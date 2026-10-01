El efecto más concreto es que 28.8% de las empresas consultadas redujo o pospuso proyectos por la reforma judicial. Otro 38.9% señala que ahora actúa con mayor cautela antes de invertir . La preocupación, por tanto, tiene dos expresiones: proyectos que ya sufrieron un ajuste y decisiones que requieren más cuidado antes de recibir luz verde.

Los datos corresponden a la primera medición del Monitor Judicial de Data Coparmex, con la participación de 3,721 empresas afiliadas a sus 71 centros empresariales. En conjunto, 67.8% reportó un impacto negativo de la reforma en sus decisiones de inversión o expansión, mientras que 3.6% identificó efectos positivos.

¿Por qué pesa la justicia en las inversiones?

La conexión entre un tribunal y una inversión puede parecer distante, hasta que aparece un conflicto. Un proyecto depende de que los contratos se cumplan, de que la propiedad esté protegida y de que existan mecanismos para reclamar frente a una decisión de la autoridad.

Si una empresa percibe que esos mecanismos son menos previsibles, la incertidumbre entra en sus cálculos: importa cuánto puede ganar, pero también qué tan difícil sería defender lo que puso en juego.

En la encuesta, 55.9% considera que disminuyó la certeza sobre la protección de la propiedad, el cumplimiento de los contratos y el acceso al amparo. Apenas 3.3% percibe una mejora.

Ese es el vínculo que plantea el análisis de Coparmex: la desconfianza en la respuesta judicial puede elevar las precauciones que una empresa toma antes de comprometer recursos.

Protegerse también cuesta

La reacción tampoco se limita a esperar, ya que 46.3% de las empresas encuestadas ya cambió su estrategia de protección jurídica, con ajustes en contratos, mecanismos de arbitraje, seguros o estrategias de litigio. Otro 34.5% evalúa modificaciones.

Así, 80.8% ya tomó medidas o analiza cómo reforzar su protección. Para Coparmex, esa necesidad convierte la incertidumbre en un costo adicional de operación.