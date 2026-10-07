El Decreto detalla que el estímulo se otorga a Lotería Nacional, en su calidad de organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, cuando realice juegos con apuestas y sorteos, siempre que destine los recursos que se obtengan por la realización de dichas actividades a la asistencia pública y social, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
De acuerdo con la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2027, la recaudación por este concepto será menor a los ingresos proyectados en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, al pasar de 8,486 millones de pesos (sin contemplar el estímulo) a 4,318 millones.
“Lo más probable es que, si se está contemplando la cifra de esa manera, se puede interpretar en pocas palabras que, se estima recaudar poco menos del 60% (proyectado para 2026), entonces lo más probable es que la temporalidad continúe”, agregó el vicepresidente de Fiscal del IMCP.
Para el cierre de 2026, Hacienda dejaría de recaudar 2,025 millones de pesos por otorgar este estímulo, y en 2027 serían 2,155 millones de pesos, ambos montos equivaldrían al 0.0054% del PIB, detallan las Renuncias Recaudatorias 2026.
El objetivo de este estímulo es “no afectar la misión de la Lotería Nacional de generar recursos económicos que apoyen las prioridades nacionales en materias de educación y salud, así como su visión de convertirse en institución líder en juegos y sorteos en México y América Latina, para generar mayores ingresos con el propósito de apoyar sectores vulnerables”, refiere el Decreto.
Cabe recordar que al igual que el Decreto para el estímulo a videojuegos, el correspondiente al estímulo para Lotería Nacional, solo cuenta con fecha para su entrada en vigor, pero no para el término de su vigencia. Antes del 15 de octubre, los diputados tendrán que votar la iniciativa para la Ley de Ingresos 2027, la cámara baja y de Senadores, pueden hacer cambios a la propuesta original del gobierno de México.