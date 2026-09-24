Renzo Merino, vicepresidente de Riesgo Soberano de Moody’s Ratings, explicó que el gobierno reconoce ahora una reducción más lenta del déficit y una deuda que continuará al alza. Esas previsiones se acercan al escenario que la calificadora ya contemplaba cuando rebajó la nota de México a Baa3 , el último escalón del grado de inversión. Por eso, las nuevas cifras no llevaron, por sí solas, a modificar la perspectiva estable.

El riesgo está en lo que ocurra después, pues Moody’s observará si México consigue frenar el aumento de la deuda o si una trayectoria fiscal cada vez más difícil de corregir revela una menor capacidad para manejar las finanzas públicas.

La deuda cuesta más

Antes de modificar su evaluación, Moody’s esperaba que la deuda del gobierno se estabilizara alrededor de 50% del PIB. Ese escenario cambió. Según Merino, la deuda aumentó casi 10 puntos del PIB entre 2023 y 2025, cuando partía de un nivel cercano a 40%. Con una reducción del déficit más gradual que la prevista inicialmente por el gobierno, la calificadora proyecta ahora que se aproxime a 55% del PIB en los próximos años.

El tamaño de la deuda es sólo una parte del problema, la otra es cuánto cuesta pagarla. Merino señaló que México destina 17% de los ingresos del gobierno general al pago de intereses, frente a 11% en 2021. El promedio de los países con una calificación comparable es de 9%.

La comparación le preocupa porque México dedica casi el doble de sus ingresos a intereses que ese grupo, a pesar de que su deuda todavía es menor en proporción a la economía. En términos prácticos, una mayor parte de los recursos disponibles debe cubrir obligaciones adquiridas, lo que estrecha el margen para otros gastos.

Merino recordó que el gobierno hizo un esfuerzo por elevar la recaudación y contener el gasto primario, que excluye los intereses. Pero el costo de financiar déficits más amplios a tasas más altas y los apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex) absorbieron parte del ajuste.

Esas presiones contribuyeron a que Moody’s revisara su escenario de deuda y recortara la calificación en mayo.