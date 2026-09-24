“El IEPS y el IVA son impuestos que de manera natural pueden llegar a tener este ajuste por materia de inflación. Sin embargo, desde el año pasado hubo reformas para efectos del IEPS en donde varios productos comenzaron a gravarse y tienen incrementos paulatinos, por lo que ahora en 2026 veremos incrementos para 2027, ejemplo de productos a los que aplican estos ajustes pueden ser refrescos y cigarros”, explicó Margarita Medrano, socia de Impuestos de la firma fiscal y legal, Baker Tilly en México.

En los Criterios Generales de Política Económica 2027 , Hacienda prevé que la inflación cierre este 2026 en 3.8%, si bien este no es el porcentaje que aplicará para actualizar las cuotas IEPS, es muy cercano al ajuste que aplicará.

El año pasado, bajo el argumento de frenar el consumo de bebidas saborizadas y con azúcares añadidos como jugos, néctares, refrescos, sueros, la cuota por litro subió de 1.64 pesos a 3.08 pesos para 2026, con la disposición de que esta será actualizada cada año por inflación, por lo que para 2027 esta cuota quedaría cercana a los 3.19 pesos por litro.

Mientras las bebidas saborizadas, que contienen edulcorantes añadidos pasaron de cero pesos a 1.50 pesos, para el siguiente pasarían a 1.55 pesos, aplicando un ajuste por inflación de 3.8%.

¿Cuánto subirá el IEPS para cigarros en 2027?

Otro gravamen que fue actualizado para este año , fue el que se aplica a cigarros de tabaco, el porcentaje ad valorem pasó de 160% a 200%, mismo que no cambiará para 2027. La cuota por cada pieza pasó de 0.64 pesos a 0.85 pesos, entre parte de las modificaciones a partir de 2026 se estipularon aumentos graduales a esta hasta 2030, por lo que la cuota en 2027 será de 0.9197 pesos por pieza. Se busca que en 2030 este monto quede en 1.1584 pesos.

“Estos son algunos de los ejemplos de lo que cualquier consumidor en el día a día compra, gasta, y si estos productos tienen un incremento por inflación o por los ajustes en impuestos por alza de precios, en automático van a tener un impacto en el precio final”, advirtió la especialista de Baker Tilly.