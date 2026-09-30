La inflación superaría 4% sin apoyos fiscales a gasolinas y diésel, asegura el secretario de Hacienda

“La Secretaría de Hacienda ha contribuido a proteger el poder adquisitivo de las familias mediante mecanismos de contención de presiones inflacionarias provenientes principalmente de choques externos, particularmente en los precios de los combustibles. Gracias a estas medidas, la inflación se ubica hoy en 3.4%, dentro del rango del Banco de México. Si estas no hubieran sido puestas en marcha, nuestra estimación es que la inflación el día de hoy sería superior al 4%”, dijo en su discurso de arranque, entre gritos y rechiflas de la oposición.

A causa de las alzas de precios del petróleo y sus derivados a nivel mundial, el gobierno de México ha otorgado estímulos o subsidios a las cuotas por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) desde la primera semana de abril de este año y hasta esta semana, estos han oscilado desde 4% para la Premium, y superado hasta el 100% para el diésel, pues en las últimas tres semanas este combustible, ha tenido cuota cero, además de estímulos complementarios por litro.

La meta de Banco de México para la inflación es de 3%, con un intervalo de variabilidad de un punto porcentual arriba o abajo. En la primera quincena de septiembre, la inflación reportó un índice de 3.42%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

No obstante, otorgar estos subsidios representa pérdidas fiscales para el erario, estimaciones del IMEF destacan que al cierre de junio 2026, estos apoyos representaron más de 47,000 millones de pesos. Al cierre de julio esta recaudación reportó una caída de 3.4% real, frente al mismo periodo del año pasado. De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación aprobada, el objetivo del IEPS federal, que es al que aplican los estímulos, es una recaudación de 432,487 millones de pesos, en julio esta sumaba 222,231 millones, que representan el 51.3%.