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Pemex necesitará apoyos anuales del gobierno hasta por 10,000 mdd, pese a la meta de autosuficiencia

Moody’ s estima que la petrolera requerirá por cinco años más el respaldo público para enfrentar sus deudas, mientras persisten desafíos operativos que podrían prolongar esta dependencia.
jue 24 septiembre 2026 06:04 PM
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Una plataforma petrolera en medio del mar.
Pemex recibirá 81,000 millones de pesos en 2027 para sus amortizaciones de deuda. (Pemex/Facebook)

La insuficiencia de recursos al interior de Pemex hacen que el requerimiento de apoyos por parte del gobierno federal se mantengan necesarios para los próximos cinco años.

Roxana Muñoz, vicepresidente senior de Moody’s Ratings, expuso que aunque los apoyos que se brindan a la petrolera para sus amortizaciones de deuda son menores, no está directamente relacionados con una reducción de sus obligaciones financieras, sino que está asociados a los vencimientos de deuda del próximo año, a fin de que sean menores que en 2025 y 2026.

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Sin embargo, la estimación de la calificadora consideró que la empresa estatal requerirá más apoyos del erario público que rondan hasta los 10,000 millones de dólares anuales para el próximo lustro, equivalentes a 177,314 millones de pesos, al tipo de cambio de este jueves.

“En números redondos en promedio esperamos al menos 10,000 millones de dólares de transferencia cada año por un periodo de cinco años”, explicó durante conferencia con medios en el marco del Moody’s Inside México 2026.


Sin embargo, ese plazo de cinco años y el monto de transferencias podría incrementarse si no cambia el manejo operativo de la petrolera estatal, que va desde las exploración y extracción hasta la refinación.

En caso de que las finanzas de Pemex empiecen a mejorar y le permitan empezar a hacer frente a sus vencimientos, es posible que para 2030 la petrolera reduzca su deuda financiera hasta los 57 millones de dólares. Si bien se trata de una cifra considerable, es menor respecto a los 97.2 millones de dólares que tiene registrada al cierre de junio pasado.

Los apoyos para Pemex

El gobierno federal ha entregado apoyos para la petrolera de manera constante. En 2025, las transferencias alcanzaron los 396.2 millones de pesos, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Para 2027, el Presupuesto de Proyecto de Egresos de la Federación (PPEF) contempla apoyos a la petrolera por 81,000 millones de pesos para amortizaciones de deuda.

La transferencia se da en medio de una promesa hecha en 2025 por el gobierno federal en la que se dijo que para 2027 sería el año de la ‘autosuficiencia’ de Pemex, es decir, que la empresa ya no necesitaría transferencias de recursos públicos y podría hacer frente por sí sola a sus obligaciones financieras.

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La analista considera que es indispensable una reestructura de Pemex en todas sus áreas productivas, a fin de incorporar nuevas reservas, más producción de hidrocarburos , mantenimiento en las refinerías y con ello mayor producción de combustibles .

Además de esas complejidades, Pemex enfrenta un escenario de alta volatilidad de los energéticos, con un petróleo que ronda los 100 dólares por barril, que se traduce en combustibles que aumentan sus precios.

La respuesta de México para contener la inflación y el alza de los combustibles en protección de los consumidores es sacrificar el IEPS, dar estímulos complementarios e incluso ofrecer descuentos en las terminales de Pemex donde se hace la venta al mayoreo.

Lo que implica un impacto directo para las finanzas públicas que dejan de recaudar IEPS e incluso que ahora destinan recursos para subsidiar el diésel. Mientras que Pemex pierde al vender sus combustibles por debajo del precio del mercado.

Al respecto, Muñoz dijo que a eso se suma que Pemex tiene que pagar el petróleo y los combustibles a precios del mercado internacional sin ningún tipo de descuento.

“Pemex ya traía un déficit de 5,000 millones de dólares en refinación, y este se puede incrementar con el precio del petróleo, de los combustibles y si las refinerías no están trabajando de manera eficiente y no producen más combustibles”, dijo a pregunta expresa de Expansión.

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