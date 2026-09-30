La recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) mayormente pagado por las empresas, contribuyó con el 46.3% del total de los ingresos del gobierno federal, en el periodo enero-agosto, de acuerdo con las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La aportación del ISR a los ingresos del gobierno disminuye por tercera vez y reporta su menor nivel desde 2021
Esta proporción es la más baja desde enero-agosto de 2021, cuando el ISR contribuyó al gobierno federal el 44% de sus ingresos, en el sexenio a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Además, es la tercera vez consecutiva que esta contribución disminuye, en mismo periodo, pues en 2023 alcanzó un máximo histórico de 50.3%, en 2024 bajó a 49.7%, en 2025 llegó a 49%, hasta 46.3% este año.
Entre los factores detrás de una menor recaudación del ISR están la incapacidad estructural para el crecimiento de la economía, y un menor ritmo en los ingresos por fiscalización.
“La causa es la incapacidad estructural y esto es lo peligroso. La incapacidad estructural de la economía de crecer, esto no es transitorio, no es por un mal año, no es por Trump, no es porque estamos en medio de las negociaciones. Es que no están logrando hacer que estructuralmente la economía crezca. Y si la economía no crece, no va a haber más recaudación de ISR”, comentó Gerardo Herrera, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
De acuerdo con el académico, el crecimiento económico ha promediado 1.9% de 2018 a 2025, el mismo crecimiento anual reportado en el segundo trimestre de este año. De acuerdo con un análisis de México Cómo Vamos, el reciente resultado quedó por debajo de la previsión de 2.1%, y aunque alcanzó un máximo histórico, el PIB per cápita aún se mantiene en niveles similares a los de 2017.
Para la think tank, la seguridad pública es indispensable para el crecimiento sostenido y compartido. Además, se requiere que el Plan México se traduzca en mayor inversión mediante proyectos con esquemas mixtos público-privado, que fortalezcan las capacidades productivas de largo plazo, especialmente en generación eléctrica. Al cierre de agosto, la inversión física reportó un crecimiento de 1.9%, tras continuas caídas en el año. En total se destinaron 539,489 millones de pesos a este concepto.
Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, destacó hoy en comparecencia en la Cámara de Diputados, que este crecimiento ya es reflejo de los esquemas para la inversión mixta, que se impulsaron a través de la aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar.
Menos ingresos por fiscalización
Detrás de la menor aportación del ISR a los ingresos del gobierno federal, también está la menor llegada de dinero por actos de fiscalización, a pesar de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incrementado estas acciones para recaudar más, destacó el académico de la Universidad Panamericana.
México Evalúa refiere que las bajas en los cobros por fiscalización inciden en la recaudación tributaria total, lo cual revela los límites del modelo de recaudación por fiscalización que sostuvo el crecimiento tributario desde 2021, pero que registró caídas en 2025 y ahora en 2026.
Amador Zamora, en comparecencia por el Paquete Económico, destacó que la estrategia continuará en este sentido, reforzando acciones contra la evasión, la elusión y las facturas falsas, en vez de implementar una reforma fiscal.
Cabe destacar que, en el primer semestre de 2026, el fisco cobró un total de 580,782 millones de pesos por la realización de 28,830 actos de fiscalización, lo que representó un descenso en lo recaudado de 1.05%, pese a que se realizaron 5,598 auditorías más en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Cifras de Hacienda refieren que de enero a agosto, el total de los ingresos del gobierno federal fue de 4.3 billones de pesos, de los cuales el ISR aportó 1.9 billones, con lo que quedó 124,400 millones por debajo de lo aprobado. En comparación con el total de los ingresos del sector público, el ISR aportó el 35.3%, cuando en el mismo periodo del año pasado fue 37.9%. Frente al mismo periodo del año pasado decreció 5.6%.