El economista y ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner contempla un “escenario base más plausible para el resto del sexenio” con déficits de 4% a 5% del PIB, de acuerdo con un artículo publicado por el Peterson Institute for International Economics (PIIE), “ After two years, where is Mexcio heading under President Sheinbaum " (Después de dos años, ¿hacia dónde se dirige México bajo la presidenta Sheinbaum?)
Pemex arrastra calificación de México a grado especulativo: Alejandro Werner; prevé déficits fiscales de 4 a 5% a 2030
Lo anterior, tras la expectativa del gobierno mexicano, a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, de reducir el déficit fiscal hacia un nivel de 3% del PIB para 2032, contenida en el Paquete Económico 2027.
Werner, quien fue subsecretario de Hacienda de 2006 a 2010 , destacó que “para estabilizar la deuda como proporción del PIB, el país necesita una mejora del balance primario de al menos dos puntos porcentuales del PIB, lo cual solo ocurrirá si se implementa una reforma fiscal”.
Refirió que una parte creciente de la agenda de infraestructura se financia mediante vehículos cuasifiscales cuyas obligaciones son difíciles de rastrear. Por lo que, debido a los recientes deslices fiscales y al bajo crecimiento, las agencias calificadoras redujeron la calificación de México en uno y dos escalones en los últimos seis años, poniendo en riesgo el grado de inversión del país.
“Ni López Obrador, ni Sheinbaum han logrado restablecer la solidez financiera autónoma de la petrolera estatal Pemex, que ahora constituye otro factor que arrastra la calificación soberana de México hacia el grado especulativo”, escribió Werner, quien fungió como director del departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), de 2013 a 2021.
De acuerdo con las proyecciones en el Paquete Económico 2027, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, propone un déficit fiscal o Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) de 3.9% del PIB para 2027, pero este se queda corto en comparación con el 2.5% del PIB que recomienda el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la think tank México Evalúa, para encaminar realmente al país hacia una consolidación de la deuda.
Destacó que la trayectoria de la deuda también se ve presionada por el aumento en el gasto en pensiones y salud, así como por un crecimiento muy bajo combinado con tasas de interés implícitas relativamente altas.
La fortaleza que compensa la presión del gasto, es la ausencia de desequilibrios externos y el crecimiento del ahorro administrado por inversionistas institucionales locales. Como se espera que la cuenta corriente esté cercana al equilibrio, los déficits fiscales se pueden financiar con ahorro interno, en gran parte del sistema de pensiones, destacó Werner.
Consideró que los bancos están bien capitalizados, las reservas internacionales continúan aumentando y la demanda de deuda soberana en pesos es profunda, lo que permite al gobierno financiar sus déficits con comodidad.
“Incluso si la deuda pública supera el 60 % del PIB —una previsión más negativa que la oficial— y el emisor soberano acaba perdiendo su calificación de grado de inversión, Lo más probable es que México mantenga el acceso al mercado y su capacidad de financiamiento, tal como sucede con muchos mercados emergentes que no cuentan con grado de inversión”, aseveró Werner.
Bajo crecimiento económico
El economista, Alejandro Werner, explicó que en lo que va del siglo, México ha registrado la tasa de crecimiento promedio más baja de América Latina, a excepción de Venezuela, tal como lo refleja su PIB per cápita
Atribuyó la desaceleración más reciente a tres causas inmediatas: el deterioro de las instituciones y del Estado de derecho durante los últimos cuatro años; la incertidumbre sobre el futuro del acceso preferencial al mercado estadounidense, y el considerable aumento de los costos laborales unitarios registrado en los últimos seis años.
“Aún falta realizar un análisis empírico riguroso que desglose la contribución relativa de cada uno de estos factores”, sentenció. En cuanto a las proyecciones a mediano plazo, la cuestión relevante es si es probable que mejore alguno de los tres factores que frenan el crecimiento económico.
Comercio exterior
En materia de comercio exterior, el ex subsecretario de Hacienda, resaltó que México ha gestionado con destreza una de las negociaciones bilaterales más complejas de su historia reciente, logrando preservar una ventaja arancelaria significativa en el mercado estadounidense frente a terceros países, a pesar de las amenazas comerciales del presidente Donald Trump. No obstante, aún no ha logrado asegurar un acuerdo duradero, en el marco del T-MEC, que disipe la incertidumbre sobre las normas que regirán las relaciones comerciales a largo plazo.
Agregó que, en los últimos dos años, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos aumentaron 42%; mayormente por el auge de las exportaciones de equipos electrónicos, impulsadas por la inversión en inteligencia artificial (IA).
"Este resultado positivo en el comercio bilateral de México podría convertirse en un factor negativo durante las negociaciones, dado que uno de los objetivos declarados de la política comercial estadounidense es reducir los déficits bilaterales", comentó Werner.