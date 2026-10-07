BBVA México presentó una nueva estrategia para captar más clientes millonarios en el país. La nueva apuesta del banco no es casualidad tomando en consideración que la nación tiene 333,000 personas con una fortuna superior al millón de dólares , solamente detrás de Brasil en América Latina, de acuerdo el informe Global Wealth Report 2026, elaborado por UBS.
BBVA México va por los millonarios del país: busca crecer 33% su banca patrimonial hacia 2029
El banco de origen español anunció que Banca Patrimonial evoluciona a Premium Banking, la Banca Privada se transforma en Private Banking, mientras que el segmento Ultra High Net Worth (UHN) “mantiene su atención especializada para clientes de mayor complejidad por su estructura patrimonial y dinámica familiar”.
Con el panorama trazado, BBVA México busca tener 240,000 clientes con un patrimonio de 1 millón de pesos, como mínimo, al cierre del 2029. Esto representaría un crecimiento de 33.3% respecto a los 180 mil clientes con los que ya cuentan.
Romualdo Mata, director de banca patrimonial, privada y ultra high de BBVA México, dijo en rueda de prensa que en 2026 manejan 1.3 billones de pesos en el segmento de riqueza. No obstante, esperan un crecimiento de 40% en la cartera administrada en 2029.
Buscamos seguir ganando participación en el mercado. Hoy somos el líder. El 40% va encaminado a seguir trayendo, no solo dinero nuevo, sino dinero que está en otros competidores del sistema financiero.
Por su parte, Salvador Sandoval, director global de BBVA Global Wealth, aseguró que el segmento de riqueza patrimonial, tanto en México como en el mundo, puede acelerar su crecimiento. Solo en México el crecimiento de activos bajo gestión del banco crece a tasa anual entre 14% y 15%, informó el directivo.
“Después de España, México es el mercado más importante”, declaró Sandoval.
BBVA quiere aumentar en 67% los activos administrados
Salvador Sandoval también dio a conocer que la aspiración global de BBVA, en el segmento de riqueza patrimonial, es administrar 500,000 millones de euros al cierre del 2029. Esto significaría un crecimiento de 66.7% desde los 300,000 millones que actualmente manejan a nivel internacional.
Aunque para llegar al medio billón de euros implica que los activos administrados tengan un “crecimiento constante a doble digito”.
“Tenemos la base de clientes y por otro lado nos apalancamos en la presencia global. También estamos ligados a ciclos económicos de los países y en este sentido hemos fortalecido las ofertas locales. (Por ejemplo) un cliente en México puede invertir en prácticamente todo y no tiene la necesidad de buscar afuera buscar opciones de inversión”, mencionó el director global de BBVA Wealth.
Además de México y España, BBVA ofrece el servicio de riqueza en Estados Unidos, Suiza, Colombia, Chile, Perú, Argentina y Turquía.