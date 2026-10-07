La propuesta fue discutida y aprobada en el Congreso para entrar el primer día de este 2026, no obstante, el 23 de diciembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que no se cobraría este IEPS, y el 31 de diciembre se publicó un Decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) otorgando un estímulo fiscal de 100%.

El argumento de la propuesta de IEPS a videojuegos del gobierno fue el cuidado de la salud mental de los adolescentes. Tras días de discusión con los sectores privado y social, el gobierno determinó que no se cobraría por la dificultad para distinguir si un videojuego tiene violencia o no.

“Entonces, tomamos la decisión de que no se cobre el impuesto y más bien, hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes, de a dónde te pueden llevar este tipo de juegos. Muchos de ellos son en línea y generan una adicción al videojuego, cuesta dinero y además, promueve conductas de violencia”, dijo la presidenta en conferencia matutina del 23 de diciembre pasado.





¿Habrá IEPS a videojuegos en 2027?

Para 2027, la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) contempla una recaudación de cero pesos por este IEPS a videojuegos, esto significa que Hacienda no prevé cobrarlo.

“Este IEPS sí se causa, pero tiene un estímulo y a la vez un candado que es no trasladarlo, por eso esa parte no está contemplada, porque no se va a cobrar y por lo tanto no se va a enterar. Aunque esté vigente la ley del IEPS, el Decreto te dice: se aplica un estímulo, pero no va a haber traslado, al no haber un traslado no se le va a cobrar al consumidor por el momento”, explicó a Expansión, Luis Carlos Figueroa Moncada, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México (IMCP).

Para el siguiente año, el gobierno federal no presentó propuestas para reformar la Ley del IEPS, para eliminar este IEPS de 8% de manera permanente tiene que cambiarse esta Ley, explicó Figueroa Moncada.