A casi dos años de la presentación del Plan México, los primeros resultados todavía están lejos de cumplir algunas de sus metas. Estados Unidos hizo un balance de la estrategia de Claudia Sheinbaum para atraer inversiones, sustituir importaciones y fortalecer la producción nacional, y encontró avances, pero también rezagos en variables clave como inversión, empleo, competitividad y productividad.
EU ve avances modestos en el Plan México y rezagos en inversión y productividad
Las observaciones forman parte del Mexico Investment Climate Statement 2026, publicado recientemente por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que analiza las condiciones que encuentran los inversionistas extranjeros para operar en el país.
El documento dedica parte de su análisis al Plan México, presentado en enero de 2025 como una estrategia para atraer inversiones, sustituir importaciones, elevar el contenido nacional y desarrollar sectores considerados prioritarios.
Es ahí donde el Departamento de Estado hace directamente su valoración: “Poco más de un año después del lanzamiento del Plan México, los resultados han sido mixtos”.
La evaluación tiene dos caras, ya que reconoce “avances modestos” en el valor agregado nacional de las exportaciones y una ligera reducción de la pobreza laboral.
Pero coloca cinco indicadores del otro lado de la balanza: inversión, crecimiento económico, creación de empleo formal, competitividad y productividad, que, según el reporte, “se han deteriorado o permanecen por debajo de las metas”.
Los incentivos y el reto
El balance llega después de que el gobierno mexicano desplegara incentivos para acelerar las inversiones y fortalecer la producción nacional.
La administración de Sheinbaum contempla hasta 30,000 millones de pesos en deducciones fiscales para nuevas inversiones, equivalentes a unos 1,500 millones de dólares según el cálculo incluido por el Departamento de Estado.
Las empresas pueden aplicar deducciones inmediatas de entre 41% y 91% durante 2025 y 2026, dependiendo del activo adquirido. Para las inversiones realizadas entre 2027 y 2030, los porcentajes previstos van de 35% a 89%.
El Plan México busca además reducir de 2.6 años a uno el tiempo necesario para concretar una inversión, impulsar ocho sectores prioritarios y duplicar las exportaciones mexicanas de semiconductores hacia 2030.
Pero el desempeño de la economía muestra la magnitud del desafío.
México, ¿cómo vamos? señala que la economía creció 2.1% anual durante el segundo trimestre de 2026 y avanzó 1.5% frente al trimestre anterior. A pesar del repunte, considera que el ritmo todavía es insuficiente para alcanzar de manera sostenida su referencia de crecimiento de 4.5% anual.
El SAT en el radar
El reto de atraer capital no depende únicamente de los incentivos. El informe estadounidense dedica también espacio a las fricciones que enfrentan las compañías en su relación con el Servicio de Administración Tributaria.
El Departamento de Estado señala que entre 2019 y 2025 el SAT emprendió decenas de acciones de fiscalización enfocadas en grandes corporaciones nacionales e internacionales, dentro de los esfuerzos para incrementar la recaudación.
Durante 2025, empresas estadounidenses reportaron una fiscalización más intensa por parte del SAT, tácticas agresivas de negociación, solicitudes de información consideradas excesivas y cancelaciones impredecibles de certificados de sello digital.
También señalaron discrepancias relacionadas con el cobro del IVA a determinados productos importados y retrasos prolongados en las devoluciones de ese impuesto.
El reporte advierte que la inconsistencia en algunas auditorías ha generado costos legales y administrativos no previstos para las compañías.
Las devoluciones fiscales continuaron entre las preocupaciones durante 2026.
Empresas manufactureras multinacionales reportaron retrasos de hasta seis meses para recibir devoluciones del IVA. El informe también señala que el SAT realiza auditorías que pueden revisar retroactivamente hasta cinco años para determinar si las compañías cumplían los requisitos para recibir esos recursos.
Pero el propio reporte de Estados Unidos registra medidas adoptadas por el gobierno mexicano para atender parte de esas preocupaciones.
México conserva atractivos
El balance no implica que Washington considere que México haya dejado de ser atractivo para la inversión.
El Departamento de Estado destaca la cercanía y el acceso preferencial al mercado estadounidense, la estabilidad macroeconómica, el tamaño del mercado interno, una creciente base de consumidores, la disponibilidad de trabajadores capacitados y costos laborales comparativamente menores.
El top 10 se aleja
El crecimiento importa también porque una de las primeras metas del Plan México es colocar al país entre las 10 economías más grandes del mundo.
El think tank advierte que el país se movió en la dirección contraria entre 2024 y 2025: pasó del lugar 13 al 15 entre las mayores economías, con base en datos del Fondo Monetario Internacional.
Además, las perspectivas actualizadas del FMI citadas por la organización estiman un crecimiento de 1.2% para México en 2026, frente al 2.4% de Brasil, que ocupa el sitio 11.
El avance trimestral de 1.5% entre abril y junio muestra que México puede crecer a un mayor ritmo, aunque México, ¿cómo vamos? considera atípico ese resultado.
Para sostener un mayor crecimiento, la organización apunta a dos condiciones que también aparecen entre las preocupaciones recogidas por el Departamento de Estado: mayor seguridad pública y disponibilidad de energía, necesarias para atraer inversiones de alto valor agregado y ampliar la capacidad productiva.
Estados Unidos permanece además como la principal fuente de inversión extranjera en México. El capital estadounidense representó casi 40% del stock de IED en 2025, el país recibió flujos totales de inversión extranjera directa por 40,900 millones de dólares.
Pero esas ventajas conviven con incertidumbres. El reporte recoge preocupaciones de inversionistas relacionadas con energía confiable, inseguridad, corrupción y cambios regulatorios.
México, ¿cómo vamos? llega a una conclusión similar desde el desempeño económico: considera que, frente a la incertidumbre externa, generar condiciones de certidumbre interna será fundamental para impulsar la inversión, la productividad y la competitividad.