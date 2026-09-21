"Es sintomático cómo el ex secretario recurre a indicadores aislados para hacer un cuestionamiento general de la mejora en el bienestar de la población mexicana y cómo realiza un recuento parcial de los indicadores. Ortiz minimiza la histórica reducción del índice de pobreza multidimensional de 12.3 puntos porcentuales, y la también histórica recuperación del salario mínimo, y sobreestima el repunte reciente en el mercado laboral no formal", destacó en una respuesta a Guillermo Ortiz, en su cuenta de la red social X.

Respuesta a Guillermo Ortiz.



Llama la atención su insistencia por desprestigiar un modelo que ha mejorado la vida de millones de mexicanas y mexicanos, y que ha mantenido la estabilidad macrofinanciera del país. pic.twitter.com/9yelxb5h0c — Édgar Amador Zamora (@Edgar_Amador_Z) September 21, 2026



Guillermo Ortiz Martínez fue secretario de Hacienda de diciembre de 1994 a diciembre de 1997, "cuando él fue secretario de Hacienda, la población se incrementó en 16 millones de personas, y la población en pobreza alimentaria creció en 15 millones de personas. Con esos antecedentes, él considera que tiene las credenciales para cuestionar la mejora en el bienestar de la población de 2018 a la fecha, cuando la pobreza se ha reducido en más de 13 millones de habitantes", destacó el actual secretario de Hacienda, Amador Zamora.

El funcionario defendió el comportamiento de la inflación, la cual es una variable esencial para el bienestar de las familias mexicanas. "La inflación más reciente bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, a agosto de 2026, fue de 3.26%. Con Ortiz la inflación cerró 1997 en 15.72%, pero no hay que olvidar que, en su primer año en funciones, en 1995, la población mexicana sufrió una inflación de 51.97%, una tasa más de 16 veces superior a la que prevalece actualmente".

De acuerdo con Amador Zamora, el exsecretario de Hacienda ignora, "quizá deliberadamente", que el salario mínimo es también una señal muy importante en el mercado laboral, al fortalecer el salario mínimo se mejoran también los salarios en todos los sectores de la economía, lo que significa una estrategia para consolidar el bienestar general de los trabajadores.