El secretario de Hacienda descarta que la UIF investigue al empresario Amílcar Olán y a Andy López Beltrán

Como involucrados en esta red de fraudes y corrupción señaló a los hermanos Amílcar Olán, Alex Tonatiuh Márquez, Daniela Asaf, Javier Núñez López, Mario Mabarak Paniagua, Ricardo Pacheco, los primos Salazar Beltrán, Daniel Arturo Casasús y Hugo Buentello Carbonell.
Por su parte, en la segunda ronda de cuestionamientos, el senador José Máximo García López, preguntó: "¿puede confirmar o desmentir ante este Senado, que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene una investigación relacionada con Amílcar Olán? (...) ¿desde cuándo tuvo conocimiento esta Unidad de estas operaciones financieras y que acciones ha realizado dentro de sus atribuciones?, ¿puede usted garantizar que la UIF actuará con los mismos criterios técnicos sin importar relaciones personales, empresariales o políticas delas personas que aparezcan en una investigación?"
Amador Zamora reiteró que la UIF tiene la instrucción y la visión de cumplir y tratar a todos los ciudadanos, y a todas las personas físicas y morales, con el mismo criterio.
"Todo ciudadano, por ejemplo, tiene un derecho de audiencia en la Unidad de Inteligencia Financiera, en caso de que actúe. La Unidad de Inteligencia Financiera no tiene distingos en ningún sentido y en este momento no ha sido requerida, digamos, por autoridades respecto al expediente que usted mencionaba, senador, en su en su intervención", cuncluyó Édgar Amador Zamora.
Pemex avanza en su Plan Estratégico, vencimientos se reducen casi 70%
En tanto, el secretario explicó que, las finanzas de Petróleo Mexicanos (Pemex) da pasos sólidos en el cumplimiento de su Plan Estratégico, luego de que la línea presupuestal de Hacienda para la petrolera será menor en 2027, que la asignada para este año, al pasar de 263,000 millones de pesos a 81,000 millones.