El desencuentro aparece en el International Business Report de Salles Sainz Grant Thornton: en el segundo trimestre de 2026, 58.4% de las empresas mexicanas esperaba aumentar sus exportaciones, frente al 56.5% de tres meses antes. Hay interés en vender más fuera del país.

El entusiasmo cambia cuando la pregunta es a cuántos destinos. La proporción que contemplaba exportar a un mayor número de países cayó de 56.5% a 48.3%, un retroceso de 8.2 puntos porcentuales. Más empresas ven posibilidades de elevar sus ventas internacionales, pero menos planean ampliar el mapa.

La encuesta no significa que las compañías ya abandonaron mercados. Sí muestra que la intención de diversificar pierde fuerza cuando México necesita opciones frente a los aranceles, las exigencias comerciales y las decisiones de Washington.

La puerta más cercana

Estados Unidos conserva un atractivo difícil de igualar: cercanía, compradores conocidos y cadenas productivas que conectan fábricas de ambos países. Para muchas empresas, crecer puede resultar más sencillo dentro de esa relación que encontrar un distribuidor al otro lado del océano.

Entre las compañías consultadas, el mercado estadounidense permanece como la principal oportunidad para aumentar ingresos. También ocupa el primer lugar en la búsqueda de proveedores y subcontratistas.

Kenneth Smith, presidente del Comité Empresarial Bilateral del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), reconoce esas ventajas, pero advierte que la integración no garantiza que las condiciones comerciales permanezcan intactas.

No vamos a tener el mismo grado necesariamente de libre comercio con Estados Unidos para siempre Kenneth Smith, presidente del Comité Empresarial Bilateral del COMCE



El especialista considera que Washington cambió su manera de relacionarse con el mundo, con una política comercial más agresiva y basada en aranceles. Ese giro, advierte, puede continuar después del mandato de Trump.

La advertencia cambia el horizonte de las empresas, pues esperar al siguiente presidente estadounidense no equivale a recuperar las condiciones anteriores. La diversificación requiere tiempo y las rutas alternas difícilmente estarán listas si las compañías comienzan a construirlas cuando llegue otra disputa.