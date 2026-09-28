En una carta enviada a Trump, cinco asociaciones que aseguran representar a la mayor parte de la producción siderúrgica estadounidense y a cientos de miles de trabajadores exhortaron al mandatario a “mantenerse firme” ante cualquier intento de debilitar los aranceles al acero y sus derivados.

La petición fue firmada por la Steel Manufacturers Association, el American Iron and Steel Institute, la American Line Pipe Producers Association, la Specialty Steel Industry of North America y el American Institute of Steel Construction.

“Debilitar los aranceles ahora pondría en riesgo ese progreso y amenazaría los empleos estadounidenses y los beneficios económicos y de seguridad nacional que la política fue diseñada para proteger”, señala el documento.

México busca reducción a aranceles en acero

La presión de las acereras aparece en un momento decisivo para México. El gobierno de Claudia Sheinbaum busca que Washington reduzca los aranceles de 50% al acero y aluminio, además de las tarifas aplicables a automóviles y autopartes.

Sheinbaum aseguró que su gobierno hace todo lo posible para alcanzar pronto un acuerdo con Estados Unidos, después de una conversación con Trump que calificó como positiva.

Aunque no existe una fecha límite formal, funcionarios de ambos países ven posibilidades de cerrar un entendimiento antes de que concluya 2026. El escenario más ambicioso sería alcanzarlo antes de las elecciones intermedias estadounidenses del 3 de noviembre.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha viajado de forma recurrente a Washington para negociar los temas pendientes . México busca colocar la reducción de los aranceles al acero, aluminio y sector automotriz dentro de un acuerdo más amplio relacionado con la revisión del T-MEC.

La apuesta mexicana puede incluir un sistema de cupos: determinado volumen de acero entraría a Estados Unidos sin arancel o con una tasa menor, mientras las exportaciones que rebasen ese límite pagarían la tarifa completa.

México sostiene que el gravamen carece de justificación dentro de una región comercial integrada. También argumenta que Estados Unidos mantiene un superávit en su comercio siderúrgico con México, por lo que los envíos mexicanos no representan el desequilibrio que Washington atribuye a otros proveedores.