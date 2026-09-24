Pagar sin efectivo no es para todos en México: ¿cuántos mexicanos pueden vivir solo con tarjeta?

¿Qué es la Ley de Economía Digital y qué cambiaría en los pagos?

La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos es una iniciativa enviada al Congreso por el gobierno de Claudia Sheinbaum para reducir el uso de efectivo y ampliar los pagos con tarjeta, transferencias, códigos QR y otras herramientas digitales. La propuesta parte de un dato clave: cerca del 80% de las transacciones diarias en México todavía se realizan con dinero físico.

Uno de los cambios centrales sería obligar a dependencias federales, estatales y municipales a aceptar medios digitales para el pago de trámites y servicios. Además, la Secretaría de Hacienda podría definir actividades económicas donde el pago electrónico sea la única opción permitida, sin que eso implique eliminar el efectivo de manera general en todo el país.

Entre los primeros sectores identificados para aplicar este esquema se encuentran las gasolineras y las casetas de carreteras, donde el pago en efectivo dejaría de aceptarse una vez que entren en vigor las disposiciones correspondientes. La iniciativa también busca impulsar herramientas como CoDi y DiMo para extender el uso cotidiano de pagos electrónicos.

¿Cuántos mexicanos tienen una cuenta bancaria?

Para medir el acceso real a los servicios financieros hay que partir de los 94.22 millones de adultos de 18 años y más representados por la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024.

La fotografía nacional queda así:

Cuántos mexicanos tienen una cuenta bancaria Tiene cuenta actualmente 59.36M (63%) Tiene o ha tenido cuenta 69.72M (74%) Nunca ha tenido cuenta 24.50M (26%)

Tener una cuenta actualmente es especialmente relevante cuando se habla de ampliar los pagos electrónicos. El dato muestra que casi cuatro de cada diez adultos no cuentan hoy con este tipo de producto, aunque algunos sí lo utilizaron anteriormente.

También hay una diferencia importante entre haber estado bancarizado alguna vez y conservar acceso al sistema financiero. Por eso, el 74% que tiene o tuvo una cuenta no debe confundirse con el 63% que dispone actualmente de una.