigió a actividades y estados distintos.
La inversión china en México aumentó 306.5%, de 146.6 a 595.7 millones de dólares. Su principal impulso provino de los servicios de diseño de sistemas de cómputo, que captaron 320 millones, frente a 7.7 millones un año antes.
También crecieron los recursos chinos destinados a computadoras y equipo periférico, de 25.7 a 75.5 millones de dólares, además del avance en autopartes.
El incremento se concentró en Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila: la capital recibió 272.6 millones de dólares de origen chino; Nuevo León, 129.3 millones, y Coahuila, 78.3 millones.
Sin embargo, el salto no provino principalmente de nuevas inversiones. Las cuentas entre compañías aumentaron de 38.6 a 475.2 millones de dólares. Este componente comprende préstamos, anticipos y otras transferencias entre las matrices extranjeras y sus filiales mexicanas.
Taiwán mira al norte
Taiwán registró el mayor crecimiento porcentual entre los países analizados , pues su inversión pasó de 23.9 a 237.8 millones de dólares, un aumento de 896.3%.
La fabricación de componentes electrónicos recibió 108.2 millones, frente a 16 millones en el primer semestre de 2025.
El principal destino fue Chihuahua, que pasó de un flujo negativo de 6.6 millones a uno positivo de 201.3 millones.
La reinversión de utilidades taiwanesas subió de 32.4 a 167.3 millones de dólares. Las cuentas entre compañías, por su parte, pasaron de un flujo negativo de 8.5 millones a uno positivo de 67.4 millones.
Parte del desglose aparece como confidencial, por lo que las actividades publicadas no suman la totalidad del capital taiwanés. Aun con esa limitación, los datos colocan a los componentes electrónicos y a Chihuahua en el centro del crecimiento.
Corea del Sur siguió una ruta más diversificada. Su inversión total aumentó 34.5%, hasta 649.2 millones de dólares, impulsada por automóviles, autopartes y componentes electrónicos.
Los recursos surcoreanos destinados a componentes electrónicos crecieron de 159.3 a 236.5 millones. Nuevo León y Ciudad de México fueron sus principales receptores, con 254 y 257 millones de dólares, respectivamente.
En este caso, el motor fue la reinversión de utilidades de empresas que ya operan en el país. Este componente pasó de 437.5 a 598.5 millones de dólares.
Francia combina apuestas
Francia también participó en la recomposición industrial. Su inversión en México aumentó 35.5%, de 457.7 a 620.3 millones de dólares.
El capital francés destinado a autopartes llegó a 174.9 millones, pero el país también elevó su presencia en obras de infraestructura y equipo de generación y distribución eléctrica.
Puebla recibió 134.1 millones de dólares de origen francés, Yucatán captó 114.1 millones y Morelos, 113.2 millones.
A diferencia de China, cuyo crecimiento dependió de las cuentas entre compañías, Francia combinó reinversión de utilidades con capital nuevo. Sus nuevas inversiones pasaron de 1.9 a 125.6 millones de dólares, mientras la reinversión aumentó de 263.9 a 483.7 millones.