La digitalización de los pagos puede ayudar a las pequeñas y medianas empresas a vender más, modernizar sus operaciones y reducir su dependencia del efectivo, de acuerdo con Visa y Mercado Pago.
Ley de Economía Digital impulsará pagos más eficientes y ventas de las Pymes, dicen Visa y Mercado Pago
La digitalización de los pagos puede ayudar a las pequeñas y medianas empresas a vender más, modernizar sus operaciones y reducir su dependencia del efectivo, de acuerdo con Visa y Mercado Pago.
En entrevista con Expansión, los directores generales en México de ambas firmas coincidieron en que la iniciativa de Ley de Economía Digital llega en un momento en que el sector privado ya avanza en la incorporación de pequeños negocios a los pagos digitales y consideraron que el impulso del gobierno puede acelerar este proceso.
Francisco Valdivia, director general de Visa México, destacó que la empresa alcanzó la digitalización de un millón de micro y pequeños negocios mediante una alianza con la Secretaría de Economía y otros participantes del ecosistema de pagos.
Explicó que el programa busca llevar tecnología a negocios que tradicionalmente han dependido del efectivo y ayudarlos a mejorar su operación.
“Justamente para llegar a los micro y pequeños negocios, sumar a su modernización, a su eficiencia, a que puedan vender más y a más clientes a través de una iniciativa que atiende directamente a un sector que estaba muy necesitado de tecnología”, señaló Valdivia.
El directivo agregó que la incorporación de pagos digitales ya muestra resultados entre los comercios participantes. En el programa Crece tu MiPyme con Pagos Digitales, 68% de los negocios reportó un incremento en sus ventas durante el mes posterior a la adopción de esta tecnología.
Lo que te hace realmente escalar en esa adopción, al menos en pagos digitales, es la confianza basada en estándares, seguridad y en productos.
Uso de efectivo implica altos costos, dice Mercado Pago
Pedro Rivas, director general de Mercado Pago México, señaló que reducir el uso del efectivo no sólo implica cambiar la forma en que las personas realizan sus operaciones, sino también disminuir los costos asociados con una economía donde buena parte de las transacciones permanece fuera del entorno digital.
“El costo del efectivo no solo es mucho más real de lo que se ve. Nosotros sabemos muy bien cuando interactúa con los usuarios todos los productos que le podemos dar, desde una cuenta que le rinde, hasta un crédito, hasta la capacidad de cobrar. Todo eso sabemos que es superior al efectivo. Pero también a nivel de sociedad, el hecho de que tengas mucho efectivo significa que hay mucha opacidad. Y esa opacidad tiene un costo grande para la sociedad”, afirmó.
Rivas consideró que el avance hacia los pagos digitales forma parte de una evolución que ya han experimentado otras economías y que la iniciativa de ley se suma a ese proceso.
Nos estamos yendo hacia una economía más digital. Es el camino natural, es el camino que hemos visto en unas economías más avanzadas. Y esta ley es parte de ese proceso.
El directivo reconoció que la transición será gradual debido a que todavía existen consumidores y comercios acostumbrados a utilizar efectivo.
“Entonces eso va a tardar tiempo en ocurrir. Ahora con el gobierno federal impulsando alguna de estas cosas para que ocurran más rápido y para que algunos servicios estén mucho mejor servidos con el efectivo digital, ayudará a lo que la iniciativa privada viene haciendo desde hace mucho, tratar de exponer con beneficios del dinero digital”, dijo.
Para Rivas, la iniciativa no implica una desaparición inmediata del efectivo, sino una transición hacia un mayor uso de herramientas digitales.