El secretario de Hacienda descarta que la UIF investigue al empresario Amílcar Olán y a Andy López Beltrán

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado cuestionó a Amador Zamora por el manejo de recursos públicos y exigió respuestas ante actos de corrupción, tráfico de influencias y asignación irregular de contratos, que, afirmó, estarían vinculados por una red encabezada por Andy López Beltrán.

"¿La UIF va a investigar estos hechos de corrupción y desfalco del clan de Andy López Beltrán? ¿La UIF ha detectado alguna irregularidad con alguno de estos personajes que le acabo de presentar? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Hacienda para evitar la injerencia o asignación de nuevos contratos a obras públicas de estos personajes?", dijo la senadora.

Jorge Amílcar Olán Aparicio fue uno de los empresarios consentidos del sexenio pasado y ahora podría ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), en caso de que exista una denuncia y pruebas. Es Amigo cercano de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, dos de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador , conocidos como "Andy" y "Bobby", el empresario está vinculado con diversas empresas que ganaron contratos públicos para insumos médicos, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Tren Interoceánico.

En la primera ronda de respuestas a cuestionamientos, el titular de Hacienda explicó que la UIF es una coadyuvante en los procesos judiciales y administrativos, "y que no hace ninguna excepción, no tiene ninguna otra restricción más que la guía que le dan, digamos, la Fiscalía y las otras entidades que requieren de su asistencia y en eso estamos muy transparentes", comentó.

La legisladora Martínez Simón denunció que el “clan” del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador representa el más grande escándalo en la historia moderna de México y el desfalco multimillonario de recursos públicos.