El gran año de Nvidia, AMD, Google y otras empresas de tecnología ligadas al desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) no ha sido desaprovechado por las Afores, en medio de la volatilidad que ha caracterizado al mercado en 2026.
El boom de la IA impulsa las plusvalías de las Afores y hace crecer el ahorro
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ( Consar), de cada 100 pesos de plusvalías generadas para el ahorro de los trabajadores, 47 tuvieron su origen en bolsas de valores extranjeras, particularmente por el buen comportamiento de los índices estadounidenses: el Nasdaq, Dow Jones y S&P 500.
La información del regulador de las Afores arrojó que las plusvalías generadas en bolsas extranjeras se ubicaron en 226,171 millones de pesos, el 46.7% de los 484,070 millones generados en el primer semestre del año.
En perspectiva, las plusvalías generadas en las bolsas de valores mexicanas apenas significaron nueve de cada 100 pesos para los trabajadores con cuenta Afore. Y en el caso de la inversión que realizan en bonos de deuda de gobierno representó 23 de cada 100 pesos.
Afores se suben a la ola de IA
Humberto Calzada, economista en jefe Latam para Rankia, explicó a Expansión que el desempeño de los índices estadounidenses tiene un peso importante en las plusvalías de las Afores, especialmente por la exposición que tienen en el S&P 500 y el Nasdaq, que al cierre de junio dieron rendimientos de 9% y 13%, respectivamente. Sin embargo, en la primera mitad del año, también influyeron la composición de los portafolios y el tipo de cambio, aseguró el analista.
Las Afores se benefician del boom de la IA principalmente mediante Exchange Traded Fund (ETFs), fondos indexados y vehículos internacionales que tienen exposición a empresas tecnológicas, de semiconductores y de infraestructura digital.
Por su parte, Brian Rodríguez, analista bursátil en Grupo Financiero Monex, detalló que las Afore como gestores de fondos e inversionistas institucionales, buscan una mayor exposición a empresas internacionales mediante herramientas como los ETFs porque agrupan acciones de ciertas empresas para lograr un mayor rendimiento.
“Estos tienen una bursatilidad significativa y, al mismo tiempo, las Afores tienen una diversificación mayor, con lo cual podrían absorber gran parte del crecimiento en cuanto a tecnología en Estados Unidos, IA y semiconductores. Además de que (un ETF) minimiza los riesgos al momento de invertir”, declaró.
Invierten más en el extranjero
La inversión de las Afores en centros bursátiles extranjeros no es una coincidencia. Los fondos de pensiones invierten más dinero de los trabajadores en renta variable extranjera, como también se le conoce a las bolsas de valores internacionales, en comparación con el mercado local.
De acuerdo con la Consar, la inversión en renta variable extranjera ronda el 14% de los recursos de los trabajadores. Por el contrario, el dinero canalizado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) ronda apenas el 6%.
“La renta variable extranjera ha sido más favorable porque ofrece mayor diversificación, profundidad de mercado y acceso a sectores de alto crecimiento que tienen poca representación en la BMV, especialmente tecnología e inteligencia artificial”, sostuvo Calzada.
Acción de Nvidia y Alphabet suben en primer semestre
Cuando se creía que en 2025, el boom de la IA, impulsado por Nvidia o Alphabet, matriz de Google, alcanzaría su techo en este año las acciones de las empresas tecnológicas muestran aumentos ante el impulso del gobierno de Donald Trump por ganarle la carrera a China y porque sus ganancias ya son una realidad para los inversionistas.
En la primera mitad del año, la acción de Nvidia aumentó un 7.3% hasta los 200 dólares por papel. Mientras que la acción de Alphabet subió un 14% a 357.37 dólares, de acuerdo con información de Investing.
Al respecto, Brian Rodríguez mencionó que el gasto en hiperescaladores , es decir en la infraestructura de los centros de datos, es lo que están moviendo el mercado de la IA.
“Lo que hemos observado en la última temporada de reportes y recientemente con algunos anuncios también que han dado las empresas relacionadas a la inteligencia artificial, es que sí están siendo tangibles en su rentabilidad”, consideró.
Solamente Nvidia generó ganancias por 59,688 millones de dólares en el segundo trimestre del año, lo que representó un crecimiento de 126% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Los ingresos de la compañía de Jensen Huang se ubicaron en 96,221 millones de dólares en el trimestre informado, un crecimiento de más del doble en comparación anual.
Trump y CEOs de IA benefician a mercados
El analista de Monex también consideró que tanto las reuniones de Trump con los directores ejecutivos de las firmas tecnológicas, así como su intención de no regular el mercado de IA para no frenar el desarrollo de la misma han generado optimismo en los mercados estadounidenses.
“La semana pasada Trump se reunió con los líderes de este sector y quedaron en dar continuidad a que la IA no debería desacelerarse porque hay un competidor importante que es China y eso de nueva cuenta le dio ese boost a los mercados y principalmente a las empresas de inteligencia artificial o semiconductores”, afirmó.
El pasado 29 de septiembre, Donald Trump encabezó una reunión masiva con los principales directivos de la industria de la IA. En el encuentro estuvieron presentes Jensen Huang, director general de Nvidia; Mark Zuckerberg, de Meta; Sundar Pichai, de Google; Dario Amodei, de Anthropic; Greg Brockman, el presidente de OpenAI; y Elon Musk, dueño de SpaceX y Tesla.