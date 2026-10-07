De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ( Consar), de cada 100 pesos de plusvalías generadas para el ahorro de los trabajadores, 47 tuvieron su origen en bolsas de valores extranjeras, particularmente por el buen comportamiento de los índices estadounidenses: el Nasdaq, Dow Jones y S&P 500.

La información del regulador de las Afores arrojó que las plusvalías generadas en bolsas extranjeras se ubicaron en 226,171 millones de pesos, el 46.7% de los 484,070 millones generados en el primer semestre del año.

En perspectiva, las plusvalías generadas en las bolsas de valores mexicanas apenas significaron nueve de cada 100 pesos para los trabajadores con cuenta Afore. Y en el caso de la inversión que realizan en bonos de deuda de gobierno representó 23 de cada 100 pesos.