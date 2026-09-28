Pemex arrastra calificación de México a grado especulativo: Alejandro Werner; prevé déficits fiscales de 4 a 5% a 2030

Lo anterior, tras la expectativa del gobierno mexicano, a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, de reducir el déficit fiscal hacia un nivel de 3% del PIB para 2032, contenida en el Paquete Económico 2027.

Werner, quien fue subsecretario de Hacienda de 2006 a 2010 , destacó que “para estabilizar la deuda como proporción del PIB, el país necesita una mejora del balance primario de al menos dos puntos porcentuales del PIB, lo cual solo ocurrirá si se implementa una reforma fiscal”.

Refirió que una parte creciente de la agenda de infraestructura se financia mediante vehículos cuasifiscales cuyas obligaciones son difíciles de rastrear. Por lo que, debido a los recientes deslices fiscales y al bajo crecimiento, las agencias calificadoras redujeron la calificación de México en uno y dos escalones en los últimos seis años, poniendo en riesgo el grado de inversión del país.

“Ni López Obrador, ni Sheinbaum han logrado restablecer la solidez financiera autónoma de la petrolera estatal Pemex, que ahora constituye otro factor que arrastra la calificación soberana de México hacia el grado especulativo”, escribió Werner, quien fungió como director del departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), de 2013 a 2021.

De acuerdo con las proyecciones en el Paquete Económico 2027, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, propone un déficit fiscal o Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) de 3.9% del PIB para 2027, pero este se queda corto en comparación con el 2.5% del PIB que recomienda el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la think tank México Evalúa, para encaminar realmente al país hacia una consolidación de la deuda.

Destacó que la trayectoria de la deuda también se ve presionada por el aumento en el gasto en pensiones y salud, así como por un crecimiento muy bajo combinado con tasas de interés implícitas relativamente altas.