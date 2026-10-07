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Economía

El IEPS de 8% a videojuegos con violencia continuará en pausa en 2027

Hacienda proyecta una recaudación de cero pesos por este IEPS a videojuegos para el siguiente año. También se prevé que continúe el estímulo para sorteos de la Lotería Nacional.
mié 07 octubre 2026 05:53 PM
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En esta imagen ilustrativa, se observa el tráiler del videojuego "Grand Theft Auto 6" en la pantalla de un ordenador portátil el 5 de diciembre de 2023 en Londres, Inglaterra.
En México todos los bienes y servicios, incluyendo los videojuegos, pagan IVA de 16%. Si son videojuegos físicos como cartuchos o discos importados pueden pagar aranceles, esto si se compran en línea y llegan por mensajería. (Foto: Leon Neal/Getty Images.)

La pausa a la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 8% a videojuegos con contenido violento continuará en 2027, de acuerdo con previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A finales de 2025, el gobierno federal propuso en el Paquete Económico 2026 gravar con un IEPS de 8% la enajenación y prestación de servicios de videojuegos con contenido violento, extremo o para adulto, no apto para personas menores de 18 años. Así, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para ese año contempló una recaudación por este impuesto de 183 millones de pesos, lo que representa 0.00049% del PIB.

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La propuesta fue discutida y aprobada en el Congreso para entrar el primer día de este 2026, no obstante, el 23 de diciembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que no se cobraría este IEPS, y el 31 de diciembre se publicó un Decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) otorgando un estímulo fiscal de 100%.

El argumento de la propuesta de IEPS a videojuegos del gobierno fue el cuidado de la salud mental de los adolescentes. Tras días de discusión con los sectores privado y social, el gobierno determinó que no se cobraría por la dificultad para distinguir si un videojuego tiene violencia o no.

“Entonces, tomamos la decisión de que no se cobre el impuesto y más bien, hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes, de a dónde te pueden llevar este tipo de juegos. Muchos de ellos son en línea y generan una adicción al videojuego, cuesta dinero y además, promueve conductas de violencia”, dijo la presidenta en conferencia matutina del 23 de diciembre pasado.

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¿Habrá IEPS a videojuegos en 2027?

Para 2027, la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) contempla una recaudación de cero pesos por este IEPS a videojuegos, esto significa que Hacienda no prevé cobrarlo.

“Este IEPS sí se causa, pero tiene un estímulo y a la vez un candado que es no trasladarlo, por eso esa parte no está contemplada, porque no se va a cobrar y por lo tanto no se va a enterar. Aunque esté vigente la ley del IEPS, el Decreto te dice: se aplica un estímulo, pero no va a haber traslado, al no haber un traslado no se le va a cobrar al consumidor por el momento”, explicó a Expansión, Luis Carlos Figueroa Moncada, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México (IMCP).

Para el siguiente año, el gobierno federal no presentó propuestas para reformar la Ley del IEPS, para eliminar este IEPS de 8% de manera permanente tiene que cambiarse esta Ley, explicó Figueroa Moncada.

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En tanto, el único artículo transitorio del Decreto destaca una fecha de inicio del estímulo fiscal o descuento de 100%, que es el primero de enero de 2026, pero no contiene una fecha del último día en que estará vigente, añadió el especialista del IMCP.

El monto que Hacienda dejará de recaudar por otorgar este estímulo en 2027 ya está contemplado. El informe de Renuncias Recaudatorias , refiere que es de 195 millones de pesos, los cuales apenas representan el 0.00049% del PIB.

“Este estímulo es de aplicación particular y de forma automática”, refiere el documento de Renuncias Recaudatorias, el cual detalla que el objetivo del estímulo fiscal es “evitar que el IEPS se pague por la enajenación o prestación de servicios que permitan el acceso o descarga de los videojuegos con contenido violento, extremo o para adulto, no apto para personas menores de 18 años y que el impuesto sea trasladado al adquirente del bien o servicio”.

Cabe destacar que en México todos los bienes y servicios, incluyendo los videojuegos, pagan un IVA de 16%, además si son videojuegos físicos, como (cartuchos o discos importados pueden pagar aranceles, esto si se compran en línea y llegan por mensajería. No obstante, si se incluyen en equipaje personal al regresar a México desde el extranjero, la Agencia Nacional de Aduanas de México permite ingresar sin impuestos hasta una consola y un máximo de cinco videojuegos .

Continuará el crédito fiscal de 40% al IEPS para sorteos de la Lotería Nacional

Algo similar sucederá en 2027 con el IEPS de 50% por la realización de juegos con apuestas y sorteos de la Lotería Nacional.

De 2025 a 2026, el Ejecutivo propuso incrementar el IEPS de 30% a 50% a los juegos con apuestas y sorteos, la iniciativa fue discutida y aprobada por el Congreso de la Unión y entraría en vigor a partir del primero de enero de 2026. No obstante, el 31 de diciembre pasado, el gobierno público un Decreto en la edición vespertina del DOF para otorgar un estímulo fiscal o descuento de 40% a este gravamen , pero bajo condiciones específicas.

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El Decreto detalla que el estímulo se otorga a Lotería Nacional, en su calidad de organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, cuando realice juegos con apuestas y sorteos, siempre que destine los recursos que se obtengan por la realización de dichas actividades a la asistencia pública y social, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

De acuerdo con la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2027, la recaudación por este concepto será menor a los ingresos proyectados en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, al pasar de 8,486 millones de pesos (sin contemplar el estímulo) a 4,318 millones.

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“Lo más probable es que, si se está contemplando la cifra de esa manera, se puede interpretar en pocas palabras que, se estima recaudar poco menos del 60% (proyectado para 2026), entonces lo más probable es que la temporalidad continúe”, agregó el vicepresidente de Fiscal del IMCP.

Para el cierre de 2026, Hacienda dejaría de recaudar 2,025 millones de pesos por otorgar este estímulo, y en 2027 serían 2,155 millones de pesos, ambos montos equivaldrían al 0.0054% del PIB, detallan las Renuncias Recaudatorias 2026.

El objetivo de este estímulo es “no afectar la misión de la Lotería Nacional de generar recursos económicos que apoyen las prioridades nacionales en materias de educación y salud, así como su visión de convertirse en institución líder en juegos y sorteos en México y América Latina, para generar mayores ingresos con el propósito de apoyar sectores vulnerables”, refiere el Decreto.

Cabe recordar que al igual que el Decreto para el estímulo a videojuegos, el correspondiente al estímulo para Lotería Nacional, solo cuenta con fecha para su entrada en vigor, pero no para el término de su vigencia. Antes del 15 de octubre, los diputados tendrán que votar la iniciativa para la Ley de Ingresos 2027, la cámara baja y de Senadores, pueden hacer cambios a la propuesta original del gobierno de México.

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Paquete Económico IEPS gamers Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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