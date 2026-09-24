Pagar sin efectivo no es para todos en México: ¿cuántos mexicanos pueden vivir solo con tarjeta?

¿Qué tipo de cuentas usan los mexicanos?
No todas las cuentas sirven al mismo propósito ni llegan a la población de la misma forma. Algunas están ligadas al trabajo, otras al ahorro, a programas gubernamentales o incluso fueron abiertas completamente por internet.
Tomando nuevamente como base a los 94.22 millones de adultos, la ENIF registra:
Tipo de cuenta que utilizan los mexicanos
Estas cifras no deben sumarse para calcular cuántos mexicanos están bancarizados, pues una misma persona puede contar con más de un tipo de producto financiero.
¿Cuántos mexicanos usan apps bancarias?
Pagar o mover dinero sin acudir a una sucursal requiere algo más que tener una cuenta. También entran en juego el acceso a un teléfono inteligente que puede permitir pagos con CoDi.
Los datos muestran tres niveles distintos:
Mexicanos con acceso a aplicaciones bancarias
Aquí la base cambia y es importante no perderla de vista. Ese 62% no corresponde a todos los adultos de México, sino exclusivamente a los 59.36 millones que actualmente tienen una cuenta de captación o depósito.
Así, disponer de un smartphone está mucho más extendido que utilizar una aplicación bancaria. Tener la tecnología en la mano no significa necesariamente contar con un producto financiero o usar el celular para administrar dinero.
¿Por qué millones de mexicanos nunca han tenido una cuenta?
Para entender por qué parte de la población sigue fuera del sistema financiero, la ENIF también preguntó las razones a los 24.50 millones de adultos que nunca han tenido una cuenta formal.
Dos respuestas concentran buena parte de los casos:
- 8.82 millones (36%) consideran que no necesitan una cuenta.
- 7.35 millones (30%) señalan que no tienen ingresos suficientes.
Los datos muestran que la barrera no depende únicamente de disponer de internet, un celular o una aplicación. Para millones de personas también pesan la situación económica y la percepción de que una cuenta bancaria no resulta necesaria para manejar su dinero.