Así es como algunas tienditas ya generan 14,500 pesos al mes por aceptar pagos con tarjeta

Las micro y pequeñas empresas que aceptan pagos con tarjeta generan en promedio 14,500 pesos al mes a través de este método de pago, de acuerdo con datos generados por Visa como parte del programa “Crece tu MIPYME con pagos digitales”, iniciativa que alcanzó el millón de negocios habilitados para cobrar de forma digital.
El dato muestra cómo los pagos electrónicos comienzan a formar parte de las ventas cotidianas de negocios como tiendas de abarrotes, fondas de comida corrida, torterías, pequeños restaurantes, locales en mercados públicos y establecimientos de artesanos.
En promedio, cada negocio realiza poco más de 30 operaciones digitales al mes, señala Arturo Luna, vicepresidente de Asuntos de Gobierno para Visa México.
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El uso de las terminales crece 68%
Además del monto de ventas, uno de los indicadores que Visa observa es el uso que hacen los comercios de las terminales punto de venta.
Luna explica que los comercios que comenzaron a utilizar una terminal a partir de enero de este año han incrementado 68% los pagos con tarjeta al corte de septiembre.
“Los comercios que arrancaron desde enero, vistos al día de hoy, han incrementado el uso de las terminales punto de venta en un 68%”, remarca Luna.
El crecimiento, agrega, complementa los ingresos que estos establecimientos ya obtenían mediante efectivo y permite que los pequeños negocios incorporen otra forma de cobro a sus operaciones diarias.
El programa es una alianza entre Visa y la Secretaría de Economía, con la participación de 11 socios estratégicos, entre adquirentes bancarios y agregadores tecnológicos.
Un millón de MiPymes ya están dentro del programa
“Crece Tu MiPyME con pagos digitales” comenzó la afiliación continua de comercios en enero de este año, después de que la iniciativa fuera anunciada formalmente a finales del año pasado.
El programa tiene como objetivo acercar herramientas de cobro digital a micro y pequeñas empresas, con una cobertura que no se ha limitado a las grandes ciudades.
Aunque una parte importante de la estrategia estuvo vinculada con la preparación de los comercios ante el flujo de visitantes que generó la Copa Mundial de la FIFA 2026, la distribución de las terminales alcanzó distintas regiones del país.
De acuerdo con Visa, 36% de las terminales se colocaron en las sedes mundialistas, mientras que más de 60% se distribuyó en el resto del territorio nacional, incluyendo zonas urbanas, semiurbanas y rurales.
“Crece Tu MiPyME es una iniciativa que va a durar lo que dure la administración de la presidenta Sheinbaum, es decir, hasta 2030”, dijo.
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Del banco a una aplicación en el celular
Una de las transformaciones que han facilitado la incorporación de pequeños negocios a los pagos digitales es la aparición de nuevos participantes en el mercado.
De acuerdo con Visa, los agregadores, como Clip, representan actualmente más de 80% de las terminales punto de venta colocadas en México. Actualmente existen terminales gratuitas o de bajo costo y soluciones que permiten convertir un teléfono inteligente en una terminal mediante tecnología conocida como Tap to Phone.
El modelo también permite que un comercio tenga una terminal sin asumir una renta fija, comisión, cuando no la utiliza, explicó Luna.
“El objetivo y la finalidad desde siempre de esta iniciativa fue ayudar a esos comercios a contar con mejores herramientas para poder competir con establecimientos más grandes... las tienditas de colonia, de barrio”, señaló.
El reto ya no es solo tener la tecnología
Luna consideró que México ya cuenta con infraestructura tecnológica y financiera suficiente para facilitar la incorporación de más negocios a los pagos digitales. También destacó que actualmente es posible abrir cuentas y contratar servicios financieros de manera remota desde un teléfono celular.
En ese contexto, el reto está cada vez más relacionado con la información y la confianza de los usuarios y comerciantes sobre la seguridad de las operaciones.
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Para los pequeños negocios, aceptar pagos electrónicos también puede reducir el manejo de efectivo y ofrecer mecanismos establecidos para atender aclaraciones por cobros duplicados o disputas sobre las operaciones.