Marc Pinto, de Moody's: "La desglobalización incrementará la necesidad de capital, y ahí está el crédito privado"

E: ¿Y dónde están viendo la mayor demanda de financiamiento en México?

MP: Real estate, seguido de servicios financieros, aunque también hubo algunas en retail, manufactura y energía.

Algo importante es que en Brasil hacen mucho financiamiento distressed [compra y venta de activos o deudas de empresas con problemas financieros], así que hacen muchas operaciones que no son grado de inversión. En México es más grado de inversión. Se hace más préstamo senior garantizados, préstamos directo, financiamiento mezzanine, pero es de mayor calidad. El crédito privado es de mayor calidad en México que en el mercado número uno, que es Brasil, lo cual me parece bastante interesante.

E: ¿Dónde estaría más preocupado o sería más cauteloso aquí en México?

MP: Creo que los mexicanos son inversionistas bastante cautelosos, muy reflexivos en sus estrategias de inversión y, de nuevo, creo que ésa es la razón por la que ahora estamos viendo crédito privado: porque está empezando a coincidir con esa mentalidad conservadora de grado de inversión.

No estoy excesivamente preocupado de que este mercado vaya a lanzarse a hacer muchas cosas arriesgadas.

En Estados Unidos hacemos muchas más cosas arriesgadas, tenemos mucha innovación, mucha especulación. Probablemente somos el mercado más innovador, pero eso significa que, en ciertos aspectos, somos también el mercado con mayor apetito por el riesgo. Nosotros cometemos los errores, la gente aprende de ellos y después los mercados se desarrollan, creo, de una mejor manera fuera de Estados Unidos.

Real estate parece adecuado para México en materia de crédito privado. Ahora mismo, en Estados Unidos, los centros de datos son muy importantes para el crédito privado. Cada país va a ser un poco diferente.

E: ¿Le preocupan los riesgos?

MP: Globalmente (la industria)e stá creciendo muy rápido y eso me pone nervioso. Hay muy poca regulación; los bancos y los mercados públicos de renta fija están fuertemente regulados. Creo que con el tiempo veremos algunas barreras de protección adicionales, pero todavía no.

Además, este mercado no es muy transparente. Como es privado, no tienes muchas calificaciones públicas. En el mercado público, un bono se negocia todos los días o un par de veces por semana, sabes exactamente cuánto vale. El privado es un mercado muy ilíquido.

Así que, en resumen, poca regulación, crecimiento muy rápido, valuaciones opacas o poco transparentes. También la resiliencia de las valuaciones, es decir, cuánto valen realmente estos activos, cuánto valen realmente estas inversiones. Y después está la liquidez: ¿cuánta liquidez tienes realmente cuando necesitas salir?

E: ¿Y hay algo que pueda cambiar esos riesgos?

MP: La regulación normalmente no llega hasta que existe un problema. Después de la gran crisis financiera, los reguladores llegaron y dijeron: “Necesitamos regular mucho más a los bancos. Asumieron demasiado riesgo”.

Normalmente, desafortunadamente, ocurre algo malo y después llegan los reguladores. Y esperas que no sea algo realmente grande, que sea en los márgenes, en lo que no esté involucrado todo el mundo. Pero existen riesgos y no todos van a jugar de la misma manera.

Como es un mercado nuevo, creo que los actores más grandes tienen una mentalidad de riesgo que entendemos. Hay actores de segundo y tercer nivel que están entrando al mercado, que quizá no tengamos tanta visibilidad sobre sus operaciones. Y no estoy seguro de que estén operando de la misma manera que los más grandes.