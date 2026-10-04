Así es como algunas tienditas ya generan 14,500 pesos al mes por aceptar pagos con tarjeta

El uso de las terminales crece 68%

Además del monto de ventas, uno de los indicadores que Visa observa es el uso que hacen los comercios de las terminales punto de venta.

Luna explica que los comercios que comenzaron a utilizar una terminal a partir de enero de este año han incrementado 68% los pagos con tarjeta al corte de septiembre.



“Los comercios que arrancaron desde enero, vistos al día de hoy, han incrementado el uso de las terminales punto de venta en un 68%”, remarca Luna.

El crecimiento, agrega, complementa los ingresos que estos establecimientos ya obtenían mediante efectivo y permite que los pequeños negocios incorporen otra forma de cobro a sus operaciones diarias.

El programa es una alianza entre Visa y la Secretaría de Economía, con la participación de 11 socios estratégicos, entre adquirentes bancarios y agregadores tecnológicos.

Un millón de MiPymes ya están dentro del programa

“Crece Tu MiPyME con pagos digitales” comenzó la afiliación continua de comercios en enero de este año, después de que la iniciativa fuera anunciada formalmente a finales del año pasado.

El programa tiene como objetivo acercar herramientas de cobro digital a micro y pequeñas empresas, con una cobertura que no se ha limitado a las grandes ciudades.

Aunque una parte importante de la estrategia estuvo vinculada con la preparación de los comercios ante el flujo de visitantes que generó la Copa Mundial de la FIFA 2026, la distribución de las terminales alcanzó distintas regiones del país.

¿Cuánto puede vender una pequeña empresa con pagos digitales? Los datos de Visa muestran el promedio registrado entre los negocios del programa. (iStock by Getty)



De acuerdo con Visa, 36% de las terminales se colocaron en las sedes mundialistas, mientras que más de 60% se distribuyó en el resto del territorio nacional, incluyendo zonas urbanas, semiurbanas y rurales.

“Crece Tu MiPyME es una iniciativa que va a durar lo que dure la administración de la presidenta Sheinbaum, es decir, hasta 2030”, dijo.