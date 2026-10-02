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Economía

Banxico cierra el programa de envío de remesas "Directo a México"; garantiza operaciones ordenadas

El servicio mantendrá la continuidad de sus operaciones con normalidad para procesar y liquidar todas las transacciones que se realicen hasta el 20 de noviembre del presente año, informó el banco central mexicano.
vie 02 octubre 2026 06:13 PM
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Banxico cierre de programa Directo a México
El Banco de México destacó que estará atento al cierre ordenado del programa Directo a México®, reafirmando su compromiso de promover el sano desarrollo del sistema financiero. (Foto: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Image.)

El Banco de México (Banxico) garantizó que el programa Directo a México® finalizará sus operaciones de manera ordenada el 20 de noviembre de 2026.

Lo anterior, en seguimiento a la notificación emitida por los Bancos de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) sobre su decisión de discontinuar el servicio de envío de transferencias electrónicas de fondos transfronterizas realizadas a través de este programa.

De acuerdo con el órgano autónomo, la decisión se suma al cierre de servicios que la Reserva Federal ha realizado en otros corredores de pagos transfronterizos.

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"En apego a los Principios para las Infraestructuras de Mercado Financiero emitidos por el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores, el Banco de México y la Reserva Federal llevan a cabo acciones coordinadas para asegurar un cierre ordenado del servicio", destacó Banxico en un comunicado.

Informó que e stas acciones garantizarán que el cierre del programa se realice de manera segura y eficiente, y que el servicio mantendrá la continuidad de sus operaciones con normalidad para procesar y liquidar todas las transacciones que se realicen hasta el 20 de noviembre del presente año.

"El Banco de México estará atento al cierre ordenado del programa Directo a México®, reafirmando su compromiso de promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciando el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, al tiempo que mantiene vigente su relación con la Reserva Federal", concluyó el banco central mexicano.

Antecedentes del programa Directo a México

De acuerdo con información de Banxico, en el 2001, en respuesta a la "Sociedad para la prosperidad" entre México y Estados Unidos, el Banco de México y los Bancos de la Reserva Federal de los Estados Unidos acordaron estudiar la posibilidad de interconectar sus sistemas de pagos. La interconexión ha provisto a nuestras economías de un mecanismo eficiente para intercambiar pagos entre cuentas bancarias de ambos países.

En octubre de 2003, los Bancos de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco de México conectaron sus sistemas de pago para el envío de los pagos de los pensionados del Gobierno de los Estados Unidos que radican en México.

Posteriormente, desde el 2 de febrero de 2004, los usuarios de las instituciones financieras de los Estados Unidos suscritas a Directo a México pueden enviar pagos a cualquier cuenta bancaria en México.

Desde julio de 2005, este servicio de pagos se registró con el nombre Directo a México®.

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Banco de México Remesas

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