BBVA México va por los millonarios del país: busca crecer 33% su banca patrimonial hacia 2029

El banco de origen español anunció que Banca Patrimonial evoluciona a Premium Banking, la Banca Privada se transforma en Private Banking, mientras que el segmento Ultra High Net Worth (UHN) “mantiene su atención especializada para clientes de mayor complejidad por su estructura patrimonial y dinámica familiar”.

Con el panorama trazado, BBVA México busca tener 240,000 clientes con un patrimonio de 1 millón de pesos, como mínimo, al cierre del 2029. Esto representaría un crecimiento de 33.3% respecto a los 180 mil clientes con los que ya cuentan.

Romualdo Mata, director de banca patrimonial, privada y ultra high de BBVA México, dijo en rueda de prensa que en 2026 manejan 1.3 billones de pesos en el segmento de riqueza. No obstante, esperan un crecimiento de 40% en la cartera administrada en 2029.

Buscamos seguir ganando participación en el mercado. Hoy somos el líder. El 40% va encaminado a seguir trayendo, no solo dinero nuevo, sino dinero que está en otros competidores del sistema financiero. Romualdo Mata, director de banca patrimonial de BBVA México.

Por su parte, Salvador Sandoval, director global de BBVA Global Wealth, aseguró que el segmento de riqueza patrimonial, tanto en México como en el mundo, puede acelerar su crecimiento. Solo en México el crecimiento de activos bajo gestión del banco crece a tasa anual entre 14% y 15%, informó el directivo.

“Después de España, México es el mercado más importante”, declaró Sandoval.