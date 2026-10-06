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El secretario de Hacienda descarta que la UIF investigue al empresario Amílcar Olán y a Andy López Beltrán

Ante cuestionamientos del Grupo Parlamentario del PAN, el secretario Édgar Amador Zamora explicó que la UIF es una coadyuvante en los procesos judiciales y administrativos, "y que no hace ninguna excepción".
mar 06 octubre 2026 06:09 PM
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Amador Zamora en comparecencia en el pleno del Senado de la República, en la sesión ordinaria del 6 de octubre de 2026.
Amador Zamora reiteró al Senado, que la UIF tiene la instrucción y la visión de cumplir y tratar a todos los ciudadanos, y a todas las personas físicas y morales, con el mismo criterio. (Foto: SHCP. )

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, descartó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realice investigaciones sobre el empresario, Jorge Amílcar Olán Aparicio, quien ha sido señalado en investigaciones periodísticas por presuntamente obtener beneficios, por su cercanía con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Todos los expedientes han sido completamente documentados en la Unidad y no hay, no existe, digamos, en este momento investigaciones en ese sentido por parte de la de la Fiscalía", dijo el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en comparecencia en el Senado, ante cuestionamientos de la senadora de la bancada del PAN, Mayuli Martínez Simón.

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La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado cuestionó a Amador Zamora por el manejo de recursos públicos y exigió respuestas ante actos de corrupción, tráfico de influencias y asignación irregular de contratos, que, afirmó, estarían vinculados por una red encabezada por Andy López Beltrán.

"¿La UIF va a investigar estos hechos de corrupción y desfalco del clan de Andy López Beltrán? ¿La UIF ha detectado alguna irregularidad con alguno de estos personajes que le acabo de presentar? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Hacienda para evitar la injerencia o asignación de nuevos contratos a obras públicas de estos personajes?", dijo la senadora.

Jorge Amílcar Olán Aparicio fue uno de los empresarios consentidos del sexenio pasado y ahora podría ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), en caso de que exista una denuncia y pruebas. Es Amigo cercano de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, dos de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador , conocidos como "Andy" y "Bobby", el empresario está vinculado con diversas empresas que ganaron contratos públicos para insumos médicos, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Tren Interoceánico.

En la primera ronda de respuestas a cuestionamientos, el titular de Hacienda explicó que la UIF es una coadyuvante en los procesos judiciales y administrativos, "y que no hace ninguna excepción, no tiene ninguna otra restricción más que la guía que le dan, digamos, la Fiscalía y las otras entidades que requieren de su asistencia y en eso estamos muy transparentes", comentó.

La legisladora Martínez Simón denunció que el “clan” del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador representa el más grande escándalo en la historia moderna de México y el desfalco multimillonario de recursos públicos.

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Como involucrados en esta red de fraudes y corrupción señaló a los hermanos Amílcar Olán, Alex Tonatiuh Márquez, Daniela Asaf, Javier Núñez López, Mario Mabarak Paniagua, Ricardo Pacheco, los primos Salazar Beltrán, Daniel Arturo Casasús y Hugo Buentello Carbonell.

Por su parte, en la segunda ronda de cuestionamientos, el senador José Máximo García López, preguntó: "¿puede confirmar o desmentir ante este Senado, que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene una investigación relacionada con Amílcar Olán? (...) ¿desde cuándo tuvo conocimiento esta Unidad de estas operaciones financieras y que acciones ha realizado dentro de sus atribuciones?, ¿puede usted garantizar que la UIF actuará con los mismos criterios técnicos sin importar relaciones personales, empresariales o políticas delas personas que aparezcan en una investigación?"

Amador Zamora reiteró que la UIF tiene la instrucción y la visión de cumplir y tratar a todos los ciudadanos, y a todas las personas físicas y morales, con el mismo criterio.

"Todo ciudadano, por ejemplo, tiene un derecho de audiencia en la Unidad de Inteligencia Financiera, en caso de que actúe. La Unidad de Inteligencia Financiera no tiene distingos en ningún sentido y en este momento no ha sido requerida, digamos, por autoridades respecto al expediente que usted mencionaba, senador, en su en su intervención", cuncluyó Édgar Amador Zamora.

Pemex avanza en su Plan Estratégico, vencimientos se reducen casi 70%

En tanto, el secretario explicó que, las finanzas de Petróleo Mexicanos (Pemex) da pasos sólidos en el cumplimiento de su Plan Estratégico, luego de que la línea presupuestal de Hacienda para la petrolera será menor en 2027, que la asignada para este año, al pasar de 263,000 millones de pesos a 81,000 millones.

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“Hay que recordar que la línea presupuestal es para atender los vencimientos de Pemex, eso quiere decir que los vencimientos de deuda de Pemex se están reduciendo en casi 70%. Creo que es una buena muestra de la mejoría en el perfil financiero de Petróleos Mexicanos, lo que le va a permitir dar pasos sólidos en el cumplimiento de su Plan Estratégico”, comentó a senadores.

Destacó que los números muestran que de enero a agosto de este año, la producción de Pemex se establece y que no está cayendo; “hay un incremento de 1.63 o 1.65 millones de barriles de hidrocarburos. La importación tampoco está subiendo, está bajando, de enero a agosto hay una caída de 4.4%, de 347,000 a 331,000 barriles diarios”.

“Creo que la cifra sintetiza bien los esfuerzos que estamos haciendo en coordinación con la Secretaría de Energía y por supuesto con Petróleos Mexicanos, tiene una utilidad neta en el segundo trimestre de 18,000 millones de pesos y 85,500 millones de pesos de utilidad operativa. Entonces, creo que son números sólidos para petróleos mexicanos”, apuntó el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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