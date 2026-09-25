La primera pregunta, la hace Marc Pinto: está recopilando opiniones sobre los chiles en nogada. Tiene dudas con este tradicional platillo de septiembre. El director global de Crédito Privado de Moody's Ratings está en el país por la conferencia anual Moody's Inside LatAm México 2026 y sabe que estamos en temporada. Conoce bien el mercado, el segundo más importante en Latinoamérica para el crédito privado, después de Brasil.
Marc Pinto, de Moody's: "La desglobalización incrementará la necesidad de capital, y ahí está el crédito privado"
El directivo señala que, aunque la industria está aún en una etapa temprana, hay mucho potencial de crecimiento en sectores como real estate, pero también en las pymes. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), el crédito privado llegó a los 969 millones de dólares en el primer semestre de este 2026. A su impulso ayudará, sostiene Pinto, la desglobalización, que obligará a desarrollar nueva infraestructura productiva. Y para ello, hará falta capital.
Expansión (E): Desde su perspectiva global, ¿qué tan desarrollado está el mercado de crédito privado de México en comparación con otros mercados emergentes? ¿Y qué tan importante es México para esta industria?
Marc Pinto (MP): Estamos en una etapa temprana, pero algo que me parece interesante es que, si observas el volumen total de crédito privado, dos terceras partes están en Estados Unidos, quizá una cuarta parte en Europa, y después tienes pequeñas porciones en América Latina.
Brasil es el mercado de crédito privado más grande de América Latina, seguido por México. Así que, de las operaciones que se realizan en América Latina, aproximadamente el 30% ocurren aquí. Y hace unos 10 años no había prácticamente nada.
Aunque el crédito privado sigue siendo pequeño en muchos países, ha captado la imaginación del mercado porque tienes, por un lado, el crédito bancario, que normalmente presta a corto plazo. Tienes también el mercado público de renta fija, que es muy rígido, con bonos a uno, tres o cinco años. El crédito privado hace muchas cosas diferentes, puede darte financiamiento a 10 años, a 12 años, a siete años y medio. Ofrece soluciones muy adaptadas, muy a la medida.
Y también hace cosas que los bancos no, porque como están fuertemente regulados, quizá no quieran tener ese tipo de préstamo en su balance. Y tampoco encaja necesariamente en los productos tradicionales que encuentras en los mercados públicos.
El crédito privado es es una tercera pata que ofrece algo muy diferente de lo que ofrecen los otros mercados. Y para hacer crecer la economía, necesitas capital.
Hoy hablábamos de cómo las economías están creciendo apenas alrededor de 1%. Si quieres invertir en la economía, necesitas capital. Por eso creo que hay mucho potencial en el mercado mexicano.
E: ¿Qué cambió para detonar este crecimiento?
MP: Creo que se está volviendo más aceptado. Al principio, mucha gente pensaba: “Bueno, estos son los de private equity; solo están financiando préstamos que no son grado de inversión”. Hoy, ves tanto operaciones que no son grado de inversión como operaciones con grado de inversión. Como están ofreciendo soluciones a la medida, pueden atender perfiles de riesgo muy diferentes dentro del mercado. Y creo que eso es lo que realmente ha cambiado.
De hecho, una de las cosas de las que hablábamos hoy (en el evento de Moody’s) no tenía que ver con el lado del prestatario, sino con el del inversionista. En este mercado, y ya estamos empezando a ver interés, están las Afores, los fondos de pensiones, que tienen pasivos de largo plazo. Queremos hacerlos coincidir con los activos de largo plazo y con activos diversificados. Y el crédito privado puede ofrecer eso a las Afores, que ya han invertido antes en activos no mexicanos, por ejemplo, en estadounidenses.
E: ¿Y qué hace falta para crecer esta participación de las Afores?
MP: Es una cuestión de familiaridad. Una vez que veamos las primeras operaciones, llegarán más. Conozco a algunos de los grandes prestamistas de crédito privado de Estados Unidos, como Apollo, Blackstone, Carlyle, KKR... Yo los llamo "Los Siete Magníficos del crédito privado", al igual que tenemos "Los Siete Magníficos de las empresas tecnológicas", también hay siete grandes compañías en crédito privado. Y están empezando a hacer cosas con las Afores, a hablar con ellas.
Es cuestión de tiempo. Estamos en una etapa muy, muy temprana de este mercado. Está muy poco desarrollado, pero lo hará con el tiempo. Y será bastante rápido.
E: ¿Y dónde están viendo la mayor demanda de financiamiento en México?
MP: Real estate, seguido de servicios financieros, aunque también hubo algunas en retail, manufactura y energía.
Algo importante es que en Brasil hacen mucho financiamiento distressed [compra y venta de activos o deudas de empresas con problemas financieros], así que hacen muchas operaciones que no son grado de inversión. En México es más grado de inversión. Se hace más préstamo senior garantizados, préstamos directo, financiamiento mezzanine, pero es de mayor calidad. El crédito privado es de mayor calidad en México que en el mercado número uno, que es Brasil, lo cual me parece bastante interesante.
E: ¿Dónde estaría más preocupado o sería más cauteloso aquí en México?
MP: Creo que los mexicanos son inversionistas bastante cautelosos, muy reflexivos en sus estrategias de inversión y, de nuevo, creo que ésa es la razón por la que ahora estamos viendo crédito privado: porque está empezando a coincidir con esa mentalidad conservadora de grado de inversión.
No estoy excesivamente preocupado de que este mercado vaya a lanzarse a hacer muchas cosas arriesgadas.
En Estados Unidos hacemos muchas más cosas arriesgadas, tenemos mucha innovación, mucha especulación. Probablemente somos el mercado más innovador, pero eso significa que, en ciertos aspectos, somos también el mercado con mayor apetito por el riesgo. Nosotros cometemos los errores, la gente aprende de ellos y después los mercados se desarrollan, creo, de una mejor manera fuera de Estados Unidos.
Real estate parece adecuado para México en materia de crédito privado. Ahora mismo, en Estados Unidos, los centros de datos son muy importantes para el crédito privado. Cada país va a ser un poco diferente.
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E: ¿Le preocupan los riesgos?
MP: Globalmente (la industria)e stá creciendo muy rápido y eso me pone nervioso. Hay muy poca regulación; los bancos y los mercados públicos de renta fija están fuertemente regulados. Creo que con el tiempo veremos algunas barreras de protección adicionales, pero todavía no.
Además, este mercado no es muy transparente. Como es privado, no tienes muchas calificaciones públicas. En el mercado público, un bono se negocia todos los días o un par de veces por semana, sabes exactamente cuánto vale. El privado es un mercado muy ilíquido.
Así que, en resumen, poca regulación, crecimiento muy rápido, valuaciones opacas o poco transparentes. También la resiliencia de las valuaciones, es decir, cuánto valen realmente estos activos, cuánto valen realmente estas inversiones. Y después está la liquidez: ¿cuánta liquidez tienes realmente cuando necesitas salir?
E: ¿Y hay algo que pueda cambiar esos riesgos?
MP: La regulación normalmente no llega hasta que existe un problema. Después de la gran crisis financiera, los reguladores llegaron y dijeron: “Necesitamos regular mucho más a los bancos. Asumieron demasiado riesgo”.
Normalmente, desafortunadamente, ocurre algo malo y después llegan los reguladores. Y esperas que no sea algo realmente grande, que sea en los márgenes, en lo que no esté involucrado todo el mundo. Pero existen riesgos y no todos van a jugar de la misma manera.
Como es un mercado nuevo, creo que los actores más grandes tienen una mentalidad de riesgo que entendemos. Hay actores de segundo y tercer nivel que están entrando al mercado, que quizá no tengamos tanta visibilidad sobre sus operaciones. Y no estoy seguro de que estén operando de la misma manera que los más grandes.
E: Volviendo a México, ¿tiene suficientes oportunidades de crédito privado?
Marc Pinto: Sí, las pymes no están recibiendo el financiamiento que les gustaría obtener y es un área en la que podría participar el crédito privado. Hay que recordar que los grandes prestamistas de crédito privado comenzaron como firmas de private equity. Así que entienden a las empresas pequeñas, a las empresas en crecimiento. Y hay mucha innovación en México.
Una de las cosas que he aprendido conforme he viajado por el mundo es que una de las razones por las que Estados Unidos ha tenido tanto éxito es que tenemos capital disponible para todo tipo de inversiones. Para las empresas más grandes y para dos tipos trabajando en un garaje. Y en la mayoría de los demás países es muy difícil conseguir dinero para las empresas más pequeñas.
E: Durante los últimos años México ha hablado mucho de nearshoring. Desde el punto de vista del financiamiento, ¿están viendo proyectos concretos derivados de esta tendencia? El país necesita inversiones importantes en energía, agua, logística o infraestructura, ¿el crédito privado puede ser una fuente relevante para financiarlo?
MP: Es una oportunidad. Uno de los vientos a favor para el crédito privado es esta desglobalización. Después del Liberation Day, los países han tenido que pensar cómo hacer las cosas ellos mismos. Si importaba productos médicos, quizá ahora necesito fabricarlos en casa. Si importaba o dependía de Estados Unidos para la defensa, como ocurría en Europa, ahora necesitan desarrollar manufactura de defensa propia.
Esta desglobalización está generando un renacimiento manufacturero y el crédito privado puede participar. Con la globalización, redujimos el costo de muchas cosas al buscar ventajas competitivas: si puedes fabricar esto al menor costo, simplemente te lo compro a ti. La desglobalización va a incrementar la necesidad de capital, porque necesitas tener una empresa de dispositivos médicos en México. Y va haber una en Estados Unidos y Francia la va a tener una en su país.
No es muy eficiente, pero ésa es la realidad del mundo en el que vivimos.
Esto cuesta dinero, así que necesitas capital. Los bancos están dispuestos a proporcionar una parte, pero tendrán restricciones de capital. Los mercados públicos quizá también. Y por eso el crédito privado será otra fuente de capital que ayude a resolver algunos de esos problemas.
E: ¿Qué evolución cree que habrá para el crédito privado en México en los próximos cinco años?
MP: Va a tomar tiempo. Aunque hablamos de un gran crecimiento —hablamos de 2 billones de dólares en direct lending de crédito privado a nivel global—, solo el mercado bancario estadounidense tiene algo así como 12 billones de dólares en préstamos.
Así que está creciendo, pero no tiene la misma relevancia que los bancos o el mercado público de renta fija. Hemos visto, en promedio, un crecimiento de alrededor de 15% anual. Lo que ocurrió en América Latina es que vimos mucho crecimiento y en los últimos años se ha estabilizado un poco.
Pero vemos el potencial. Podríamos ver un crecimiento de entre 5% y 10%, incluso más, por año en crédito privado durante los próximos cinco años.