Las observaciones forman parte del Mexico Investment Climate Statement 2026, publicado recientemente por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que analiza las condiciones que encuentran los inversionistas extranjeros para operar en el país.

El documento dedica parte de su análisis al Plan México, presentado en enero de 2025 como una estrategia para atraer inversiones, sustituir importaciones, elevar el contenido nacional y desarrollar sectores considerados prioritarios.

Es ahí donde el Departamento de Estado hace directamente su valoración: “Poco más de un año después del lanzamiento del Plan México, los resultados han sido mixtos”.

La evaluación tiene dos caras, ya que reconoce “avances modestos” en el valor agregado nacional de las exportaciones y una ligera reducción de la pobreza laboral.

Pero coloca cinco indicadores del otro lado de la balanza: inversión, crecimiento económico, creación de empleo formal, competitividad y productividad, que, según el reporte, “se han deteriorado o permanecen por debajo de las metas”.

Los incentivos y el reto

El balance llega después de que el gobierno mexicano desplegara incentivos para acelerar las inversiones y fortalecer la producción nacional.

La administración de Sheinbaum contempla hasta 30,000 millones de pesos en deducciones fiscales para nuevas inversiones, equivalentes a unos 1,500 millones de dólares según el cálculo incluido por el Departamento de Estado.

Las empresas pueden aplicar deducciones inmediatas de entre 41% y 91% durante 2025 y 2026, dependiendo del activo adquirido. Para las inversiones realizadas entre 2027 y 2030, los porcentajes previstos van de 35% a 89%.

El Plan México busca además reducir de 2.6 años a uno el tiempo necesario para concretar una inversión, impulsar ocho sectores prioritarios y duplicar las exportaciones mexicanas de semiconductores hacia 2030.

Pero el desempeño de la economía muestra la magnitud del desafío.

México, ¿cómo vamos? señala que la economía creció 2.1% anual durante el segundo trimestre de 2026 y avanzó 1.5% frente al trimestre anterior. A pesar del repunte, considera que el ritmo todavía es insuficiente para alcanzar de manera sostenida su referencia de crecimiento de 4.5% anual.