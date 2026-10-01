Ley de Economía Digital impulsará pagos más eficientes y ventas de las Pymes, dicen Visa y Mercado Pago

Uso de efectivo implica altos costos, dice Mercado Pago

Pedro Rivas, director general de Mercado Pago México, señaló que reducir el uso del efectivo no sólo implica cambiar la forma en que las personas realizan sus operaciones, sino también disminuir los costos asociados con una economía donde buena parte de las transacciones permanece fuera del entorno digital.

“El costo del efectivo no solo es mucho más real de lo que se ve. Nosotros sabemos muy bien cuando interactúa con los usuarios todos los productos que le podemos dar, desde una cuenta que le rinde, hasta un crédito, hasta la capacidad de cobrar. Todo eso sabemos que es superior al efectivo. Pero también a nivel de sociedad, el hecho de que tengas mucho efectivo significa que hay mucha opacidad. Y esa opacidad tiene un costo grande para la sociedad”, afirmó.

Rivas consideró que el avance hacia los pagos digitales forma parte de una evolución que ya han experimentado otras economías y que la iniciativa de ley se suma a ese proceso.

Nos estamos yendo hacia una economía más digital. Es el camino natural, es el camino que hemos visto en unas economías más avanzadas. Y esta ley es parte de ese proceso. Pedro Rivas, director general de Mercado Pago.

El directivo reconoció que la transición será gradual debido a que todavía existen consumidores y comercios acostumbrados a utilizar efectivo.

“Entonces eso va a tardar tiempo en ocurrir. Ahora con el gobierno federal impulsando alguna de estas cosas para que ocurran más rápido y para que algunos servicios estén mucho mejor servidos con el efectivo digital, ayudará a lo que la iniciativa privada viene haciendo desde hace mucho, tratar de exponer con beneficios del dinero digital”, dijo.

Para Rivas, la iniciativa no implica una desaparición inmediata del efectivo, sino una transición hacia un mayor uso de herramientas digitales.

