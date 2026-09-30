La aportación del ISR a los ingresos del gobierno disminuye por tercera vez y reporta su menor nivel desde 2021

Esta proporción es la más baja desde enero-agosto de 2021, cuando el ISR contribuyó al gobierno federal el 44% de sus ingresos, en el sexenio a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Además, es la tercera vez consecutiva que esta contribución disminuye, en mismo periodo, pues en 2023 alcanzó un máximo histórico de 50.3%, en 2024 bajó a 49.7%, en 2025 llegó a 49%, hasta 46.3% este año.

Entre los factores detrás de una menor recaudación del ISR están la incapacidad estructural para el crecimiento de la economía, y un menor ritmo en los ingresos por fiscalización.

“La causa es la incapacidad estructural y esto es lo peligroso. La incapacidad estructural de la economía de crecer, esto no es transitorio, no es por un mal año, no es por Trump, no es porque estamos en medio de las negociaciones. Es que no están logrando hacer que estructuralmente la economía crezca. Y si la economía no crece, no va a haber más recaudación de ISR”, comentó Gerardo Herrera, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

De acuerdo con el académico, el crecimiento económico ha promediado 1.9% de 2018 a 2025, el mismo crecimiento anual reportado en el segundo trimestre de este año. De acuerdo con un análisis de México Cómo Vamos, el reciente resultado quedó por debajo de la previsión de 2.1%, y aunque alcanzó un máximo histórico, el PIB per cápita aún se mantiene en niveles similares a los de 2017.

Para la think tank, la seguridad pública es indispensable para el crecimiento sostenido y compartido. Además, se requiere que el Plan México se traduzca en mayor inversión mediante proyectos con esquemas mixtos público-privado, que fortalezcan las capacidades productivas de largo plazo, especialmente en generación eléctrica. Al cierre de agosto, la inversión física reportó un crecimiento de 1.9%, tras continuas caídas en el año. En total se destinaron 539,489 millones de pesos a este concepto.