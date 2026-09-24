Pemex necesitará apoyos anuales del gobierno hasta por 10,000 mdd, pese a la meta de autosuficiencia

Sin embargo, la estimación de la calificadora consideró que la empresa estatal requerirá más apoyos del erario público que rondan hasta los 10,000 millones de dólares anuales para el próximo lustro, equivalentes a 177,314 millones de pesos, al tipo de cambio de este jueves.

“En números redondos en promedio esperamos al menos 10,000 millones de dólares de transferencia cada año por un periodo de cinco años”, explicó durante conferencia con medios en el marco del Moody’s Inside México 2026.



Sin embargo, ese plazo de cinco años y el monto de transferencias podría incrementarse si no cambia el manejo operativo de la petrolera estatal, que va desde las exploración y extracción hasta la refinación.

En caso de que las finanzas de Pemex empiecen a mejorar y le permitan empezar a hacer frente a sus vencimientos, es posible que para 2030 la petrolera reduzca su deuda financiera hasta los 57 millones de dólares. Si bien se trata de una cifra considerable, es menor respecto a los 97.2 millones de dólares que tiene registrada al cierre de junio pasado.

Los apoyos para Pemex

El gobierno federal ha entregado apoyos para la petrolera de manera constante. En 2025, las transferencias alcanzaron los 396.2 millones de pesos, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Para 2027, el Presupuesto de Proyecto de Egresos de la Federación (PPEF) contempla apoyos a la petrolera por 81,000 millones de pesos para amortizaciones de deuda.

La transferencia se da en medio de una promesa hecha en 2025 por el gobierno federal en la que se dijo que para 2027 sería el año de la ‘autosuficiencia’ de Pemex, es decir, que la empresa ya no necesitaría transferencias de recursos públicos y podría hacer frente por sí sola a sus obligaciones financieras.