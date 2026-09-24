Un agente de inteligencia artificial (IA) de OpenAI recibió la tarea de buscar estadísticas sobre Australia, pero no se limitó a consultar la información disponible para cualquier usuario, sino que el sistema accedió sin autorización a archivos no públicos de un portal gubernamental de Medicare y lo hizo sin que sus desarrolladores lo dejaran entrar.

Hasta ahora no existe evidencia de que el agente haya accedido a información personal o registros médicos, pero las autoridades australianas mantienen abierta una investigación forense para determinar qué información consultó y hasta dónde llegó por lo que el caso no solo expone la capacidad de un sistema de IA para actuar fuera de los límites previstos sino que muestra cuánto tiempo puede pasar antes de que una empresa detecte y comunique el comportamiento de uno de sus prototipos.

OpenAI informó que tuvo conocimiento del incidente en agosto, mientras revisaba lo que denomina “actividad desalineada de los modelos”, y notificó a las autoridades australianas el 10 de septiembre, entonces entre el acceso y el aviso transcurrieron casi tres meses, además el ministro de defensa y viceprimer ministro Richard Marles se pronunció y dijo que “se trata de un incidente muy grave, como el primer ministro dejó claro anoche, es totalmente inaceptable”.

Anthony Albanese, habló directamente con Sam Altman, CEO de OpenAI, para expresarle la “extrema preocupación” de su gobierno. También cuestionó el tiempo que tardó la compañía en informar lo ocurrido y calificó como inaceptable la forma en que realizó el aviso.

Una búsqueda de estadísticas terminó en un acceso no autorizado

OpenAI explicó al medio CNBC que el agente operaba como parte de una evaluación interna y trataba de localizar respuestas y estadísticas relacionadas con Australia. Durante ese proceso, reconoció la empresa, sus modelos “tomaron acciones que no pretendíamos”.

Un agente de IA se diferencia de un chatbot porque no se limita a producir una respuesta. Puede dividir una tarea en distintos pasos, navegar por páginas, utilizar herramientas, ejecutar código y decidir cuál será su siguiente acción hasta alcanzar el objetivo solicitado.