“Pensamos que esto es muy importante. La preocupación por las finanzas municipales es histórica en México. A lo largo de muchas administraciones se ha buscado la fórmula para hacer la propuesta que ustedes tienen en este momento, es muy importante y pensamos que es una propuesta que en todo momento respeta la autonomía municipal conforme el artículo 115 constitucional”, dijo Amador Zamora a diputados y ante cuestionamientos de la legisladora Magdalena Núñez Monreal del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El titular de Hacienda destacó que en la propuesta de Ley se contempla la creación de una plataforma de colaboración entre la federación y los municipios “salvaguardando en todo momento, no nada más la autonomía, sino también la titularidad de los ingresos por catastro de los municipios del país”.

La iniciativa de Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral fue enviada el pasado nueve de septiembre, por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión para su discusión y su posible votación en el pleno, ayer martes 29 de septiembre, fue aprobada en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

Entre los objetivos de esta propuesta destacan: fijar principios y criterios comunes entre la Federación, los estados y los municipios para fortalecer, modernizar, homologar, actualizar e interoperar los catastros y los registros públicos de la propiedad.

Además garantizar certeza jurídica; digitalizar y homologar trámites; implementar herramientas e identificadores únicos como: la Plataforma Nacional Catastral, la Plataforma Nacional de Registros Públicos de la Propiedad, la Clave Única Catastral y la Cédula Única Catastral y Registral. Por igual, fortalecer las finanzas y recaudación municipal y mejorar el ordenamiento territorial y la planeación urbana.

El titular de Hacienda destacó que de aprobarse e implementarse esta Ley, todos los ingresos resultantes van a terminar en las tesorerías de los municipios.

La medida ayudaría a reducir presiones para el gasto del Ejecutivo y aminorar la dependencia de los gobiernos locales, de los recursos que les transfiere el gobierno federal.